Hace poco vimos cómo el Samsung Galaxy S23 FE arrollaba al Google Pixel 7a en su comparativa. Sin embargo, de ese artículo surgió una pregunta entre nuestros redactores y usuarios: si es posible que el Galaxy S23 FE cueste más de 700 € en España (aún no tenemos precio), ¿qué tal le iría comparándolo contra el Google Pixel 8?

¿Será que el móvil de Samsung tiene lo necesario para superar al nuevo gama alta de Google? Queremos comprobarlo y darte respuesta, así que haremos lo que corresponde para sacarte de dudas. Comparamos el Google Pixel 8 vs. Galaxy S23 FE para determinar cuál de ellos sería una mejor compra.

Tabla comparativa de especificaciones: Google Pixel 8 vs. Samsung Galaxy S23 FE



Especificaciones Google Pixel 8

Samsung Galaxy S23 FE Dimensiones y peso 150,5 x 70,8 x 8,9, mm. 187 gramos. 158 x 76,5 x 8,2 mm. 209 gramos. Pantalla 6,2″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel Actual OLED, tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz, HDR10+, brillo máximo de 2000 nits y protección Corning Gorilla Glass Victus. 6,4″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 19,5:9, panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+, brillo máximo de 1450 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador Google Tensor G2 con gráfica Immortalis-G715s MC10 + chip Titan M2 de seguridad. Global: Samsung Exynos 2200 con gráfica AMD Xclipse 920.

Estados Unidos: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8 GB LPDDR5X. 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Doble: Principal de 50 MP con f/1.69 (Samsung GNV), PDAF multidireccional, Laser AF y OIS.

con f/1.69 (Samsung GNV), PDAF multidireccional, Laser AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo visual de 126º. Con función macro. Flash LED, Ultra-HDR, Pixel Shift y grabación en 4K @ 60 fps. Triple cámara: Principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung GN5), PDAF y OIS.

con f/1.8 (Samsung GN5), PDAF y OIS. Teleobjetivo de 8 MP con f/2.4 (Black Pearl Hi-847), zoom óptico de 3x y PDAF.

con f/2.4 (Black Pearl Hi-847), zoom óptico de 3x y PDAF. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 (Sony IMX258) y campo visual de 123º. Flash LED, HDR y grabación en 4K @ 60 fps. Cámara Frontal 10.5 MP con f/2.2 y campo visual de 95º. 10 MP con f/2.4. Conectividad USB C, WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + GALILEO + QZSS, Bluetooth 5.3 LE, NFC, altavoces estéreo, protección IP68 y sensor de huellos óptico bajo la pantalla. USB C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, Bluetooth 5.3 LE, NFC, altavoces estéreo, protección IP68 y sensor de huellos óptico bajo la pantalla. Batería 4575 mAh con carga rápida de 27 W y carga inalámbrica de 18 W. 4500 mAh con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 14. Android 13 bajo One UI 5.1. Cómpralo aquí Comprar Comprar

Ambos tienen un diseño muy resistente, pero estéticamente nos quedamos con el Galaxy S23 FE

En la comparativa del Galaxy S23 FE vs. Pixel 7a señalamos que el móvil de Samsung era más resistente, pero nos gustaba más el estilo de Google. Con el Pixel 8 teniendo un diseño bastante similar, bien podrías pensar que mantenemos nuestra posición, pero no es así.

Primero, porque tanto el S23 FE como el Pixel 8 son igual de resistentes, algo que no pasaba con el 7a. Los dos tienen protección IP68, traseras de cristal, marcos de aluminio y la diferencia en el Gorilla Glass es mínima.

Segundo, porque sentimos que los cambios introducidos por Google en el diseño de la octava generación le juegan un poco en contra. Es cierto que el esquema general sigue siendo muy similar al de los Pixel 7. Sin embargo, ahora tenemos esquinas mucho más redondeadas y el cristal de las cámaras ocupa más espacio en la franja de aluminio de la trasera. Esto hace ver al Pixel 8 un poco infantil, pues sus líneas terminan siendo muy exageradas, como si de una caricatura se tratase.

Al Galaxy S23 FE no le pasa, al menos en las versiones en blanco y negro, aunque no dejaremos de repetir un pequeño detalle: al usar el mismo diseño del Galaxy A54 y combinarlo con ciertos colores termina pareciéndose demasiado a otros gama media de la compañía.

Ahora bien, si nos centramos en el tamaño, el Pixel 8 queda mejor como un móvil compacto que el S23 FE, pues es más pequeño. Eso sí, tendrás que sacrificar un poco en cuanto a grosor, pues más grueso que su rival (8,9 mm vs. 8,2 mm).

¿De quién es el punto entonces? Podríamos dárselo al Galaxy por estética, pero mejor lo dejamos tablas.

Pantallas muy parecidas, aunque el Pixel 8 tiene un brillo superior y LTPO gracias a su pantalla Actua OLED

Tal como sucedió con la sección anterior, este par de móviles tienen pantallas con muchos elementos en común. Ambos usan paneles OLED, sus resoluciones son Full HD+, tienen certificación de imagen HDR10+ y sus tasas de refresco máximas son de 120 Hz.

Sin embargo, puede que tengas una duda: ¿cuál es la diferencia entre una pantalla AMOLED (Samsung) y una Actua OLED (Google)? Tenemos un artículo dedicado a explicarlo, pero todo se resume a lo siguiente: ambos son nombres comerciales para hablar de paneles OLED. Son pantallas muy similares entre sí, aunque eso no significa que sean idénticas.

De hecho, hay un par de ventajas en este caso: primero, el panel del Pixel 8 es más brillante (2000 nits vs. 1450 nits); y segundo, cuenta con tasa de refresco adaptativa (LTPO) para cualquier valor que esté entre 60 y 120 Hz. Esto último no puede hacerlo el Galaxy, que solo puede configurarse a 60 Hz o 120 Hz, no más de ahí. Tomando en cuenta eso último, el punto se lo lleva el Google Pixel 8, aunque no por una diferencia abismal.

Un rendimiento increíblemente igualado, pero la IA del Pixel 8 y su soporte son una locura

Una de las cosas más criticadas del Galaxy S23 FE tiene que ver su rendimiento. Es un móvil realmente potente, pero lleva el Exynos 2200 en su versión global y el Snapdragon 8 Gen 1 en la de Estados Unidos, dos chips con casi dos años encima.

Mientras, desde la primera generación de chips Tensor a Google se le ha criticado que sus SoC no están al nivel de otros chips topes de gama del año. El Tensor G3 pasa por esta misma situación, aunque tampoco es que le falta potencia. Su rendimiento se aleja de los Snapdragon 8 Gen 2 y Dimensity 9200+, pero igual funciona de una manera espectacular.

Ahora bien, centrándonos en lo que nos compete con este par, el Galaxy S23 FE y el Google Pixel 8 tienen un rendimiento muy similar entre ellos. Puedes verlo en los gráficos a continuación, donde las diferencias son irrisorias entre ambos dispositivos:

Eso sí, tanta paridad es algo que no está condicionado únicamente por los procesadores, ya que estos dos comparten dos cosas: tienen 8 GB de RAM (LPDDR5X en el Pixel) y almacenamiento de 128 o 256 GB en formato UFS 3.1. Sin embargo, hay un par de cosas con las que el Pixel 8 trapea el piso con Galaxy S23 FE: su chip neural para IA y sus años de soporte.

Los Pixel son ampliamente conocidos por lo primero, pero la IA del Tensor G3 es absurdamente potente y permite al Pixel 8 tener funcionalidades exclusivas alucinantes. Y respecto a lo segundo, Google anunció que a partir de esta generación sus móviles tendrían siete años de soporte y recambios. Samsung ofrece cinco años, que no está nada mal, pero es menos. Por cierto, el Pixel 8 llega al mercado con Android 14. En cambio, su rival lleva Android 13.

Aunque técnicamente parecen ir parejos, el Pixel 8 debería arrollar al Galaxy S23 FE con sus cámaras

Sin llevar sensores topes de gama y apoyándose en la IA, los Pixel se han labrado una reputación magnífica dentro del mercado fotográfico. Desde los Pixel 6 y 6 Pro vienen compitiendo con la crema y nata del ranking de DxOMark y estamos muy seguros de que el Pixel 8 no será la excepción.

Los laboratorios expertos en esta materia todavía no han analizado el nuevo móvil de Google, pero dudamos que decepcione. ¿Por qué estamos tan seguros? Primero, por todas las novedades introducidas en el campo de la IA; segundo, porque el nuevo sensor de 50 MP permite el paso de un 21% más de luz respecto al Pixel 7; tercero, porque la cámara ultra gran angular ahora tiene autoenfoque y modo macro, algo que adopta del Pixel 7 Pro; y cuarto, porque las primeras fotos filtradas nos dejaron con la boca abierta.

Definitivamente echamos en falta el teleobjetivo que está en el Pixel 8 Pro, pero lo compensa con todo lo demás. Y hablando de cámaras teleobjetivo, es la única con la que el Galaxy S23 FE saca pecho frente al Pixel. El dispositivo de Samsung ofrece una cámara con zoom óptico de 3x, algo que no tiene el móvil de Google.

Ahora, el resto de las cámaras del Galaxy S23 FE no están mal, pero seguramente se quedarán detrás del Pixel. El ultra gran angular de 12 MP del Samsung también tiene modo macro. Mientras, la cámara principal de 50 MP es la misma del Galaxy S23, un sensor Samsung GN5 cuyo rendimiento es muy bueno. Sin embargo, este último debe enfrentarse al sensor Samsung GNV del Pixel y la magia de la IA, que al juntarse pueden arrasar con todo.

¿Una sorpresa? Para nada, pues si el Pixel 7a ya barrió al Galaxy S23 FE en su comparativa fotográfica, para el Pixel 8 será un trámite.

El Pixel 8 tiene mejor batería y carga, pero es tan poca la diferencia que daremos un empate

Al ver la ficha técnica de este par notarás que el Pixel 8 tiene una batería más grande que el Galaxy S23 FE (4575 mAh vs. 4500 mAh). Lo mismo sucede con el sistema de carga: 27 W por cable + 18 W inalámbrica para el Pixel y 25 W por cable + 15 W inalámbrica para el Galaxy.

Esto daría como ganador del punto al teléfono de Google, pero nos parece que la diferencia es tan pequeña que no sería justo. Detalles más, detalles menos, ambos dispositivos deberían tener una autonomía muy similar.

Al Galaxy S23 FE solo podría salvarlo el precio frente al Pixel 8, porque lo ha dejado a nada del KO

Tras leer toda esta comparativa seguramente notaste que fuimos condescendientes con el Galaxy S23 FE en algunas cosas. De no haber sido así, el Pixel 8 le habría ganado en todo, lo que automáticamente lo clasificaría como una mejor compra.

Si, el Galaxy es un dispositivo genial aun costando 599 dólares, pero pagar los 100 dólares adicionales que cuesta el Pixel 8 en Estados Unidos está justificado: más años de soporte, mejor cámara, funcionalidades exclusivas impulsadas por IA, una pantalla más brillante, etc.

Y si te preguntas si pasa esto mismo en España, esto es lo que podemos decir: el Pixel 8 se vende en nuestro país por 799 €, mientras que del Galaxy S23 FE todavía no sabemos precio. No obstante, es de esperar que el móvil de Samsung llegue a España con un valor superior al de Estados Unidos. Por debajo de los 700 € sería una opción a considerar, pero por encima de eso nos quedamos con el Pixel 8 sin duda alguna.