Motorola está atravesando una racha de estrenos envidiable. A principios de este año, su Moto Edge X30 se convirtió en el primer móvil con Snapdragon 8 Gen 1. Luego, se adelantaron a Samsung y lanzaron el primer el primer móvil plegable con Snapdragon 8+ Gen 1: el Moto Razr 2022. Ahora, se han convertido en la primera marca en lanzar un smartphone con cámara de 200 MP con el lanzamiento del Moto X30 Pro.

Curiosamente, el sensor de 200 MP que incorpora el Moto X30 Pro es el ISOCELL HP1 de Samsung anunciado el año pasado. Resulta extraño que un móvil Galaxy no haya tenido la primicia de este sensor. Sea como sea, vamos a repasar las características del Moto X30 Pro que, más allá de su impresionante cámara, tiene buenos componentes en todos los apartados, incluyendo el poderosísimo Snapdragon 8+ Gen 1 en su núcleo.

Todas las especificaciones del Moto X30 Pro

El Moto X30 Pro es un smartphone de gama alta que quiere posicionarse como el móvil con la mejor cámara del mercado. Argumentos no le faltan, pues tiene una cámara trasera triple de 200 MP con la que puede grabar hasta en 8K, así como una gran cámara frontal de 60 MP. Aparte cuenta con una impresionante carga rápida de 125 W, una pantalla OLED de 144 Hz que es de locos y el procesador más potente del momento.

Características Moto X30 Pro Dimensiones y peso 161,7 x 73,5 x 8,39 mm. 198,5 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel OLED con curva de 53º, tasa de refresco de 144 Hz, soporte de 10 bit de color, HDR10+, 100% DCI-P3 color gamut, brillo de hasta 1250 nits, DC Dimming y velocidad de muestreo táctil instantánea de 1500 Hz. Lector de huellas integrado. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8 o 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 200 MP con sensor Samsung ISOCELL HP1 de 1/1.22″, f/1.95, OIS y LED flash.

Gran angular de 50 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 117° y función enfoque macro de 2,5 cm.

Teleobjetivo de 12 MP con f/1.6, 2x de aumento y sensor Sony IMX663.

Graba hasta en 8K a 30 FPS o 4K con HDR+. Cámara frontal 60 MP con sensor Omnivision OV60a. Conectividad y extras USB C, WiFi 6E, Dual SIM 5G, NFC, GPS + GLONASS + BDS + Galileo, Bluetooth 5.2 y altavoces duales estéreo con Dolby Atmos. Batería 4610 mAh con carga rápida de 125 W por cable, 50 W de forma inalámbrica y 10 W con carga inversa. Sistema operativo Android 12 con MyUI 4.0.

El Moto X30 Pro tiene la cámara con mayor resolución de todas, pero… ¿es la mejor?

Los sensores de muchos MP sí son importantes en los móviles. Sin embargo, más megapíxeles no siempre se traduce a mejores fotos. La calidad de las cámaras de los móviles depende en gran medida de la fotografía computacional (todo el software y algoritmos que nadie ve, pero que son los que hacen la magia), por lo que hasta que no veamos un análisis en profundidad de la cámara de 200 MP del Moto X30 Pro como los de DxOMark, no podemos decirte que es la mejor del mercado.

No obstante, al ser el primer móvil con cámara de 200 MP, está claro que el Moto X30 Pro saca algo de ventaja en fotografía al resto de móviles del mercado. Y es que, por defecto, esta cámara saca fotos de 12,5 MP comprimiendo 16 píxeles en 1 de 2,56 µm, lo cual permite sacar mucha más luz de las escenas y ofrecer un nivel de detalles altísimo.

Eso sí, también puede tomar fotos de 50 MP con píxeles individuales de 1,28 μm o incluso de forma nativa a 200 MP con píxeles de 0,64 μm. Y es capaz de capturar vídeo de hasta 8K a 30 FPS. Este sensor de 200 MP está acompañado por un sensor ultra gran angular de 50 MP para las tomas panorámicas de 117° y los enfoques cercanos de hasta 2,5 cm. Además, usa un teleobjetivo de 12 MP para hacer zoom óptico de 2 aumentos sin perder calidad. Y en la parte delantera tiene una cámara de 60 MP para selfies.

¡Carga rápida de 125 W y lo mejor de Qualcomm bajo el capó!

El Moto X30 Pro trae un pantalla OLED curva de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 144 Hz. Puede alcanzar hasta los 1200 nits de brillo máximo, es compatible con HDR10+ y tiene un escáner de huellas dactilares integrado. Pero lo más impresionante es su velocidad de muestreo táctil de 1500 Hz que permite reconocer tus toques al instante. ¡Ideal para juegos competitivos! Por cierto, el móvil tiene una parte trasera de cristal AG aterciopelado con protección Corning Gorilla Glass 5.

Como digno buque insignia de mediados de 2022, el Moto X30 Pro incorpora el procesador Snapdragon 8+ Gen 1 junto con 8 o 12 GB RAM LPDDR5 y 128, 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. Y por supuesto, viene de fábrica con Android 12 bajo la capa de personalización MyUI 4.0 de Motorola.

Su batería de 4610 mAh soporta una impresionante carga rápida de 125 W por cable que llena el 50 % de su capacidad en solo 7 minutos. ¡Se carga de 0 a 100% en apenas 19 minutos! También soporta carga inalámbrica de 50 W e inversa de 10 W.

Precio del Moto X30 Pro y dónde comprarlo

El Moto X30 Pro está disponible en dos colores: negro y blanco. Por ahora, solo está a la venta en China a los siguientes precios:

Moto X30 Pro de 8 + 128 GB : 3699 yuanes o 530 euros al cambio.

: 3699 yuanes o 530 euros al cambio. Moto X30 Pro de 12 + 256 GB : 4199 yuanes o 602 euros al cambio.

: 4199 yuanes o 602 euros al cambio. Moto X30 Pro de 12 + 512 GB: 4499 yuanes o 645 euros al cambio.

¿Se venderá en España y en otros países fuera de China? Por el momento, Motorola no dicho que lo lanzarán en otros mercados, por lo que no podemos asegurarte nada, mucho menos el precio en este lado del mundo donde seguramente será mayor. Eso sí, es muy probable que cuando salga de China cambie de nombre a Moto Edge 30 Ultra. De cualquiera manera, si llega a lanzarse aquí, podrás encontrarlo en Amazon: