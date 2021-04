Sorpresivamente, y sin ningún anuncio previo, la compañía Supercell, creadora de juegos como Clash Royale y Clash of Clans, confirmó que está desarrollando 3 nuevos juegos relacionados con el universo de Clash, ¿cuáles? Clash Quest, Clash Mini y Clash Heroes.

De esta forma, el universo de Clash se expande como nunca antes, pues sumando estos 3 nuevos juegos que están en desarrollo, serán 5 los juegos bajo el nombre de Clash que estarán disponibles para Android e iOS.

Clash Quest, Clash Mini y Clash Heroes: Supercell va a por todas

Desde la cuenta oficial de Supercell en YouTube, la compañía ha mostrado algunos segundos la jugabilidad de estos juegos. Incluso, han aclarado que esta es la primera vez que comparten este tipo de información tan temprano, pues uno de los desarrolladores comenta en el anuncio que los tres nuevos juegos de Clash aún se encuentran en fase alpha.

Clash Quest, el primer juego de estrategia por turnos de Supercell

Si te gustan los juegos de estrategia por turnos, y además juegas a Clash Royale o Clash of Clans, este podría llegar a ser el título que más despierte tu interés. Según lo que han mostrado en el vídeo, Clash Quest les permitirá a los jugadores embarcarse en misiones a islas inexploradas en las que podrán crear combinaciones de tropas dinámicas para acabar con rivales y enormes jefes.

En pocas palabras, es un juego que escapa de forma rotunda la idea principal de la compañía Supercell, pues aquí no hay que enfrentarse a otros jugadores online, ya que trata de ni más ni menos que un título del tipo PVE (usuario contra la inteligencia artificial).

A simple vista uno puede darse cuenta de que la combinación de personajes será clave para poder obtener la victoria. Los desarrolladores del título informan que cada jugador podrá realizar hasta 100 tipos de combinaciones, aunque algunas serán más efectivas que otras.

Si te frustras al jugar a Clash Royale, o bien Clash of Clans, este puede que sea el juego perfecto para ti. Al no existir ningún tipo de competencia en línea contra otros jugadores, podrás planear tus estrategias sin apuro, pues al fin y al cabo si pierdes una partida, no será porque el otro jugador es mejor que ti, será porque has combinado de forma errónea los personajes.

Clash Mini, un juego de mesa que se mete en el mundo de Clash

Estrategia, esa es la palabra que tienen en mente los desarrolladores que trabajan en Supercell, pues todos sus juegos basan su jugabilidad en la estrategia en tiempo real. Tanto Clash Royale como Clash of Clans ofrecen un ambiente en donde se focaliza la estrategia, y algo parecido sucede en este nuevo juego que presentó la compañía en cuestión.

En este caso, dicha palabra se hace más presente que nunca, ya que Clash Mini es ni más ni menos que un juego de mesa de estrategia en el que los jugadores deberán desplegar en el tablero a sus personajes favoritos del universo de Clash para intentar alzarse con la victoria.

A diferencia de Clash Quest, aquí los jugadores deberán enfrentarse a otros usuarios en línea para combatir en partidas frenéticas y superdivertidas (según lo que hemos podido ver). Cabe mencionar que, en la presentación de este nuevo juego, los desarrolladores han dicho que Clash Mini se consagrará como uno de los mejores juegos de mesa para dispositivos móviles…

Clash Heroes, el juego que todos necesitábamos y que nadie sabía

¿Alguna vez tuviste ganas de controlar a tu personaje preferido del mundo Clash? Si tu respuesta es “sí”, Clash Heroes podría llegar a convertirse en tu juego favorito. El mismo te permitirá explorar el universo de Clash como nunca antes.

Gracias a su revolucionaria jugabilidad, podrás descubrir tierras desconocidas junto a tus personajes favoritos, completar misiones épicas con suculentos premios, y llegar a la cima de la tabla de posiciones.

En resumen, es un juego de aventura en donde tendrás que controlar a un personaje del universo de Clash para derrotar a todos los enemigos que van apareciendo en la pantalla. Aún se desconocen la cantidad de escenarios que estarán disponibles, aunque lo que si se han confirmado es que cada nivel tiene 3 dificultades distintas: fácil, normal y difícil.

Según el grado de dificultad seleccionado para jugar a un nivel en específico, la cantidad de experiencia que se recibirá al final de dicho nivel será mayor o menor. Esto también afectará a los premios que se obtendrán por completar el nivel, pues a mayor dificultad, mejores serán las recompensas que se podrán obtener.

Fecha de lanzamiento de Clash Quest, Clash Mini y Clash Heroes

Como bien han informado los de Supercell en el vídeo que publicaron en su cuenta de YouTube, estos 3 nuevos juegos están en pleno desarrollo, por lo que su fecha de lanzamiento aún no ha podido ser anunciada.

De igual forma, algunos rumores indican que el primero de ellos, Clan Quest, podría abrir sus puertas a una beta cerrada a principios del mes de junio de 2021. En cuanto a Clash Mini y Clash Heroes, no se ha filtrado ningún rumor sobre cuándo podrían llegar a lanzar una beta cerrada.

¡Regístrate para ser el primero en probar estos juegos!

Por otro lado, si quieres participar de la beta cerrada de alguno de estos juegos, te recomendamos registrarte en el sitio web de Clash. Completando el registro del juego que te interesa, podrás acceder a la beta cerrada, ¿cuándo? Cuando desde Supercell te envíen un correo avisándote que ya está disponible la descarga del juego desde Google Play Store o App Store respectivamente.

Es importante que te registres usando el mismo correo que tienes conectado a tu cuenta de Supercell. Si usas otra dirección de email, podrías quedar último en la lista para acceder a la beta cerrada de Clash Quest, Clash Mini y Clash Heroes.

Sin mucho más que añadir al respecto, te recomendamos estar atentos a nuevos anuncios, pues Supercell ha comenzado el año con todo. Tanto es así que la introducción de los objetos mágicos en Clash Royale ha atraído miles de jugadores nuevos a uno de los títulos más populares de la compañía.