¿Goose Goose Duck tiene crossplay entre PC y móviles?

La popularidad de este juego indie muy parecido a Among Us no ha pasado desapercibida para nadie. De repente, Goose Goose Duck, el juego lanzado por Gaggle Studios Inc., alcanzó un alto reconocimiento entre jugadores que comienza a rivalizar con el rey de las persecuciones entre tripulantes e impostor.

Siendo un juego muy similar a Among Us y que pudiera formar parte de las otras alternativas a este juego auspiciado por InnerSloth, no es de extrañar que surja la duda sobre si tiene o no juego cruzado. ¿Posee crossplay Goose Goose Duck? Aquí te resolvemos esta pregunta.

En efecto, Goose Goose Duck sí tiene crossplay entre PC y móviles

Así como posee su versión para PC desde Steam, Goose Goose Duck también puede ser jugado desde dispositivos Android y dispositivos iOS y esto no significa que quedarán separados. De tal manera que el juego no discrimina por terminal. Todos los jugadores se podrán encontrar sin distinción alguna, y sin importar las diferencias entre plataformas.

De hecho, funciona igual que el crossplay del Among Us. No se necesita realizar ningún procedimiento adicional para conseguir jugar con tus amigos, aun si tú estás desde el móvil y ellos en ordenador. Basta con que te conectes, y el propio juego te emparejará en una sala con diferentes usuarios que bien podrían estar usando un ordenador, un móvil Android o un iOS. O, en una sala privada donde se reúnen solo tus compañeros a través de una contraseña.

Por el momento, acepta solo ordenadores y móviles Android, así como iOS para jugar. No se sabe a ciencia cierta si en un futuro también admitirá consolas de videojuegos como la Xbox, Nintendo o PlayStation.

La fama de este juego es tan repentina como sucedió con Among Us en 2020 y promete crecer más

Aunque Goose Goose Duck existe desde abril del 2021, no fue sino hasta este último mes que comenzó a tomar auge. Un fenómeno similar al que experimentó Among Us en su momento durante la cuarentena del 2020.

La causa directa de su inesperada popularidad es hasta ahora un misterio, aunque quizá la atención de ciertos artistas famosos por el juego haya tenido que ver. Eso, junto al descubrimiento de los jugadores por su diversidad de roles y mayor cantidad de mapas que existen en el juego. Diferencias que lo hacen un poco más atractivo que Among Us al ofrecer otras posibilidades.

Y ahora que sabes que tiene crossplay, ¿te animarías a probarlo con tus amigos?