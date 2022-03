Hace poco menos de un año se presentaron los OPPO Reno6 en China, y hoy se deja ver por primera vez uno de sus mejores sucesores, el Reno7 Z 5G. Como tiende a ser costumbre en esta serie, OPPO presenta un dispositivo que seguramente combinará todo lo que nos gusta: buen precio, buenas características y buen diseño.

No obstante, el OPPO Reno7 Z 5G tiene una cualidad curiosa adicional, es un competidor directo del POCO X4 Pro 5G que analizamos días atrás. ¿Será capaz de hacerle frente? Júzgalo por ti mismo tras leer todas las características y especificaciones del OPPO Reno7 Z 5G.

Todas las especificaciones del OPPO Reno7 Z 5G

Características OPPO Reno7 Z 5G

Dimensiones y peso 159,9 x 73,2 x 7,5 mm. 173 gramos. Pantalla 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED y brillo de 600 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 695 con gráfica Adreno 619. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.2 (ampliable mediante microSD). Cámara trasera Principal de 64 MP con f/1.7 y PDAF.

Monocromática de 2 MP con f/2.4.

Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 2.1, NFC, LED de notificaciones y jack de audio de 3,5 mm. Batería 4500 mAh con carga rápida de 33W. Sistema operativo Android 11 basado en ColorOS 12.

Un diseño muy en la línea de los últimos lanzamientos de OPPO y OnePlus

Aunque no es el móvil más espectacular de todos, el diseño del Reno7 Z 5G seguramente te convencerá. Su trasera está fabricada en plástico brillante y el modelo color arcoiris es fantástico (también lo hay en negro). Además, su módulo de cámaras con grandes lentes le queda muy bien, además de seguir el mismo patrón que sus hermanos de OPPO y OnePlus.

El diseño frontal si es bastante común, con marcos relativamente pequeños y una cámara ubicada dentro de una perforación de pantalla. Además, cuenta con un panel OLED de 6,43 pulgadas y resolución Full HD+ que hemos visto un montón de veces. Nada sorprendente, pero recuerda que hablamos de un móvil que pone su foco sobre el precio.

Potencia decente, 5G y unas cámaras que cumplen

En el interior del Reno7 Z 5G encontrarás un Qualcomm Snapdragon 695 de ocho núcleos. Este chip es el mismo de los POCO X4 Pro 5G y Realme 9 Pro, dos móviles que se defienden muy bien para jugar y trabajar en tareas demandantes pese a ser dispositivos económicos. En el caso del smartphone de OPPO no será diferente y si quieres poner su potencia en números te diremos los siguiente: el SD695 mantiene una marca media de 395.000 puntos en AnTuTu.

Además, complementa esa potencia con 8 GB de RAM LPDDR4X y almacenamiento de 128 GB. ¿Cómo se alimenta este dispositivo? Con una batería de 4500 mAh y carga rápida de 33W.

Por último, hablaremos de las cámaras. El OPPO Reno7 Z 5G incluye tres cámaras en la trasera: un sensor principal de 64 MP, otro monocromático de 2 MP y un tercero para fotos macro de 2 MP. La cámara frontal se queda en 16 MP.

Precio y disponibilidad del OPPO Reno7 Z 5G

El nuevo gama media equilibrado de OPPO fue presentado en Tailandia y sabemos que llegará con Android 11. Sin embargo, la compañía no dejó ver datos como el precio o una posible llegada al mercado español. No obstante, es probable que no supere los 300 € si llega a territorio europeo, mientras que en Asia podría quedar alrededor de los 250 €.

¿Es el OPPO Reno7 Z 5G un rival digno del POCO X4 Pro 5G?

Si estás por comprar un móvil de menos de 300 €, probablemente la pregunta que titula esta sección te venga a la cabeza. Ahora que conocemos bien a ambos contendientes, podríamos decir lo siguiente: el OPPO solo tendrá oportunidad contra el POCO si llega a un precio rompedor. ¿La pruebas? Léelas abajo:

El POCO X4 Pro 5G y el OPPO Reno7 Z 5G tienen la misma potencia.

Las cámaras del POCO X4 Pro 5G son muy superiores a las del Reno7 Z 5G.

a las del Reno7 Z 5G. El POCO tiene mayor almacenamiento interno en su versión de 8 GB de RAM.

La pantalla del POCO es de 90 Hz , mientras que la del OPPO es de 60 Hz.

, mientras que la del OPPO es de 60 Hz. El POCO X4 Pro 5G tiene mayor capacidad de batería y una carga rápida muy superior.

El POCO tiene altavoces estéreo y audio de alta resolución, el OPPO no.

En fin, el móvil de POCO es claramente superior al de OPPO, así que la única razón para elegir este último sería el precio. ¿En qué punto el Reno7 Z 5G podría ser una compra interesante frente a su rival? Si su precio en Europa rondase los 250 €, más que eso la pone muy complicada.