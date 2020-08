¿Acaso existe una mejor conexión que la física? Para muchos la conectividad inalámbrica es una maravilla, pero lo cierto es que no es perfecta. En el caso de los auriculares TWS pasa algo similar, nos fascinan, pero nunca alcanzarán un sonido tan increíble como el de unos auriculares cableados. ¿Eres un melómano de primera? Entonces te gustará descubrir los 5 mejores móviles con jack de auriculares que puedes comprar en 2020.

Estos son los móviles con jack de auriculares que deberías tener en casa

Los más puristas lo saben muy bien, un auricular cableado siempre será mejor que uno inalámbrico. Sin embargo, poco a poco las opciones se han ido cerrando. Los fabricantes de smartphones se han dedicado a eliminar el conector de 3,5 mm en favor de la conexión inalámbrica. Esto no le gusta a muchos usuarios, y con razón, pero eso no significa que no queden buenas opciones:

Samsung Galaxy S10+, un flagship con sonido certificado por AKG

Aunque el Galaxy S10+ es un móvil del año pasado, lo cierto es que ha envejecido muy bien. Tiene un rendimiento notable, su pantalla es tan genial como la de los Galaxy S20, sus cámaras se comportan muy bien, y en general sigue siendo fantástico.

Sin embargo tiene un “Plus” adicional, desde hace algunos años Samsung decidió apostar por AKG su filial especializada en sonido de alta fidelidad. ¿La idea? Dotar a sus Galaxy S de un sonido superior. La calidad que ofrece el Galaxy S10+ en ese sentido es increíble, y el hecho de contar con un conector de 3,5 mm es aún mejor. ¿Qué más tiene el S10+? Descúbrelo tú mismo:

Pantalla Dynamic AMOLED de 6,4″ con resolución Quad HD+ (3040 x 1440) y HDR10+.

(3040 x 1440) y HDR10+. Procesador Samsung Exynos 9820 con gráfica Mali-G76 MP12.

con gráfica Mali-G76 MP12. 8 / 12 GB de RAM y 128 / 256 / 1024 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD.

y 128 / 256 / 1024 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD. Triple cámara trasera de 12 MP + 12 MP + 16 MP.

de 12 MP + 12 MP + 16 MP. Doble cámara frontal para selfies de 10 MP + 8 MP.

para selfies de 10 MP + 8 MP. Batería de 4100 mAh con carga rápida cableada e inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 9W.

con carga rápida cableada e inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 9W. One UI 2 basado en Android 9 Pie (actualizable a Android 10).

Y extras como WiFi 5 de doble banda, dual-SIM 4G, GPS+GLONASS, ANT+, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, jack de auriculares, Gorilla Glass 6, protección IP68, Samsung DeX y más…

¿Cuánto cuesta el Galaxy S10+? Actualmente puedes conseguirlo a partir de 659€ en Amazon. Y ojo, que el Galaxy S10 estándar también tiene conector de audio.

LG V60 ThingQ 5G, uno de los móviles con mejor autonomía también tiene conector de auriculares

Cuando hicimos la lista de los móviles con mejor autonomía del mercado nos sorprendió que el LG V60 ThingQ 5G estuviese de tercero. Sí, el V60 tiene una enorme batería de 5000 mAh, pero es que además sabe administrar muy bien la energía.

El LG V60 lleva un Snapdragon 865 y 8 GB de RAM, lo que ya es mucho decir. Su cámara principal de 64 MP con f/1.8 y Dual Pixel AF es excelente, y no hemos dicho lo mejor. El LG V60 viene con una funda de regalo que agrega una segunda pantalla, sí como lo lees. Estas son las características del LG V60 ThinQ 5G:

Pantalla P-OLED de 6,8″ con resolución Full HD+ (2460 x 1080) y HDR10+.

(2460 x 1080) y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD.

y 128 / 256 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD. Triple cámara trasera de 64 MP + 13 MP + 0,3 MP.

de 64 MP + 13 MP + 0,3 MP. Cámara frontal para selfies de 10 MP.

Batería de 5000 mAh con carga rápida cableada e inalámbrica.

con carga rápida cableada e inalámbrica. Android 10.

Y extras como WiFi 6 de doble banda, dual-SIM 5G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, jack de auriculares, Gorilla Glass 5, protección IP68 y más…

Conseguir el LG V60 ThingQ 5G en tiendas online es realmente complicado, pero eso no le quita lo bueno. ¿Su precio? Unos 700 euros.

Google Pixel 4a, uno de los mejores móviles compactos del mercado

Además de tener jack de auriculares, el Pixel 4a es un dispositivo que tiene mucho más que ofrecer. Lo primero es que es un móvil pequeño, algo que escasea actualmente y que muchos agradecerán. Además tiene un rendimiento excelente y su interfaz va muy fluida porque ¡es un Pixel! Disfrutarás de Android en su estado más puro, sin añadidos.

¿Otra cosa genial? El Pixel 4a puede tener una sola cámara trasera, pero tiene la GCam de Google que hace maravillas. Si algo saben en Google es que no hace falta tener un montón de sensores para capturar fotos impresionantes. ¿Qué otras cosas ofrece?:

Pantalla OLED de 5,81″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080) y HDR.

(2340 x 1080) y HDR. Procesador Qualcomm Snapdragon 730G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

y 128 GB de almacenamiento. Cámara trasera de 12,2 MP .

. Cámara frontal para selfies de 8 MP.

Batería de 3140 mAh con carga rápida de 18W.

con carga rápida de 18W. Android 10.

Y extras como WiFi 5 de doble banda, dual-SIM 4G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, chip de seguridad Titan M, jack de auriculares, Gorilla Glass 3 y más…

Sí, no es el móvil más increíble de esta lista, pero igual es un excelente dispositivo. Te aseguramos que no te decepcionarás con la calidad de sus fotos. El Google Pixel 4a llegará al mercado el 10 de septiembre por 389 euros.

Samsung Galaxy A71, un móvil que se mueve entre lo mejor de la gama media

Hablar del Galaxy A71 es hablar de uno de los dispositivos más vendidos del año en todo el mundo. Quizás no es el mejor gama media del mercado, pero sí que es un dispositivo muy bueno. Además, su rendimiento y configuración de cámaras son excelentes, y al ser un Samsung te aseguras una buena fabricación y servicio posventa.

¿En qué destaca el Galaxy A71 además de tener conector para auriculares? Tiene cuatro cámaras traseras, una para cada ocasión y con un sensor principal de 64 MP. Su batería de 4500 mAh y carga rápida de 25W tampoco están mal para un gama media, y por supuesto una pantalla fabricada por Samsung no necesita presentación. Estas son sus especificaciones resumidas:

Pantalla Super AMOLED de 6,7″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080).

(2400 x 1080). Procesador Qualcomm Snapdragon 730 con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 / 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD.

y 128 GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD. Cuádruple cámara trasera de 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP.

de 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP. Cámara frontal para selfies de 32 MP.

Batería de 4500 mAh con carga rápida de 25W.

con carga rápida de 25W. One UI 2 basado en Android 10.

Y extras como WiFi 5 de doble banda, dual-SIM 4G, GPS+GLONASS, ANT+, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, jack de auriculares, Gorilla Glass 3, Samsung DeX y más…

El Galaxy A71 está a la venta en Amazon por poco más de 354 euros para su versión base de 6 GB + 1258 GB. ¿Es una buena idea comprarlo? Definitivamente sí.

Poco F2 Pro, el flaship killer de 2020 no solo merienda móviles gama alta sino que además tiene conector de 3,5 mm

¿Qué no hemos dicho ya del Poco F2 Pro? Como su antecesor, el nuevo tope de gama de Poco llegó al mercado para destrozar a la competencia con su precio. Puedes conseguirlo por tan solo 393€ y equipa un hardware envidiable que solo otros móviles mucho más caros tienen.

¿A qué nos referimos? A su Snapdragon 865, el rey absoluto de AnTuTu hasta agosto de 2020. Además su configuración trasera de cámaras es destacable, e incluye un sensor principal de 64 MP. Su cámara delantera motorizada es genial y aparte el Poco F2 Pro tiene un diseño que resiste los peores maltratos.

Sí, su pantalla no es la mejor de la gama alta, pero un brillo de 500 nits, certificación TÜV Rheinland y una resolución Full HD+ no es que esté mal. Recuerda, cuesta 393€ para todo lo que tiene, y eso que no has leído toda la ficha técnica del Poco F2 Pro:

Pantalla OLED de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), 500 nits, certificación TÜV Rheinland y HDR10+.

(2400 x 1080), 500 nits, y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 6 / 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento.

y 128 / 256 GB de almacenamiento. Cuádruple cámara trasera de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP.

de 64 MP + 5 MP + 13 MP + 2 MP. Cámara frontal retráctil para selfies de 20 MP.

para selfies de 20 MP. Batería de 4700 mAh con carga rápida de 30W.

con carga rápida de 30W. MIUI 11 basado en Android 10 (actualizable a MIUI 12).

Y extras como WiFi 6 de doble banda, dual-SIM 5G, GPS+GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, jack de auriculares, emisor de infrarrojos Gorilla Glass 5, protección IP53 y más…

¿Ya decidiste cuál será el tuyo?