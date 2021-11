¿Te está costando mucho trabajo ganar en Clash Mini? No desesperes, hay un par de trucos que puedes llevar a cabo para ganar de forma simple dentro de este divertido videojuego para dispositivos móviles.

Si te interesa saber cuáles son estos trucos, deberás seguir leyendo. Aquí hemos preparado una lista con los 10 mejores consejos y trucos, ideales para aquellos que recién comienzan en Clash Mini.

Los 10 mejores trucos para Clash Mini

Antes de que te mostremos los trucos en cuestión, estamos prácticamente obligados a mostrarte cómo descargar Clash Mini de forma gratuita. Si aún no lo has instalado en tu teléfono, desde dicho enlace podrás descargarlo de manera gratuita (para Android).

1- Planea una estrategia de ataque y de defensa inteligente

Al tratarse de un juego en donde la victoria y la derrota dependen pura y exclusivamente de la estrategia que se plantea, es indispensable saber qué es lo que se está haciendo en el campo de batalla.

Para ello, tendrás que conocer bien cuál es el poder de ataque y de defensa que posee tu mazo. Esto lo podrás saber a medida que juegues, pues “la práctica hace al maestro”.

De igual forma, te recomendamos seguir estos consejos para plantear una estrategia válida al momento de jugar Clash Mini:

Utiliza formaciones efectivas (puedes encontrarlas casi al final de esta nota) .

(puedes encontrarlas casi al final de esta nota) Coloca a tu héroe y a tus minis usando todos los casilleros (no los pongas todos juntos, perderás al instante).

Protege a tu héroe a como dé lugar (este es el personaje que menos daño debe recibir).

(este es el personaje que menos daño debe recibir). No siempre es bueno llenar la arena de personajes, a veces es mejor tener pocos personajes con un nivel de pelea elevado (guarda elixir para elevar el nivel de tus minis).

2- Cambia la posición de tus minis y de tu Héroe en cada ronda

En caso de que no lo sepas, los demás jugadores saben cuál ha sido la formación que has usado para colocar a tu Héroe y a tus minis. Es por este motivo que es prácticamente indispensable que cambies de posición a tus personajes en cada una de las rondas.

Eso sí, las formaciones deben estar ajustadas a los personajes que ha utilizado tu adversario. Si el mismo usa un héroe de ataque cercano, tendrás que poner a tus minis de ataque cuerpo a cuerpo en el frente del campo de batalla.

Por otro lado, si el enemigo emplea un héroe de ataque a distancia, deberás intentar cubrir a tu héroe poniendo a tus minis delante del mismo.

Desde ya, te recomendamos cambiar las formaciones sabiendo qué es lo que estás haciendo, de nada te servirá cambiarlas si las mismas no están basadas en una estrategia de ataque o defensa (una formación incorrecta podría llegar a hacerte perder la partida).

3- No malgastes elixir

Como sucede en otros juegos de Supercell: Clash Royale, Clash of Clans y demás, aquí contarás con un recurso muy valioso llamado “Elixir”.

Este recurso debes cuidarlo a más no poder, pues el mismo te permitirá aumentar el nivel de tus minis, como así también desplegar nuevos personajes en la arena.

Cada vez que juegues una ronda (las partidas son al mejor de 3), el juego te dará más elixir. Si utilizaste todo el elixir en la primera ronda, las dos siguientes te darán una menor cantidad.

Nosotros te aconsejamos empezar a gastar elixir recién en la segunda ronda. Eso sí, en la primera debes guardar al menos 2 unidades de elixir, pues es lo que aconsejan la mayoría de los jugadores profesionales de Clash Mini.

4- Intenta aumentar el nivel de los minis que atacan cuerpo a cuerpo

Aumentar el nivel de los minis que tienes en tu mazo es importantísimo. Además de poder hacerlo desde el menú del juego, Clash Mini te da la posibilidad de aumentarlo durante las partidas.

En caso de que tengas un mazo balanceado: ataque cercano + ataque a distancia, deberás priorizar el aumento de nivel en aquellos que ataquen de cerca.

Teniendo a tus minis de ataque cercano en nivel 2 o 3, tus adversarios encontrarán muchísimos problemas para llegar hasta aquellos que tienes posicionados en el fondo del tablero. De esta forma, esos minis podrán realizar mucho daño durante una mayor cantidad de tiempo.

5- Ajusta el mazo según la habilidad de tu Héroe

Dentro de Clash Mini tienes distintos héroes que puedes utilizar para formar mazos. Al tratarse de personajes que obligatoriamente deben estar en el campo de batalla, deberás tener en cuenta la habilidad de los mismos.

En resumen, si el Héroe que has elegido solo ataca de forma cercana, tendrás que rodearlo con minis que ataquen a distancia. Todo lo opuesto ocurre con los Héroes que atacan a distancia, personajes que deben ser “cubiertos” por minis que tengan habilidades de ataque cercano.

6- Juega partidas sueltas para mejorar tu mazo

Clash Mini es un juego que “prioriza” las batallas rankeadas, pues este título de Supercell posee sistema en donde «jugar de forma competitiva no es gratis». O sea, para poder rankear, es necesario usar fichas denominadas como “Ranked”. Si no tienes ese tipo de fichas, no podrás progresar.

Por suerte, para obtener nuevos minis y aumentar el nivel de los mismos, no hace falta jugar partidas rankeadas. El modo casual que dispone este título, permite abrir cofres de forma gratuita, cofres que poseen minis, Héroes, gemas y monedas.

7- Completa las misiones diarias

Como sucedía en los inicios de Clash Royale, los desarrolladores de Clash Mini han decidido incluir un sistema de regalos muy interesante. Por medio de misiones, las cuales van cambiando todos los días, los jugadores pueden obtener monedas, gemas, fichas y hasta minis de forma simple y gratuita.

Cabe destacar que la mayoría de estas misiones son muy fáciles de completar, así que no deberías tener problemas para obtener las recompensas que se incluyen dentro de las mismas.

8- Prueba distintas formaciones

No solo debes encontrar tu mazo preferido, también debes buscar formaciones que sean efectivas para ti. Puedes intentar probar distintas estrategias en las partidas casuales, esto te dará una idea aproximada de cuáles son las mejores formaciones para ganar en Clash Mini.

Algunas de las formaciones más usadas, de momento, son las que te mencionamos a continuación:

Formación en T (suele servir cuando el enemigo tiene un Héroe que ataca cuerpo a cuerpo).

Formación en cruz (esta estrategia es muy efectiva para combatir mazos balanceados).

Formación en L (es ideal para derrotar a jugadores que tienen Héroes de ataque a distancia).

Formación en las líneas laterales (sirve para casi cualquier tipo de estrategia).

9- Intenta tener un mazo de bajo consumo de elixir

Si bien hay mazos con consumo de elixir elevado que podrían llegar a servirte, la mayoría de estos únicamente funcionan al final de la partida (en la 3.ª ronda).

Es por este motivo que siempre es mejor contar con un mazo que tenga un consumo de elixir bajo. No solo podrás aumentar el nivel de tus minis de una forma más “accesible”, también tendrás la posibilidad de desplegar más minis en el campo de batalla.

10- No utilices minis que tengan el mismo tipo de ataque

Tener un mazo repleto de minis que atacan del mismo modo, es sin lugar a dudas una pérdida de tiempo. Nunca ganarás una partida si todos tus minis tienen el mismo tipo de ataque, pues este juego te obliga a tener un mazo variado.

En resumidas cuentas, tienes que contar con minis que ataquen a distancia, como así también con personajes que puedan atacar de cerca. Combinándolos de manera correcta, podrás aprovechar las habilidades que poseen cada uno de ellos.

Sin nada más que añadir al respecto, es importante que recuerdes que en este videojuego todas las estrategias son válidas, ¿qué intentamos decir con esto? Que los mazos deben adaptarse a tu estilo de juego, nunca tiene que ser al revés.