Seguramente el mundo real no te dejará llevar la vida que siempre has soñado, pero Los Sims sí. Este juego, que básicamente es un simulador de la vida real, te permite crear la casa de tus sueños, tener las relaciones sociales que deseas, vestirte como te plazca y mucho más… Si quieres jugarlo en Android, tienes dos versiones: Los Sims FreePlay y Los Sims Móvil. ¡Ah! Y aquí tienes un artículo de trucos para Los Sims Móvil.

¿Ya conocías los juegos oficiales de los Sims y estás buscando alternativas para Android? Pues bien, a continuación te presentaremos diez juegos parecidos a Los Sims para móviles que quizás no conozcas. Algunos de ellos son muy interesantes, ya que no tienen tantos micropagos o consumen menos recursos que los juegos oficiales. Así que échales un vistazo.

Avakin Life, un mundo virtual 3D donde puedes interactuar con otras personas

Avakin Life es un juego que combina la simulación de la vida real al estilo Los Sims, con el roleplay (interpretación de roles). En este juego tendrás que crear tu avatar desde cero, personalizando hasta el más mínimo aspecto. Luego, podrás construir tu propia casa, tener un empleo, salir de fiesta con tus amigos, visitar distintos lugares y mucho más… Todo esto lo podrás hacer con personas reales que también están jugando el juego de forma online.

El juego tiene su propio chat integrado desde el cual podrás conversar con cualquier persona dentro del mundo virtual. Es muy completo. Y lo mejor de todo es que es gratis, así que pruébalo.

Home Street, de los mejores para construir la casa de tus sueños

Home Street es muy similar a Los Sims. La premisa es exactamente la misma: creas un personaje, construyes una casa y vives en ella. Después, hay muchas actividades que puedes hacer: salir con amigos, ponerle accesorios a tu personaje, remodelar tu casa, etc. También puedes vender la casa para comprar una más grande y hacer todo tipo de cosas, como abrir tu propio negocio o ir a eventos virtuales.

El juego es gratuito, aunque se pueden comprar cosas dentro del juego con dinero real, así que ten cuidado con eso.

Animal Crossing: Pocket Camp, como Los Sims pero con estilo Nintendo

Animal Crossing es un clásico de Nintendo. Su último juego lo petó en ventas e hizo que la saga se hiciera casi tan popular como Los Sims. Su versión para móviles se llama Pocket Camp y es muy buena. Si no sabes de qué se trata, pues básicamente es como Los Sims, pero sin realismo. Tu avatar no tiene la anatomía normal de un humano y vives en una isla rodeado de animales parlanchines. ¡Ah! Y no tienes que orinar ni «sobrevivir» por así decirlo.

Al empezar el juego, crearás tu propio campamento que luego podrás mejorar hasta convertirlo en una mansión. En Animal Crossing: Pocket Camp hay más de 1000 objetos decorativos para tu casa y 300 prendas de ropa diferentes para vestir. Aparte de personalizar y crear tu casa y personaje, en el juego podrás recoger objetos, interactuar con otros usuarios y hasta fabricar piezas de mobiliario. A diferencia de la versión de Switch, este título es gratis.

Virtual Sim Story: Dream Life, una aventura multijugador de mundo abierto

Virtual Sim Story es un juego que te invita a vivir la vida de tus sueños. Como buen simulador de la vida real, te permite crear tu personaje y tu casa. Pero además de eso, te da un trabajo y misiones para que te ganes la vida como en el mundo real. Y tiene algo muy genial que no tienen otros juegos de este estilo que es la posibilidad de conducir coches y hasta botes.

Pero lo más interesante de todo esto es que puedes compartir esta aventura virtual con otros jugadores reales, ya que el juego tiene online. Técnicamente, es un MMO no oficial de Los Sims. Así que pruébalo.

Idle Life Sim, un simulador de vida con estética cartoon

Este juego tiene todo lo que esperas de un simulador de vida: personalización de personajes, creación de casas, trabajos, posibilidad de comprar objetos, etc. Cuenta con una estética de dibujos animados similar a la de Animal Crossing. De hecho, el punto fuerte de Idle Life Sim es el mismo que el del juego de Nintendo: la decoración de interiores. Eso sí, en este título la gestión de recursos es más hardcore, ya que te incitan mucho a gastar en micropagos.

Fallout Shelter, los Sims en 2D después de un apocalipsis nuclear

Fallout es una saga de videojuegos tan legendaria como Los Sims. Su juego para móviles llamado Fallout Shelter no se parece mucho a Los Sims, pero te brinda una experiencia similar. En este juego tendrás que construir tu propio hogar (refugio) debajo del suelo para la supervivencia de toda una comunidad. ¿Por qué no construir en la superficie? Porque está llena de peligros, aunque también hay recursos valiosos por lo que eventualmente tendrás que hacer expediciones allí.

Por diseño y mecánicas, es completamente diferente a los Sims, pero el objetivo final es el mismo: construir y personalizar hasta lograr que tus avatares lleven una vida feliz. El juego es gratuito tanto para Android como para todas las otras plataformas donde se puede jugar (PS4, PC, Switch, Xbox e iOS).

Dream House Days, crea un hogar para varias personas y controla sus relaciones

Dream House Days es un juego que combina Habbo y Los Sims, pero al mismo tiempo es súper original. En este juego tu misión es la de ser el propietario y arquitecto de un hogar / apartamento para muchas personas. Tú decides cómo es el lugar y cómo amueblarlo. Pero además de eso, tienes que decidir qué tipo de negocios quieres que se lleven a cabo en el sitio para que tus inquilinos se ganen la vida. Incluso, tendrás que ayudarles a tomar decisiones amorosas. ¡Es un simulador de vida muy interesante!

Godus, el simulador de ser Dios

Godus no es parecido a Los Sims, ya que cambia por completo la perspectiva de la simulación de vida. En vez de controlar a un único individuo, en este juego controlarás a un Dios omnipresente que regula a su antojo la naturaleza e incluso hace milagros. Dependiendo de tus decisiones como Dios, los avatares del juego construirán su propia casa, crearán una civilización, formarán relaciones, etc.

Si no te gusta el rumbo que ha tomado la humanidad, puedes destruir todo con un meteorito o con otra catástrofe natural para empezar de cero. Aunque no sea una alternativa a Los Sims en el sentido estricto de la palabra, es un juego parecido con un giro interesante en la premisa, por lo que deberías probarlo. Además, ¡es gratis!

Virtual Families 2, simula tu vida ideal en familia

Este simulador de vida te permite controlar a toda una familia y gestionar su hogar. A diferencia de los Sims, en este juego no importa mucho la personalización de los personajes. Y es que está enfocado en la decoración del hogar y en el bienestar familiar. Al empezar a jugar, te pedirán que adoptes a una persona. De hecho, puedes adoptar a varias.

El objetivo principal es crear una familia encantadora, casarse, tener bebés y adoptar a una mascota para tus pequeños. Verás cómo los personajes de la familia van creciendo a medida que juegas y tendrás que orientarlos en su trayectoria profesional para que tengan éxito en la vida. Es una experiencia muy interesante, así que échale un ojo.

SimCity BuildIt, el juego oficial de construir ciudades de los Sims

SimCity BuildIt es juego que lleva la simulación de los Sims a lo macro. En vez de crear casas y personalizar pequeños personajes, aquí tendrás que construir toda una ciudad y darle sentido a tu civilización. SimCity BuildIt está hecho por los mismos creadores de los Sims (Electronic Arts), por lo que encontrarás varias similitudes entre estos dos juegos pese a que su gameplay es diferente.