Luego de más de un año y medio esperando por un nuevo Galaxy Fan Edition, el Galaxy S23 FE es una realidad. Samsung hizo algunos cambios que no cuajan del todo, como usar chips del año pasado, pero sigue siendo un móvil genial. Con él puedes acceder a una experiencia de gama prémium, pero sin pagar lo que cuesta un móvil de este estilo.

Sin embargo, el Galaxy S23 FE no es el único smartphone que juega en esa liga. También está el Pixel 7a, que tiene mucho de los Pixel 7 y 7 Pro, pero es más barato que ellos. Tomando eso en cuenta, decidimos ponerlos cara a cara para dar con el mejor flagship asequible entre este par. En esta comparativa del Samsung Galaxy S23 FE vs. Google Pixel 7a, ¿qué dispositivo crees que ganará?

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy S23 FE vs. Google Pixel 7a

Especificaciones Samsung Galaxy S23 FE

Google Pixel 7a

Dimensiones y peso 158 x 76,5 x 8,2 mm. 209 gramos. 152 x 72,9 x 9 mm. 193 gramos. Pantalla 6,4″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 19,5:9, panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+, brillo máximo de 1450 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. 6,1″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz, HDR10, brillo máximo de 900 nits y protección Corning Gorilla Glass 3. Procesador Global: Samsung Exynos 2200 con gráfica AMD Xclipse 920.

Estados Unidos: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730. Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MP7 + chip Titan M2 de seguridad. RAM 8 GB LPDDR5. 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. 128 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Triple cámara: Principal de 50 MP con f/1.8 (Samsung GN5), PDAF y OIS.

con f/1.8 (Samsung GN5), PDAF y OIS. Teleobjetivo de 8 MP con f/2.4 (Black Pearl Hi-847), zoom óptico de 3x y PDAF.

con f/2.4 (Black Pearl Hi-847), zoom óptico de 3x y PDAF. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 (Sony IMX258) y campo visual de 123º. Flash LED, HDR y grabación en 4K @ 60 fps. Doble cámara: Principal de 64 MP con f/1.9 (Sony IMX787=, Dual Pixel AF y OIS.

con f/1.9 (Sony IMX787=, Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 (Sony IMX712) y campo visual de 120º. Flash Dual LED, Pixel Shift, HDR y grabación en 4K @ 60 fps. Cámara Frontal 10 MP con f/2.4. 13 MP con f2.2 y campo visual 95º. Conectividad USB C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, Bluetooth 5.3 LE, NFC, altavoces estéreo, protección IP68 y sensor de huellos óptico bajo la pantalla. USB C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, Bluetooth 5.3 LE, NFC, altavoces estéreo, protección IP67 y sensor de huellos óptico bajo la pantalla. Batería 4500 mAh con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W. 4385 mAh con carga rápida de 18 W y carga inalámbrica de 7,5 W. Sistema operativo Android 13 bajo One UI 5.1. Android 13. Cómpralo aquí Comprar Comprar

El Galaxy S23 FE es más resistente, pero el Pixel 7a tiene un estilo más premium

Centrándonos en la calidad de los materiales usados para su fabricación y resistencia, el Galaxy le da un repaso al Pixel. El dispositivo de Samsung tiene trasera de cristal, protección IP68, usa Gorilla Glass 5 y marcos de aluminio.

En cambio, el Pixel 7a solo le empata en lo último, pues el resto se queda en una trasera de plástico, IP67 y Gorilla Glass 3. Aparte, resulta que el Galaxy es bastante más delgado que su rival (8,2 mm vs. 9 mm). Sin embargo, hay un detalle que le hace perder algunos puntos: su estilo.

La unificación de diseños en toda la gama de Samsung es algo que en general nos ha gustado, pero le juega en contra a este dispositivo en particular. Su diseño es muy Galaxy A54 y la paleta de colores elegida le hace ver como cualquier otro gama media de la marca. El Galaxy S23 FE solo parece un teléfono de gama alta en negro o blanco, en el resto de colores no.

El Pixel 7a no sufre de ese problema, incluso teniendo trasera de plástico, y la razón es sencilla: Google no tiene móviles de gama media y este Pixel se parece muchísimo a sus hermanos mayores. Tu subconsciente no va a traicionarte porque no tienes un Pixel de gama media o baja para compararlo, lo que sí sucede con el Galaxy.

La pantalla del Galaxy S23 FE ve por encima del hombro a la del Google Pixel 7a

La pantalla de 90 Hz del Pixel 7a fue una de sus mejoras más importantes respecto al Pixel 6a, algo que los usuarios pedíamos. No obstante, esto no es suficiente para que el móvil de Google supere a su rival de hoy en este apartado.

El Galaxy S23 FE tiene un panel que funciona a 120 Hz, además de contar con certificación HDR10+ y un brillo máximo de 1450 nits. En cambio, el Pixel 7a se queda con HDR estándar y 1000 nits de brillo, lo que le daría el punto a Samsung cómodamente.

Ojo, esto no significa que el panel del Pixel 7a sea malo, pues su calidad está muy bien. Aparte, es un panel OLED y su resolución es Full HD+, tal como sucede con su contrincante. Y por si fuera poco, la pantalla del Pixel también es más pequeña (6,1” vs. 6,4”), algo importante si buscas un dispositivo compacto.

El Galaxy S23 FE es más potente, pero el Pixel 7a saca pecho con el software

Lo dijimos al inicio, algo que no nos gustó del Galaxy S23 FE es que Samsung le puso chips de hace dos años. Lo común entre los Fan Edition es que lleven los mismos SoC de los Galaxy S de su generación, pero esta vez no fue así.

Aun así, esto no es un problema cuando se le compara con el Pixel 7a. ¿La razón? Tanto el Exynos 2200 (global) como el Snapdragon 8 Gen 1 (EE.UU.) son más potentes que el Tensor G2 del móvil de Google. La diferencia se mueve entre el 10 y 15% a favor del Galaxy S23 FE, dependiendo del benchmark y la versión del Samsung, como verás a continuación en las gráficas:

Además del rendimiento, el móvil de Samsung tiene a su favor que cuenta con una versión de 256 GB de almacenamiento. El de Google solo tiene 128 GB, aunque ambos comparten en formato UFS 3.1. De RAM sí van igualados, con 8 GB en formato LPDDR5 para cada uno.

Ahora bien, hay un detalle importante en esta contienda: el software. Si bien en ambos móviles la experiencia será muy fluida y difícilmente tengas que preocuparte alguna vez por el rendimiento, el de Google lleva ventaja.

La integración del Pixel con Android raya en la perfección, no tiene que ejecutar una capa de personalización y Google exprime al máximo la IA en su dispositivo. Aparte, al momento de escribir este artículo el Pixel 7a ya tiene Android 14, mientras que Galaxy S23 FE tendrá que esperar algunas semanas (como mínimo).

El Pixel 7a eclipsa al Galaxy S23 FE con sus cámaras

Si bien hasta ahora el Pixel va perdiendo esta contienda, un apartado en el que domina con total comodidad es en el de las cámaras.

Los terminales de Google son ampliamente conocidos por sus capacidades fotográficas, incluso en la serie A que tienen sensores más modestos, y el Pixel 7a no es la excepción. De hecho, solo tiene dos cámaras (64 MP + 13 MP), pero sus fotos son alucinantes y de las mejores del mundo para su rango de precios. ¿Los responsables? Su algoritmo de posprocesado y la inteligencia artificial.

El Galaxy S23 FE tiene tres cámaras, de 50 MP + 8 MP + 12 MP, pero sus fotos son inferiores. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar de mencionar del Galaxy: su teleobjetivo permite zoom óptico de 3x, algo que no puede hacer el Pixel. Por cierto, ambos son capaces de grabar vídeos en 4K a una tasa de 60 cuadros por segundo.

¿Y qué pasa con la cámara frontal? Más de lo mismo, el software hace maravillas con el Pixel 7a, pero también el sensor es superior al de su rival.

De autonomía deben estar parejos, pero el Galaxy S23 FE tiene mejores sistemas de carga

Si bien el Pixel 7a lleva una batería de 4385 mAh y el Galaxy S23 FE una de 4500 mAh, la autonomía de este par debe ser muy similar. Recuerda que el Samsung tiene un panel más grande y de 120 Hz, así que esa capacidad extra ayudará a compensar el gasto energético extra.

Sin embargo, la balanza termina inclinándose a favor del Galaxy cuando metemos los sistemas de carga en la ecuación. El S23 FE tiene carga rápida de 25 W e inalámbrica de 15 W, que es considerablemente mejor que los 18 W y 7,5 W que ofrece el Pixel.

Conclusiones: el Galaxy S23 FE es mejor compra que el Pixel 7a en casi todo, pero ojalá el precio no le juegue una mala pasada en Europa

Después de leer todo este artículo dudamos que haga falta decirlo, pero igual lo haremos: el Galaxy S23 FE aplastó a su rival en la comparativa. Es superior en prácticamente todo al Pixel 7a, excepto en sus cámaras. Esto definitivamente lo convierte en una mejor compra, aunque falta hablar del precio.

¿Crees que esto nos haga cambiar de opinión? Difícilmente, a menos que el Galaxy S23 FE se vaya de largo con el precio en Europa. Todavía no sabemos cuánto valdrá en España, pero en Estados Unidos el Galaxy cuesta 599 dólares y el Pixel 499 dólares. Una diferencia de 100 dólares está más que justificada por el móvil de Samsung, así que consideramos que sigue siendo una compra más acertada. Eso sí, si el Galaxy S23 FE llega a costar más de 700 euros en España, la cosa se le pondrá difícil.

Ahora, todo esto no significa que el Pixel 7a sea una mala adquisición. De hecho, si lo tuyo es la fotografía te diríamos que lo compraras antes que el Galaxy, pues es bastante superior en ello. En el resto de cosas no va tan atrás respecto a su rival y lo cierto es que este ha sido el mejor Pixel “asequible” fabricado hasta ahora.