Recuerdas cuando en el 2020 Among Us se llevó el título de mejor juego móvil y además se ganó el título de mejor juego multijugador, sin duda una gran sorpresa para muchos. Sin embargo, una mayor sorpresa ha ocurrido y es que el récord de jugadores simultáneos de Among Us en Steam fue superado por un clon de este juego llamado Goose Goose Duck y todos se preguntan ¿Qué es Goose Goose Duck y por qué se volvió tan popular?

Goose Goose Duck, el estudiante que ha superado al maestro

Empecemos por hablar un poco más de este juego de deducción social, en pocas palabras Goose Goose Duck es un clon de Among Us completamente gratuito ambientado en un mundo de aves. Así de simple, tienes un montón de gansos que cumplen con diferentes roles en diferentes escenarios, realizando tareas mientras intentan sobrevivir y escapar de las garras de un impostor que suele ser un pato, pero también puede ser otro tipo de ave.

Al igual que en Among Us, los gansos ganan si logran completar todas las misiones que se les han asignado, mientras que el impostor gana si logra eliminar a la mayoría de los gansos antes de que estos cumplan con sus objetivos. Básicamente, un juego de deducción social que en esencia no va muy lejos del concepto de Among Us, entonces, ¿Por qué Goose Goose Duck es tan famoso?

Y es que no es la primera vez que vemos que se crean juegos que intentan replicar la gloria que tuvo Among Us, ya que existen varios clones de Among Us, que también se hicieron famosos pero no al nivel de Goose Goose Duck. Incluso juegos famosos empezaron a tomar aspectos de este famoso multijugador como cuando Fortnite añadio el modo impostor.

Es probable que Goose Goose Duck le deba su éxito al K-pop

Es curioso el hecho de que Goose Goose Duck alcanzo su punto más alto de jugadores activos 4 meses después de estrenarse en Steam, con un total de 21.362 jugadores, sin embargo, el resto del tiempo poseía un promedio de 6.000 jugadores diarios. Pero todo esto cambio cuando la nación ARMY atacó, ya que en noviembre del 2022, Kim Taehyung de BTS, también conocido como V, decidió hacer un streaming jugando este título.

Un mes después de este hecho, las descargas y los jugadores de Goose Goose Duck se fueron a las nubes llegando a tener un promedio de 130.000 jugadores al día. Este suceso tomó por sorpresa a los desarrolladores quienes incluso han tenido que hacer un esfuerzo titánico para poder mantener los servidores activos para tantas personas.

Lo que más sorprende al mundo es que Among Us alcanzo en su mejor momento un total 447.476 jugadores simultáneos en Steam y Goose Goose Duck actualmente cuenta con un total de 518.088 jugadores. Es importante recalcar el hecho de que la mayor base de jugadores de este título se sitúa en Asia.

¿Qué dicen las reseñas de Goose Goose Duck?

El acelerado ascenso en popularidad de Goose Goose Duck al punto de superar a Among Us también se le puede atribuir a la muy buena calidad del juego. Después de haber visto las reseñas, se ve que los jugadores están más que satisfechos con este título, ya que básicamente hace lo mismo que Among Us, pero mejor.

Al parecer la comunidad de Steam está de acuerdo en que Goose Goose Duck sobresale gracias al hecho de que cuenta con una mayor variedad de escenarios en los cuales se puede trabajar o cazar a tus enemigos. Además de eso, Goose Goose Duck ofrece muchos más roles para los miembros de la tripulación, es decir, los gansos, lo cual hace que el juego sea más variado y más entretenido.

Por supuesto, eso es lo que el público en general opina, así que antes de dejarte llevar por lo que se dice por ahí, te invitamos a probar el juego por ti mismo y verificar si Goose Goose Duck de verdad se merece su fama actual. El juego es gratis y puedes conseguirlo tanto en Steam para tu PC o en la Play Store para tu móvil.

Eso ha sido todo por este artículo sobre ¿Por qué Goose Goose Duck, el Among Us de patos, se hizo tan viral? Esperamos que lo hayas disfrutado y si tienes alguna opinión al respecto, no olvides dejarla en la sección de comentarios.