A pesar del aislamiento preventivo, todavía puedes seguir coleccionando pokémon con Pokémon Go en casa. Y no solo esto, sino que aún continúan desarrollando eventos especiales como el próximo Buddy Up event, donde más pokémon brillantes, variocolor o Pokémon Shiny (como prefieras llamarlos) se unirán al enorme listado de pokémon que aún siguen esperando a que los encuentres.

Pero esto no es lo único que encontrarás en este evento, Pokémon Go se ha sacado varias cartas bajo la manga con increíbles sorpresas. Si estás interesado, no pierdas la oportunidad de participar en este evento y si quieres saber qué encontrarás, entonces sigue leyendo.

Todas las novedades de Pokémon Home en el evento Buddy Up

Si te preguntas cuándo tendrás acceso a todo este contenido nuevo, debes esperar hasta el 21 de abril, a las 8 am. El evento durará hasta el 27 de abril a las 10 pm.

Primero, como ya hemos mencionado en el evento Buddy Up se incluirán nuevos Pokémon. Particularmente Volbeat brillante e Illumise. Además, tendrás más oportunidades de atrapar pokemones como Alolan Meowth, Chansey, Eevee, Feebas, Lillipup y Joltik. Podrás encontrar a la mayoría de estos a 5 km de distancia de las escotillas de huevo, excepto en el caso de Chansey. Y por supuesto, también habrán muchos bonos interesantes.

Por otro lado, entre toda esta nueva ronda de filtraciones se ha mencionado el lanzamiento de nuevas funciones como el tan esperado “amigo filtrado”, una nueva insignia de caminante, retos sorpresa y un montón de información nueva.

Lo más esperado, nuevos pokémon shiny

Volbeat e Illumise fueron anunciados primero solo para regiones específicas, quedando Volbeat Shiny disponible para Europa, Asia y Oceania, mientras que Illumise Shiny estaría en África y América. Luego, Niantic aclaró que ambos pokémon estarán disponibles a nivel mundial durante este evento, así que no puedes dejar pasar la oportunidad para coleccionarlos.

Además, un nuevo Pokémon estará disponible; Woobat, en estado salvaje. Para conseguirlo, primero debes completar una serie de pruebas. Por último, durante el Buddy Up event recibirás el doble de XP para hacer evolucionar a tus pokémon más rápido, además de emocionantes sorpresas y regalos.

Descarga Pokémon Go en tu móvil

Si aún no has probado Pokémon Go en tu móvil esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de mucho contenido nuevo y muy entretenido.

Además, no dudes en recomendarle este juego a tus amigos para que sean parte de la experiencia Pokémon.