¿Eres fanático de Pokémon Go? Entonces atento porque esto te va a interesar. Y es que debido al confinamiento mundial que se está viviendo, Niantic ha decidido que ya se pueda jugar Incursiones en Pokémon Go desde casa, además de varias cosas que también han agregado. Así que quédate con nosotros que te las contamos a continuación.

Esto es un paso realmente importante porque, si bien ya te habíamos dicho cuáles eran todos los jefes de incursión de Pokémon Go en el mes de abril, ahora no es necesario que salgas a la calle para poder cumplir con todos estos retos. Lo único que debes hacer para que esto se cumpla es tener actualizado Pokémon Go en su última versión.

¿Cómo jugar a las incursiones de Pokémon Go desde casa?

Niantic quiere que todos sus jugadores de Pokémon Go sigan jugando a pesar de estar en casa debido a la delicada situación con el COVID-19. Es por eso que ha decidido que ya puedas jugar a las incursiones de Pokémon Go desde tu hogar.

Esto es posible debido a unos “Pases de Incursión Remotos” que servirán para poder unirte a cualquier batalla de incursión que puedas ver o pinchar en la pantalla del mapa. Además, es importante que sepas que cada pase será necesario para ingresar en dicha incursión.

Estas incursiones remotas tienen permitido un límite de 20 entrenadores por batalla. Además, todas las batallas de incursión que ganes con este pase remoto contarán para cumplir cualquier tarea de investigación o para obtener medallas.

Algo que realmente llama la atención es que en principio, los entrenadores que luchen en las incursiones de forma remota tendrán el mismo poder de ataque que los entrenadores que puedan luchar en persona desde el lugar de la incursión. Sin embargo, han anunciado que luego se le reducirá el poder de ataque a los entrenadores que luchen de forma remota. ¿Por qué han tomado esta decisión? Realmente no lo sabemos, así que nos gustaría que nos dejaras tu opinión en los comentarios.

También han explicado que, con el tiempo, seguirán realizando ajustes, incluyendo cambios a la cantidad de entrenadores que pueden unirse de forma remota, como la posibilidad de invitar a tus amigos a las incursiones independientemente de su ubicación.

¿Qué más han incluido en la última actualización de Pokémon Go?

Además de las incursiones desde casa, Niantic ha incluido las siguientes cosas dentro de esta última actualización de Pokémon Go:

Recibirás una tarea de investigación de campo adicional diariamente sin tener que hacer girar una pokeparada.

sin tener que hacer girar una pokeparada. A medida que te quedas sin regalos, tu Pokémon amigo se aventurará a las pokeparadas más cercanas y te traerá algunos regalos para que se los envíes a tus amigos.

para que se los envíes a tus amigos. Podrás mejorar el CP de tus Pokémon usando todos los caramelos y polvos estelares necesarios a la misma vez.

usando todos los caramelos y polvos estelares necesarios a la misma vez. Después de utilizar un “Trozo estrella“, un “Huevo suerte” o el “Incienso“, podrás usarlos nuevamente para extender el efecto más allá del límite habitual de 30 minutos.

Está pendiente porque en la tienda llegará un paquete de 1 PokéCoin que contará con pases de incursión remoto. Además, en el lanzamiento de esta nueva función, los pases estarán disponibles para comprarlos individualmente al precio especial de descuento de 100 PokéCoins.

Estos son todos los cambios que ha traído la última actualización de Pokémon Go. ¿Qué te han parecido, jugarás a las incursiones de Pokémon Go desde casa? Tú opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.

Fuente | Pokémon Go