Pokémon Unite apenas lleva unos días de haberse lanzado y ya va camino a convertirse en un juego muy popular. El MOBA de Pokémon está en la boca de todos los gamers y sus desarrolladores quieren celebrarlo a lo grande.

¿La prueba de ellos? The Pokémon Company y Tencent están regalando a Zeraora, un pokémon legendario, y cualquiera puede tenerlo gratis. ¿Quieres saber cómo? Te enseñamos cómo conseguir a Zeraora en Pokémon Unite gratis.

Pokémon Unite regala a Zeraora por su lanzamiento

Pokémon Unite aterrizó en Nintendo Switch hace unos días y lo hará próximamente en móviles (en septiembre), pero desde ya es un éxito seguro. ¿La razón? Este MOBA enfrenta a equipos de 5 vs 5 al más puro estilo de League of Legends (LOL) y Dota, pero con pokémones como personajes elegibles. Las batallas son frenéticas y requieren de un buen trabajo en equipo para ganar, por lo que tendrás horas de diversión aseguradas.

La adopción crece a un ritmo imparable y podríamos asegurar que se convertirá en un fenómeno similar al de Pokémon GO en su lanzamiento: todo el mundo se puso a jugarlo. Sus desarrolladores lo saben y por ello decidieron celebrar este hito con un regalo increíble.

Hasta el 31 de agosto podrás reclamar gratis al pokémon legendario Zeraora. ¿Qué tiene de especial este personaje? Más allá de ser un legendario, este pokémon eléctrico cuenta con unas estadísticas de ataque y agilidad enormes que lo convertirán en parte importante de tu equipo.

¿Quiénes pueden reclamar a Zeraora gratis? Cualquier jugador de Pokémon Unite en Nintendo Switch. ¿Y los usuarios de la versión móvil? Como todavía no está disponible oficialmente (aunque puedes ya instalar la beta de Pokémon Unite), no es posible reclamarlo. Pero no te preocupes, The Pokémon Company anunció que habrá otras formas de obtenerlo en la versión móvil más adelante, tanto en Android como en iOS.

Cómo reclamar a Zeraora gratis en Pokémon Unite

¿Es complicado conseguir a este pokémon de regalo? Para nada, es un proceso súper sencillo, pero Tencent ocultó bastante bien la sección para reclamarlo. ¿Qué es lo que debes hacer para tener a Zeraora gratis en Pokémon Unite? Esto:

Presiona el botón X en la pantalla principal de juego para desplegar el menú lateral. Navega hasta el final y busca la opción “Correo”. Entra tu buzón de entrada y selecciona “Mensajes del sistema”. Abre el correo llamado “Bono de lanzamiento”. Recibe a Zeraora gratis de forma inmediata.

Fácil, ¿cierto? Recuerda que tendrás hasta el 31 de agosto para reclamar a este pokémon legendario y que de momento solo puedes hacerlo en la versión de Pokémon Unite para Nintendo Switch.

¿Qué sorpresas prepararán Tencent y The Pokémon Company para el lanzamiento de Pokémon Unite en móviles? Estamos ansiosos por saberlo.