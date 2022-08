¿Te acuerdas del OPPO Reno7 Z 5G que se lanzó en marzo de este año? Pues solo 5 meses después, la marca china ha lanzado a su sucesor y, como era de esperar, no incluye ninguna novedad interesante. En el mundo de la tecnología un año no es suficiente para desarrollar e implementar cosas nuevas a un dispositivo y eso se ve reflejado en el OPPO Reno8 Z 5G, un smartphone que es igual a su antecesor con cambios muy sutiles en el diseño.

El nuevo OPPO Reno8 Z 5G la verdad es que tiene muy poco de «nuevo», por lo que dudamos que llegue a todos los mercados. De momento, solo ha sido presentado en Tailandia y suponemos que se pondrá a la venta en las regiones donde el OPPO Reno8 Z 5G no está disponible (como España).

¿Qué cambios presenta el nuevo OPPO Reno8 Z 5G respecto al OPPO Reno7 Z 5G? Viene con una parte trasera rediseñada, un nuevo color dorado brillante, una versión más nueva de Android (Android 12) y la última capa de personalización de OPPO (ColorOS 12.1) instalada de fábrica. Sus especificaciones técnicas son exactamente las mismas como puedes comprobar en la siguiente tabla.

Que no innove no quiere decir que no sea un gran móvil