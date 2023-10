Ahora que el Google Pixel 8 Pro superó la barrera de los 1000 € hay una pregunta que vuelve a la cabeza de los usuarios y lo hace con más fuerza: ¿alguna vez tendremos un Pixel económico? Sí, los Pixel serie A cubren de alguna manera ese rol, pero en cada nueva generación la tendencia ha sido al alza de sus precios.

El Pixel 7a cuesta 509 € y es muy probable que el Pixel 8a sea más caro. Son precios lejanos a la gama media, así que la pregunta del mercado es totalmente razonable. Hoy Google decidió darle respuesta a esta cuestión (otra vez) y nosotros te sacaremos de dudas sobre si próximamente habrá o no algún móvil Pixel barato.

Google no ve viable un Pixel de 200 euros porque no cumpliría sus estándares de calidad

A través de una entrevista para el periódico austriaco Der Strandart, el vicepresidente de negocios móviles de Google (Nanda Ramachandran) respondió a la pregunta que todos nos hacemos: ¿Google planea lanzar algún smartphone económico?

Su respuesta fue bastante clara al señalar que un Pixel barato, alrededor de los 200 €, no está en la hoja de ruta de la compañía. La razón expuesta por Ramachandran es que esto implicaría “demasiados compromisos” como para poder ofrecer la calidad que busca Google.

El ejecutivo agregó algunos detalles al señalar que la esencia de un Pixel no es solo su cámara y seguridad. También importan mucho sus funcionalidades inteligentes impulsadas por IA. Así, para Google es improbable que un dispositivo de unos 200 € sea capaz de mantener un alto nivel de rendimiento e integridad.

Esta pregunta no es primera vez que se le hace a la compañía y la respuesta sigue siendo la misma: no ven viable ir en esa dirección. No obstante, es primera vez en mucho tiempo que se habla de un precio puntual como este. Ojo, ciertamente coincidimos en que un Pixel de 200 € no sería lo que esperamos.

Ese precio choca con los límites de la gama baja. Y aunque esta gama ha mejorado un montón, también lo ha hecho el resto. Hoy la diferencia entre la gama alta y la baja es abismal, no tanto así respecto a la gama media. No obstante, ofrecer lo que promete un Pixel en un dispositivo tan económico es muy difícil.

Ahora, ¿será posible lograrlo por unos 350 – 400 euros? Consideramos que es mucho más viable y el mercado respondería muy bien a un Pixel con ese precio. Obviamente, habrá que hacer ciertas concesiones en rendimiento e IA, pero no tantas.