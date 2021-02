Ya queda menos para que todos podamos disfrutar de Pokémon UNITE, el nuevo MOBA al más puro estilo de League of Legends que hará las delicias de los fanáticos de este universo. Un título que llegará a Android dentro de muy poco.

Anunciado en junio de 2020, llevábamos tiempo sin saber apenas noticias sobre este nuevo título basado en el universo Pokémon. Si bien es cierto que se lanzó una primera beta en China, no teníamos más información al respecto. Hasta ahora.

Y es que, The Pokémon Company International ha emitido un comunicado indicando que Pokémon UNITE llegará en una nueva versión beta dentro de unos días. El único problema es que, por lo menos en un principio, el juego solo estará disponible para usuarios de Canadá.

Cómo descargar el APK de Pokémon UNITE

Este título, si ves el vídeo que encabeza estas líneas, apunta maneras para ser uno de los grandes bombazos del año. Además, no tienes por qué esperar a que llegue a España. Más que nada porque siempre puedes utilizar una VPN para conectarte desde Canadá y poder acceder al juego.

Además, el proceso para descargar el APK de Pokémon UNITE es sumamente sencillo, como podrás comprobar más adelante. Lo primero que debes hacer es acceder a la web APK.Support, que es la mejor opción para descargar esas apps fuera de Google Play.

Siguiendo los pasos de nuestro tutorial sobre cómo usar APK.Support, lo único que debes hacer es introducir la siguiente dirección “https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pokemon.pokemonunite” sin las comillas, en el buscador de esta página web.

De forma automática, te permitirá descargar el APK de Pokémon UNITE. Has de utilizar esta herramienta, ya que el juego no aparecerá en la tienda de aplicaciones de Google en tu país, a no ser que residas en Canadá.

¿Todavía no te aparece la opción para descargar el APK de Pokémon UNITE? Ten un poco de paciencia, ya que puede que tarde unos días en estar disponible. Independientemente de si has podido descargar ya el juego o no, está claro que la llegada de uno de los títulos más esperados el universo Pokémon está a la vuelta de la esquina, así que prepárate para disfrutar durante horas enfrentándote a tus enemigos en uno de los MOBA más esperados.