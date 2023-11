Si quieres evitar que WhatsApp llene por completo tu cuenta de Google, te tenemos una buena noticia. Resulta que existen varios métodos a los que puedes recurrir para que no tengas problemas con el almacenamiento en la nube y aquí te los vamos a explicar.

Si esto no ha despertado tu interés, te recomendamos que leas este artículo hasta el final. Esto se debe a que, a partir del año que viene, el almacenamiento de las copias de seguridad que se guardan en Google Drive dependerá directamente de tu cuenta de Google.

¿Esto qué significa? Pues que las cuentas de Google tienen 15 GB de almacenamiento gratuito y si tu cuenta actual tiene el almacenamiento casi lleno vas a tener que tomar medidas para solventar este problema, ya que cuando hagas una copia de seguridad podría no guardarse si tienes la memoria llena.

4 maneras de evitar que WhatsApp llene tu cuenta de Google

La buena noticia es que hemos identificado cuatro métodos para evitar el problema del almacenamiento en la nube lleno por los respaldos de WhatsApp. Uno de los métodos que te mostraremos es de pago, mientras que los otros son totalmente gratuitos.

Aunque un método es de pago, si usas las opciones gratuitas también tendrás buenos resultados. Sin más preámbulos, los cuatro métodos para evitar que WhatsApp llene por completo tu cuenta de Google son los siguientes:

Suscribirte a Google One, la opción de pago

Por si no lo sabías, Google también tiene planes de pago para su almacenamiento en la nube y se le conoce como Google One. El motivo es simple, y es que los planes de pago de Google tienen un almacenamiento mucho mayor que la versión gratuita. Si te interesan los planes de pago, aquí tienes sus precios:

100 GB: 1,99 €/mes.

1,99 €/mes. 200 GB: 2,99 €/mes.

2,99 €/mes. 2 TB: 9,99 €/mes.

Si quieres recurrir a esta opción ingresa aquí, pero en caso de que no tengas dinero para pagar por más almacenamiento en Google no te preocupes. Lo que sigue, es que te mostremos las alternativas que no requieren de dinero.

Recurre a una cuenta de Google secundaria, una opción no tan conocida

Agrega una cuenta de Google secundaria 1 de 2

Desde hace un tiempo que WhatsApp te permite agregar una cuenta secundaria de Google para almacenar tu copia de seguridad. Si agregas una nueva cuenta, podrás tener más espacio porque en caso de que una cuenta termine llenándose tendrás otra a la que puedes recurrir. Para agregar la cuenta secundaria debes hacer lo siguiente:

Abre WhatsApp y ve a “Ajustes” .

. Luego, ingresa en la opción llamada “Chats” .

. Lo siguiente, es bajar por todas las opciones hasta dar con una llamada “Copia de seguridad” .

. De todas las opciones que te aparecerán, debes elegir una llamada “Cuenta de Google” que encontrarás casi al final de todas las que verás en dicha sección.

que encontrarás casi al final de todas las que verás en dicha sección. Cuando presiones dicha opción, te aparecerá tu cuenta principal y otra opción llamada “Añadir cuenta” .

. La aplicación te redirigirá a un panel donde tendrás que ingresar el correo y la clave de la nueva cuenta de Google que quieres agregar.

Puedes usar una cuenta de Google que hayas creado desde hace tiempo, pero lo ideal sería que tu cuenta secundaria sea una recién creada. De esta manera, tendrás un espacio libre de 15 GB.

Aligera la copia de seguridad tanto como puedas, una excelente opción

Aligera la copia de seguridad con estos pasos 1 de 2

Aunque hayas agregado una cuenta de Google adicional, eventualmente dicho almacenamiento podría agotarse. No obstante, aligerar la copia de seguridad eliminando los archivos innecesarios es otra excelente opción para evitar que WhatsApp llene por completo tu cuenta de Google. Los pasos que tienes que seguir son los siguientes:

Abre WhatsApp y ve a “Ajustes” .

. Ve a “Almacenamiento y datos” y luego a “Administración de almacenamiento” para borrar todas fotos, vídeos, documentos y notas de voz de los chats que no necesites respaldar.

y luego a para borrar todas fotos, vídeos, documentos y notas de voz de los chats que no necesites respaldar. Después de que hayas borrado todos los archivos innecesarios, regresa a la opción “Almacenamiento y datos” y busca una llamada “Descargar con datos móviles”.

y busca una llamada Cuando hayas abierto dicha opción, debes desmarcar las opciones para que las fotos, videos y documentos que te envíen no se descarguen de forma automática y presionar “Ok” . Te recomendamos que mantengas activa la que se llama “Audio” .

. Te recomendamos que mantengas activa la que se llama . En cuanto hayas completado el paso anterior, debes hacer lo mismo en las opciones “Descargar con WiFi” y “En itinerancia de datos”.

Cambia la frecuencia con la que WhatsApp hace las copias de seguridad

Reducir la frecuencia con la que WhatsApp hace copias de seguridad (sumado a asegurarte de que la misma sea más liviana) puede ayudarte a que el almacenamiento no se llene tan rápido. Los pasos que tienes que seguir son muy sencillos:

Abre WhatsApp, ve a “Ajustes” e ingresa en “chats” .

e ingresa en . Ingresa en “Copias de seguridad” .

. Allí verás varias opciones, pero la que debes escoger es “Guardar en Google Drive” .

. Cuando llegues a dicha opción, puedes escoger entre desactivar la copia de seguridad, así como también realizarlas manualmente o programarlas para que se hagan de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. Solo debes elegir la opción que más te convenga.

El único consejo que debes tener en cuenta es que, si decides desactivar definitivamente las copias de seguridad o hacerlas de forma manual, no olvides que las copias en cuestión son eliminadas cinco meses después de haberse creado.

Algunas otras cosas que te pueden ayudar a evitar que WhatsApp llene tu cuenta de Google

Además de haber hecho todos los pasos anteriores, es recomendable que elimines todos los mensajes enviados dentro de los grupos en los que eres miembro y que no tengan importancia para ti, así como también los chats que no necesites respaldar. Para eliminar un chat completo, mantenlo presionado y espera a que te aparezca la opción para eliminarlo en la barra superior.

También debes saber que la copia de seguridad de WhatsApp guardada en Google Drive no puede ser movida a otros servicios. Solo los mods de la app de mensajería de Meta pueden guardar copias de seguridad en otros servicios de almacenamiento, pero usarlos tiene varios riesgos de los que ya te hemos hablado.

Aunque hagas una copia de seguridad local la misma no está exenta de riesgos. El riesgo radica en que si se te extravía el móvil donde tienes WhatsApp no habrá manera de que recuperes esos chats. Esto también sucederá si el móvil sufre un daño irreparable.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te han parecido estos métodos para evitar que WhatsApp llene por completo tu cuenta de Google? Déjanos tu comentario y comparte este artículo si te ha sido de utilidad.