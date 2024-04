Squad Busters cuenta con varios sistemas de créditos que funcionan para diferentes cosas dentro del juego, tienes las gemas, la energía del portal y por supuesto las monedas. Las monedas sirven para múltiples propósitos, así que si quieres invertir de la mejor forma tus monedas en Squad Busters, no dejes de leer el siguiente artículo.

¿Qué es lo mejor que puedo comprar en Squad Busters?

Cuando estás jugando en Squad Busters, tienes que ser muy inteligente a la hora de invertir tus fondos y por supuesto estamos hablando del crédito base, las monedas. A continuación te mostraremos una lista con las cosas que puedes hacer con tus monedas en Squad Busters, iniciando con la mejor inversión que puedes hacer y terminando con la peor. Te recordamos que esta es nuestra opinión basada en la experiencia de nuestro equipo en el juego.

Invierte en llaves si quieres ganar tus partidas

Empecemos con la mochila de batalla y sus elementos, ya que este ha sido un tema muy controversial entre los seguidores de este juego. Muchos usuarios se han quejado de que las llaves son una gran ventaja dentro del campo de batalla, te permiten hacer crecer tu squad demasiado rápido y si decides gastar dinero real en monedas para comprar llaves, te volverás indetenible.

Si lo que estás buscando es una forma de asegurarte un puesto entre los 5 primeros siempre, lo mejor es que utilices tus monedas para comprar llaves, cualquiera de los 3 tipos de llaves que están disponibles para la mochila de batalla.

Evoluciona personajes con las ofertas de la tienda

Si lo que quieres es lograr que tus héroes evolucionen y lleguen a su fase Super o incluso Ultra, lo mejor será guardarte tus monedas para comprar unidades entre las ofertas diarias de la tienda. Los precios varían dependiendo de la categoría del héroe que quieras evolucionar, pero esto es mucho más seguro y especifico que esperar a recibir las unidades en cofres.

En la misma sección también puedes comprar personajes épicos o especiales, así no tienes que esperar a tener la suerte de que te salgan en un cofre después de una batalla.

Consigue tickets de cofre

Con los tickets de cofre se pueden abrir cofres al final de las batallas, mientras mejor sea tu racha en el top 5 y mejor haya sido tu posición en la batalla, más agrandas tu cofre para recibir mejores recompensas. Ahora, solo puedes acumular hasta 3 tickets de cofre a la vez e invertir en comprar más de estos es muy costoso y no te asegura recompensas que valgan lo que invertiste.

Puede que no ganes la batalla, puede que pierdas tu racha del top 5, puede que las recompensas que salgan sean unas que no te interesen. Esto es demasiado aleatorio, está bien para empezar, pero si estás buscando evoluciones precisas o un personaje en especial, será mejor ahorrar tus monedas y esperar a que estén en la tienda.

Conserva tus rachas en el top 5

Como ya te mencionamos previamente, mantener una racha en el top 5 te ayuda a tener mejores bonificaciones a la hora de abrir un cofre al final de las batallas. Ahora, si no tienes un ticket de cofre o si simplemente tu racha no estaba tan avanzada, no vale la pena hacer esa inversión.

La peor parte de esto, es que mientras más avanzada este tu racha más te cobraran por mantenerla, pero la verdad es que esto no tiene en realidad mucho valor en cuanto a recompensas dentro del juego. Así que lo mejor será dejar ir a menos que te sobren las monedas y no te preocupe gastarlos.

Y con ese último consejo, finalizamos nuestro artículo sobre las mejores formas de gastar tus monedas en Squad Busters. Esperamos que estos consejos te ayuden a obtener un mejor beneficio en tu juego. Por ahora, nos despedimos, si te ha quedado alguna duda o no estás de acuerdo con nosotros en algo, déjanoslo saber en la sección de comentarios.