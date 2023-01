Goose Goose Duck el nuevo juego de deducción social que ha superado a Among Us en su número de jugadores activos posee una excelente característica y es la enorme variedad de roles que ofrece. Si ya has probado el juego, pero no logras recordar qué hace cada rol, no te preocupes hemos reunido todos los roles en una cómoda lista para ti.

Este juego está disponible de forma gratuita en la Play Store, en Steam y en la App Store. Podrás jugar con todos tus amigos sin importar desde qué dispositivo jueguen ellos, ya que el crossplay está habilitado.

¿Que son los roles en Goose Goose Duck?

Al igual que hizo Among Us con su última actualización, Goose Goose Duck también se atrevió a incluir roles para los personajes dentro del juego. La única diferencia es que Goose Goose Duck ofrece más de 40 roles. Estos roles son habilidades especiales dentro del juego que están disponibles tanto para los patos como para los gansos para hacer la experiencia más divertida.

Si no estás tan familiarizado con el juego permítenos explicarlo de la forma más sencilla posible. Al igual que en Among Us existen dos equipos, por un lado, tenemos los gansos que al igual que los tripulantes, deben completar tareas y descubrir quién es el infiltrado entre ellos para expulsarlo.

Por otra parte, tenemos a los patos, que vienen a ser lo mismo que los impostores, es decir, el principal objetivo de estos personajes es sabotear las misiones a toda costa y eliminar tantos gansos como puedan. Ahora, no importa de que equipo seas, ya que existen una gran cantidad de habilidades para gansos, para patos e incluso hay roles que no encajan con ninguno de los dos equipos.

Modos de juego en Goose Goose Duck

Otra excelente característica de Goose Goose Duck son los diferentes modos de juego con los que cuenta. Estos ayudan a que puedas pasar horas dentro del juego, probando todas las diferentes dinámicas que hay. Si quieres de verdad poder gozar de los roles, deberás utilizar el modo Draft, pero existen otros modos de juego como por ejemplo:

Clasico: el típico juego de gansos contra patos, descubre al impostor o completa las tareas y los gansos ganan, sabotea el escenario o elimina a los gansos para que los patos ganen.

el típico juego de gansos contra patos, descubre al impostor o completa las tareas y los gansos ganan, sabotea el escenario o elimina a los gansos para que los patos ganen. Goosehunt: escapa del pato asesino, los gansos ganan si sobreviven el tiempo establecido, el pato gana si elimina a todos los gansos. En este modo los gansos pueden hacer tareas para acortar el tiempo del juego.

escapa del pato asesino, los gansos ganan si sobreviven el tiempo establecido, el pato gana si elimina a todos los gansos. En este modo los gansos pueden hacer tareas para acortar el tiempo del juego. Dine And Dash: dos equipos se enfrentan el equipo rojo conformado por patos que cambian de forma y el equipo azul conformado por gansos con el rol de buitres y uno con el rol de halcón. Los buitres pueden mejorar la oportunidad de sobrevivir comiendo cuerpos de gansos y el halcón puede hacer que el equipo azul gane con su habilidad para matar más rápido que los patos.Si el equipo rojo logra asesinar a todos los miembros del equipo azul serán los ganadores de esa ronda.

dos equipos se enfrentan el equipo rojo conformado por patos que cambian de forma y el equipo azul conformado por gansos con el rol de buitres y uno con el rol de halcón. Los buitres pueden mejorar la oportunidad de sobrevivir comiendo cuerpos de gansos y el halcón puede hacer que el equipo azul gane con su habilidad para matar más rápido que los patos.Si el equipo rojo logra asesinar a todos los miembros del equipo azul serán los ganadores de esa ronda. Truco o trato: la edición de Halloween de Goose Goose Duck en el cual los gansos interpretan el papel de aldeanos asustados que buscan escapar de las garras de los vampiros asesinos, es decir, los patos. Si un pato vampiro ataca a un ganso aldeano, lo convertirá en un esclavo y su nueva misión será ayudar a los vampiros a cazar a todos los aldeanos, si se acaba el tiempo y los aldeanos sobreviven, estos ganarán.

la edición de Halloween de Goose Goose Duck en el cual los gansos interpretan el papel de aldeanos asustados que buscan escapar de las garras de los vampiros asesinos, es decir, los patos. Si un pato vampiro ataca a un ganso aldeano, lo convertirá en un esclavo y su nueva misión será ayudar a los vampiros a cazar a todos los aldeanos, si se acaba el tiempo y los aldeanos sobreviven, estos ganarán. Pasando el rato: el último modo de juego está diseñado para ser algo un poco más calmado, el objetivo aquí es divertirse. Hay varios minijuegos disponibles y el chat de proximidad está abierto para que puedas hacer tantos amigos como puedas.

Roles disponibles para jugar en Goose Goose Duck

Cuando juegas en el modo Draft, será como un juego en el modo clásico, pero se te asignará un número de forma confidencial y antes de iniciar cada ronda se te dará a escoger entre algunos roles. Existen diferentes roles disponibles con los que puedes jugar en Goose Goose Duck y para tu comodidad los organizaremos por orden alfabético y divididos en roles de patos, roles de gansos y roles neutros:

Roles de gansos

Estos roles se le darán a la mayoría de los jugadores, es decir, los gansos, la mayoría incluyen habilidades para mantenerse con vida, completar tareas y darte una mano a la hora de descubrir al impostor, estos son:

Amante: este rol puede ser asignado tanto para un ganso como para un pato, el objetivo de este rol es que te mantengas vivo junto con tu amante, si ambos llegan vivos al final de la partida, ganarán.

este rol puede ser asignado tanto para un ganso como para un pato, el objetivo de este rol es que te mantengas vivo junto con tu amante, si ambos llegan vivos al final de la partida, ganarán. Astral: tu espíritu podrá dejar tu cuerpo por 10 segundos, podrás atravesar paredes y moverte libremente, sin embargo, tu cuerpo quedará desprotegido y solo podrás ver las cosas en blanco y negro mientras estés en tu trance.

tu espíritu podrá dejar tu cuerpo por 10 segundos, podrás atravesar paredes y moverte libremente, sin embargo, tu cuerpo quedará desprotegido y solo podrás ver las cosas en blanco y negro mientras estés en tu trance. Aventurero: gracias a este rol ganas inmunidad contra los peligros del ambiente.

gracias a este rol ganas inmunidad contra los peligros del ambiente. Canadiense: si eres un canadiense y mueres, el asesino se autorreportará 1 segundo después de tu muerte, bastante útil para atrapar al asesino mientras está distraído.

si eres un canadiense y mueres, el asesino se autorreportará 1 segundo después de tu muerte, bastante útil para atrapar al asesino mientras está distraído. Celebridad: si llegas a morirte todos los gansos serán alertados, los patos no recibirán alertas, así que esa es una buena forma de desenmascararlos.

si llegas a morirte todos los gansos serán alertados, los patos no recibirán alertas, así que esa es una buena forma de desenmascararlos. Cerrajero: en el mapa de Goosechapel siempre podrás abrir las celdas de la cárcel.

en el mapa de Goosechapel siempre podrás abrir las celdas de la cárcel. Detective: obtienes la capacidad de saber si alguien ha matado a otro jugador en esa ronda, bastante util para encontrar patos, sin embargo, recuerda que hay otros roles que también pueden matar y no necesariamente son patos.

obtienes la capacidad de saber si alguien ha matado a otro jugador en esa ronda, bastante util para encontrar patos, sin embargo, recuerda que hay otros roles que también pueden matar y no necesariamente son patos. Erizo callejero: ninguna cerradura se te interpondrá, ya que podrás abrir cualquier puerta trancada desde adentro.

ninguna cerradura se te interpondrá, ya que podrás abrir cualquier puerta trancada desde adentro. Esper: con este rol podrás prevenir cualquier sabotaje telepático de los patos, pero ten cuidado si logras frustrar alguno de estos ataques, tu posición se revelará a todos los patos de la partida.

con este rol podrás prevenir cualquier sabotaje telepático de los patos, pero ten cuidado si logras frustrar alguno de estos ataques, tu posición se revelará a todos los patos de la partida. Funerario: investiga cualquier cadáver y descubre cuál era su rol antes de morir.

investiga cualquier cadáver y descubre cuál era su rol antes de morir. Gravy: este ganso tiene la ventaja de que cada tarea que complete le aumenta su recompensa, si logras sobrevivir a los patos toda la ronda, te ganas toda la pasta que acumulaste, pero si te eliminan, el pato que lo hizo se lleva el botín.

este ganso tiene la ventaja de que cada tarea que complete le aumenta su recompensa, si logras sobrevivir a los patos toda la ronda, te ganas toda la pasta que acumulaste, pero si te eliminan, el pato que lo hizo se lleva el botín. Guardaespaldas: al inicio del juego se te asignará un objetivo el cual debes defender a toda costa, si te interpones entre un pato y la persona que estás protegiendo tú morirás en su lugar. Si tu protegido sobrevive a la ronda obtienes un bonus.

al inicio del juego se te asignará un objetivo el cual debes defender a toda costa, si te interpones entre un pato y la persona que estás protegiendo tú morirás en su lugar. Si tu protegido sobrevive a la ronda obtienes un bonus. Ingeniero: te permite viajar por el sistema de ventilación y además te muestra vagamente en el minimapa de donde provienen los sabotajes.

te permite viajar por el sistema de ventilación y además te muestra vagamente en el minimapa de donde provienen los sabotajes. Media: este rol te concede la habilidad de saber cuántos fantasmas hay en la partida, no pierdas de vista ese número y podrás saber el momento exacto en el que alguien muere.

este rol te concede la habilidad de saber cuántos fantasmas hay en la partida, no pierdas de vista ese número y podrás saber el momento exacto en el que alguien muere. Mimo: los patos pensarán que también eres un pato, pero ten cuidado igual pueden asesinarte.

los patos pensarán que también eres un pato, pero ten cuidado igual pueden asesinarte. Ornitólogo: ahora puedes ver a través de las paredes, es decir, puedes observar un asesinato sin siquiera tener que entrar a una habitación.

ahora puedes ver a través de las paredes, es decir, puedes observar un asesinato sin siquiera tener que entrar a una habitación. Político: si hay un empate entre tú y otro jugador en las votaciones, tú sobrevivirás, aparte en el mapa Goosechapel no pueden mandarte a la cárcel.

si hay un empate entre tú y otro jugador en las votaciones, tú sobrevivirás, aparte en el mapa Goosechapel no pueden mandarte a la cárcel. Rastreador: ganas la habilidad de ver en tu minimapa quien está fuera durante una tormenta de arena, sin embargo, todos los jugadores solo se te mostraran como puntos rojos.

ganas la habilidad de ver en tu minimapa quien está fuera durante una tormenta de arena, sin embargo, todos los jugadores solo se te mostraran como puntos rojos. Sheriff: eres la ley aquí, así que puedes eliminar a quien tú quieras, pero ten cuidado, si eliminas a un ganso, te irás con él.

eres la ley aquí, así que puedes eliminar a quien tú quieras, pero ten cuidado, si eliminas a un ganso, te irás con él. Vengador: si observas un asesinato, este rol te da la habilidad de matar por un tiempo limitado.

si observas un asesinato, este rol te da la habilidad de matar por un tiempo limitado. Vigilante: toma la justicia en tus propias manos con este rol y si sospechas de quien sea puedes eliminarlo por tu cuenta, pero solo puedes matar una vez por juego.

Roles de patos

Estos roles se les serán concedidos a los saboteadores y antagonistas de los juegos, es decir, los patos. La mayoría de estos roles están diseñados para mejorar las habilidades de asesinos de estos impostores y todas las tareas que se les asignen serán falsas, estos roles son:

Amante: como ya te explicamos antes, este rol puede ser asignado tanto para un ganso como para un pato, mantente vivo junto con tu amante, y si llegan vivos al final de la partida, ganarán.

como ya te explicamos antes, este rol puede ser asignado tanto para un ganso como para un pato, mantente vivo junto con tu amante, y si llegan vivos al final de la partida, ganarán. Asesino: dos veces por partida podrás intentar eliminar a alguien durante las reuniones adivinando su rol, si no lo adivinas tú serás el eliminado.

dos veces por partida podrás intentar eliminar a alguien durante las reuniones adivinando su rol, si no lo adivinas tú serás el eliminado. Asesino en serie: se te asignarán ciertos objetivos, sácalos de la ecuación y tu tiempo entre asesinatos se hará cada vez más corto. Mata a alguien que no se te haya asignado y el tiempo entre asesinatos se hará más largo.

se te asignarán ciertos objetivos, sácalos de la ecuación y tu tiempo entre asesinatos se hará cada vez más corto. Mata a alguien que no se te haya asignado y el tiempo entre asesinatos se hará más largo. Caníbal: con este rol ganas la habilidad de comerte el cuerpo sin vida de algún ave, una ventaja, ya que puedes cometer un asesinato y no dejar ninguna evidencia.

con este rol ganas la habilidad de comerte el cuerpo sin vida de algún ave, una ventaja, ya que puedes cometer un asesinato y no dejar ninguna evidencia. Chivato: si eres el único que vota por un jugador, esa ave será puesta en la cárcel.

si eres el único que vota por un jugador, esa ave será puesta en la cárcel. Demolicionista: este pato solo puede matar plantando bombas en los gansos, las cuales explotan luego de unos segundos y pueden ser pasadas de ganso en ganso antes de explotar.

este pato solo puede matar plantando bombas en los gansos, las cuales explotan luego de unos segundos y pueden ser pasadas de ganso en ganso antes de explotar. Espía: si eres el único que vota por un jugador, podrás revelar su rol.

si eres el único que vota por un jugador, podrás revelar su rol. Fiesta: hay roles poderosos y útiles y luego está este, el cual solo te permite hacer que la voz de otros jugadores se vuelva muy aguda durante las reuniones. No hay mucho más allá de eso, sin duda una habilidad diseñada para sembrar el caos en las reuniones.

hay roles poderosos y útiles y luego está este, el cual solo te permite hacer que la voz de otros jugadores se vuelva muy aguda durante las reuniones. No hay mucho más allá de eso, sin duda una habilidad diseñada para sembrar el caos en las reuniones. Hechicero: obtén el poder ancestral de invocar una plaga mortal de langostas como parte de tus sabotajes.

obtén el poder ancestral de invocar una plaga mortal de langostas como parte de tus sabotajes. Invisibilidad: como podrás imaginar, esta habilidad te permite volverte invisible por cierto tiempo, sin embargo, cuando lo hagas no podrás verte a ti o a los demás, así que ten cuidado de en donde decides volver a la normalidad.

como podrás imaginar, esta habilidad te permite volverte invisible por cierto tiempo, sin embargo, cuando lo hagas no podrás verte a ti o a los demás, así que ten cuidado de en donde decides volver a la normalidad. Ladrón de identidad: tomarás la apariencia de tu última víctima hasta que se llame a una reunión.

tomarás la apariencia de tu última víctima hasta que se llame a una reunión. Morphling: como si se tratara de un poder mutante, ahora tienes el poder de transformarte en cualquier otro jugador copiando su apariencia, utiliza esta habilidad para crear confusión.

como si se tratara de un poder mutante, ahora tienes el poder de transformarte en cualquier otro jugador copiando su apariencia, utiliza esta habilidad para crear confusión. Ninja: si dos gansos están en tu rango, podrás eliminarlos a los dos, pero te toma más tiempo que a los demás patos el poder matar.

si dos gansos están en tu rango, podrás eliminarlos a los dos, pero te toma más tiempo que a los demás patos el poder matar. Profesional: como un sicario experto, tener este rol hará que tus víctimas desaparezcan, sin embargo, si alguien se acerca demasiado a la escena del crimen el cuerpo será reportado automáticamente y por cierto, tampoco puedes reportar cuerpos.

como un sicario experto, tener este rol hará que tus víctimas desaparezcan, sin embargo, si alguien se acerca demasiado a la escena del crimen el cuerpo será reportado automáticamente y por cierto, tampoco puedes reportar cuerpos. Sicario: matar no solo te ayudará a ganar, sino que además se te dará un bonus por cada ave que ejecutes.

matar no solo te ayudará a ganar, sino que además se te dará un bonus por cada ave que ejecutes. Silenciador: no pueden exponerte si no pueden hablar y con este rol puedes silenciar a otros jugadores durante las reuniones, el precio a pagar es que no podrás usar el sistema de ventilación.

no pueden exponerte si no pueden hablar y con este rol puedes silenciar a otros jugadores durante las reuniones, el precio a pagar es que no podrás usar el sistema de ventilación. Undertaker: lastimosamente esto no tiene nada que ver con luchas libres, este rol te da la habilidad de mover cadáveres lentamente de un sitio a otro.

Otros roles

Algunos roles te permiten ser otro tipo de aves, no necesariamente un pato o un ganso, estos roles son:

Buitre: tu principal objetivo será comer los cuerpos sin vida de otras aves, haz esto y ganarás.

tu principal objetivo será comer los cuerpos sin vida de otras aves, haz esto y ganarás. Duelos dodos: se te darán tareas falsas, complétalas para poder eliminar al otro dodo y logra que te expulsen después de que tu dodo rival este muerto para ganar.

se te darán tareas falsas, complétalas para poder eliminar al otro dodo y logra que te expulsen después de que tu dodo rival este muerto para ganar. Halcón: uno de los roles más interesantes, ya que puedes asesinar a todas las aves que quieras, tu principal objetivo es ser la última ave en pie. Esto puede ser un poco difícil, puesto que cuando queden pocos jugadores se alertara que hay un halcón entre ellos y que su nueva misión es evitar que tú ganes.

uno de los roles más interesantes, ya que puedes asesinar a todas las aves que quieras, tu principal objetivo es ser la última ave en pie. Esto puede ser un poco difícil, puesto que cuando queden pocos jugadores se alertara que hay un halcón entre ellos y que su nueva misión es evitar que tú ganes. Pájaro dodo: tu objetivo como el verdadero dodo es extinguirte, sabotéate a ti mismo y logra que te expulsen para ganar.

tu objetivo como el verdadero dodo es extinguirte, sabotéate a ti mismo y logra que te expulsen para ganar. Paloma: trabajarás como una paloma solitaria y tu única misión es infectar a todas las personas en el mapa, si lo logras, ganarás, pero cada vez que se haga una reunión tendrás que empezar de cero otra vez.

trabajarás como una paloma solitaria y tu única misión es infectar a todas las personas en el mapa, si lo logras, ganarás, pero cada vez que se haga una reunión tendrás que empezar de cero otra vez. Pelícano: al igual que con el halcón, tu objetivo es ser el último en pie, la única diferencia es que tu forma de matar es un poco diferente, tú puedes tragar a tus enemigos y estos se mantendrán vivos dentro de tu boca hasta que se llame a la siguiente reunión.

Con esa lista culminamos nuestro artículo sobre los roles de Goose Goose Duck: todos los que hay explicados. Esperamos que todo haya quedado claro en este punto, la verdad es que toma algo de tiempo dominar todos los roles, pero con práctica y experiencia de seguro lo lograras.