Xiaomi y Realme son dos compañías chinas que han interrumpido en el mercado occidental haciendo muchísimo ruido. La primera ya tiene algo de historia sobre sus hombros, pero el caso de Realme ha sido un crecimiento sin parangón en cuestión de pocos años.

¿Qué ha hecho que estos fabricantes vendan tanto? Básicamente dos cosas: móviles muy buenos y con un precio excelente para sus prestaciones. ¿Estás buscando cambiar tu smartphone? Ambas compañías ofrecen modelos para todo tipo de bolsillos, pero sin lugar a duda estos son los 5 mejores móviles Xiaomi y Realme que puedes comprar en España en este momento.

Realme 7, procesador gamer con mucha potencia, pantalla de 90 Hz y un buen sistema de carga

Aunque tanto Realme como Xiaomi tienen móviles más asequibles, lo cierto es que ninguno de ellos goza de un balance tan bueno como sucede como el Realme 7. Costando apenas 182€, el Realme 7 incorpora un procesador MediaTek con sello gamer y 6 GB de RAM, que junto a la pantalla de 90 Hz hacen de él un móvil realmente apetecible. Sí, es una compra genial si te gusta jugar mucho con tu móvil y no estás dispuesto a gastar demasiado.

Además, su cuádruple cámara trasera con un sensor principal de 48 MP, cámara macro, gran angular y hasta sensor de profundidad lo hacen aún más atractivo. ¿Algo más? Gracias a su carga rápida Warp Charge 30T tu Realme 7 estará al 100% de batería en poco más de una hora. Esta es su ficha técnica:

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080) y tasa de refresco de 90 Hz .

(2400 x 1080) y tasa de refresco de . Procesador MediaTek Helio G95 con gráfica Mali-G76 MC4.

con gráfica Mali-G76 MC4. 4 / 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC).

LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 16 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. Android 10 bajo Realme UI.

bajo Realme UI. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G , GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, NFC , USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 3, conector de audio de 3,5 mm y más…

, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0, , USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 3, conector de audio de 3,5 mm y más… Precio estimado: 182€ para la versión de 6 GB + 64 GB.

Xiaomi Redmi Note 9T, el móvil 5G más económico del mercado es una verdadera pasada

Hace apenas unos días analizamos el Redmi Note 9T y quedamos realmente sorprendidos con todo lo que ofrece. Como mencionamos en aquella revisión la conectividad 5G puede que sea lo de menos en este móvil, aunque se agradece mucho.

¿Por qué lo decimos? Porque el Redmi Note 9T de Xiaomi ofrece un rendimiento excepcional para el día a día, incluso en situaciones muy exigentes como los juegos de gran calidad gráfica. Además, su cámara principal se comporta especialmente bien, su diseño es muy bonito y la batería le dura muchísimo tiempo.

Puede que Xiaomi se haya ahorrado una pasta optando por una trasera de policarbonato y no otro material, pero este tipo de cosas es lo que logran que el Redmi Note 9T sea tan barato. Estas son sus características:

Pantalla Dot Display de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+ (2340 x 1080).

(2340 x 1080). Procesador MediaTek Dimensity 800U con gráfica Mali-G57 MC3.

con gráfica Mali-G57 MC3. 4 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 / 2.2 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 / 2.2 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera triple de 48 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 13 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 5G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC , USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de audio de 3,5 mm, altavoces estéreo , puerto de infrarrojos y más…

, USB-C, lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de audio de 3,5 mm, , puerto de infrarrojos y más… Precio estimado: 199€ para la versión de 4 GB + 64 GB.

Poco X3 NFC, la bestia parda de la gama media sigue haciendo de las suyas

¿Habrá algo que no hayamos dicho ya de este móvil? El Poco X3 NFC fue una patada a la mesa por parte de Xiaomi hacia la gama media. Puede que no tenga 5G, pero es un smartphone brutal para costar poco más de 200€.

En su haber encontrarás un procesador muy capaz y una pantalla ultrarrápida de 120 Hz con HDR10, algo extremadamente difícil de encontrar por su precio. Además, su sistema de carga de 33W está a la altura de la competencia, sus cámaras son muy buenas e incluso cuenta con protección IP53 contra salpicaduras. Así, si estás dispuesto a sacrificar el 5G, difícilmente encontrarás un móvil similar a un precio tan reducido.

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), tasa de refresco de 120 Hz y HDR10.

(2400 x 1080), tasa de refresco de 120 Hz y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 GB de RAM LPDDR4X y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC).

y 64 / 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable con microSDXC). Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP.

de 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 5160 mAh con carga rápida de 33W.

con carga rápida de 33W. Android 10 bajo MIUI 12.

bajo MIUI 12. Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC , USB-C, radio FM, altavoces estéreo , lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, protección IP53 y más…

, USB-C, radio FM, , lector de huellas, Gorilla Glass 5, conector de infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, protección IP53 y más… Precio estimado: 202€ para la versión de 6 GB + 64 GB.

Realme X50 Pro, el tope de gama de la compañía es genial y cuesta menos de 500€

Aunque Realme todavía no ha presentado su tope de gama para 2021, lo cierto es que su flagship de 2020 es increíble. Si estás buscando un smartphone de gama alta, pero no estás dispuesto a invertir más de 500€, entonces el Realme X50 Pro 5G es una gran opción.

Tiene conectividad 5G, el mejor procesador de la generación pasada (Snapdragon 865), hasta 12 GB de RAM y una pantalla Super AMOLED con una calidad excelente. Además, su sonido estéreo con certificación Dolby Atmos hacen de él un móvil ideal para disfrutar contenido multimedia. Y si esto no fuese suficiente, su sistema de refrigeración por cámara de vapor ayuda a que todo se mantenga perfectamente fresco.

Pantalla Super AMOLED de 6,44 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080), tasa de refresco de 90 Hz y HDR10.

y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 6 / 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.0. Cámara trasera cuádruple de 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP.

de 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP. Cámara frontal doble para selfies de 32 MP + 8 MP.

para selfies de 32 MP + 8 MP. Batería de 4200 mAh con carga rápida de 65W .

. Android 10 bajo Realme UI (actualizable a Android 11).

bajo Realme UI (actualizable a Android 11). Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G , GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, HiRes audio , lector de huellas óptico, Gorilla Glass 5 y más…

, GPS + Galileo, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, altavoces estéreo, , lector de huellas óptico, Gorilla Glass 5 y más… Precio estimado: 465€ para la versión de 12 GB + 256 GB.

Xiaomi Mi 11, uno de los mejores móviles del mercado puede ser tuyo a un súper precio

Coronándose como el primer smartphone en llevar el Snapdragon 888, el Mi 11 de Xiaomi es un dispositivo brutal en todo sentido. En enero conquistó el top de AnTuTu y todavía en febrero se mantiene en el segundo puesto por muy poco.

Pero no es solo potencia, pues también cuenta con una pantalla AMOLED con una increíble resolución WQHD+, 120 Hz de refresco y la protección del nuevo Gorilla Glass Victus. Su cámara todavía no pasa por las manos de DxOMark, pero estamos seguros de que se meterá en el top 5 gracias a su sensor principal de 108 MP. Y si todo eso no es suficiente, resulta que el Mi 11 también incluye uno de los mejores sistemas de carga del mundo.

Pantalla AMOLED de 6,81″ con resolución WQHD+ , brillo de 1500 nits y tasa de refresco de 120 Hz.

, brillo de 1500 nits y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660.

con gráfica Adreno 660. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Cámara trasera triple de 108 MP + 13 MP + 5 MP.

de 108 MP + 13 MP + 5 MP. Cámara frontal para selfies de 20 MP.

Batería de 4600 mAh con carga rápida de 55W, carga inalámbrica de 50W e inversa de 10W.

e inversa de 10W. Android 11 bajo MIUI 12.5.

bajo MIUI 12.5. Y extras como, WiFi 6, dual-SIM 5G , USB-C, NFC , Bluetooth 5.2, GPS + Galileo, lector de huellas óptico, altavoces estéreo, HiRes audio , puerto de infrarrojos, Gorilla Glass Victus y más.

, USB-C, , Bluetooth 5.2, GPS + Galileo, lector de huellas óptico, altavoces estéreo, , puerto de infrarrojos, Gorilla Glass Victus y más. Precio estimado: 749€ para la versión de 8 GB + 128 GB.

¿Alguna otra sorpresa? Su precio estándar puede que sea de 749€, pero si lo compras antes del 31 de marzo podrás llevártelo por 649€. Además, si registras tu móvil en la web de Xiaomi podrás optar por uno de los 12000 purificadores Mi Air Purifier 3H que la compañía está regalando con esta promo especial.