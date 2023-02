Trucos para NBA Now 23: gana todos los partidos con estos consejos

Aunque pareciese que el fútbol es el deporte predominante en los videojuegos de este estilo, lo cierto es que existen otros que le hacen competencia. El baloncesto se puede contar entre ellos fácilmente, y por eso no es raro ver muchos títulos relacionados con la NBA. Por mencionar algunos de los más relevantes, encontramos el NBA Now y el NBA All World. El primero, ya en su temporada 2022-2023, se encuentra disponible en la Play Store.

Todos son videojuegos con partidos de baloncesto, en donde reinan las cartas para mejorar a los personajes, junto a la oportunidad de poner a los jugadores que tengas a competir contra otros equipos. No se diferencian de las nociones generales de cualquier juego: tienen su moneda para mejorar personajes, actividades varias con recompensas importantes, así como eventos semanales o mensuales.

Si NBA Now 23 es un título que has empezado a jugar y quieres avanzar en él con facilidad, aquí te traemos consejos básicos, así como trucos para que puedas empezar a ganar tus partidos. Empecemos.

Sube de nivel a tus jugadores siempre que puedas

Lo primero y más fundamental para poder jugar partidos de baloncesto y ganar, es subir de nivel a tus jugadores. A medida que vayas participando en el juego, irás ganando puntos. Con estos puntos luego puedes ir al menú y luego a Administrar equipo. Es aquí donde seleccionas a cada jugador y luego inviertes los puntos con tal de subirlos de nivel.

Para subir de nivel, puedes usar los puntos ya mencionados, o estrellas. Sin embargo, estas son más difíciles de conseguir, y en realidad, es mucho mejor utilizarlas al comienzo para otras actividades que ya te mencionaremos.

Pero eso no es todo. En realidad, cuando hablamos de subir a tu personaje, no solo nos referimos con su nivel básico. También existen otras aptitudes que necesitan ser entrenadas para mejorar el rendimiento del personaje. Son las siguientes.

Entrenamiento de habilidades: las habilidades del personaje se pueden subir a medida que participas en los distintos modos de juego con dicho jugador. De esta forma las irás aumentando al ganar experiencia que luego se puede invertir en ellas.

las habilidades del personaje se pueden subir a medida que participas en los distintos modos de juego con dicho jugador. De esta forma las que luego se puede invertir en ellas. Ascenso de grado: cada personaje tiene tres grados y en ellos, una habilidad por subir de nivel. Todos comienzan con el grado de bronce, pasando después al grado de oro y por último el diamante. A medida que avances en el juego y subas a tu equipo, estos grados estarán disponibles para desbloquearlos . No los pierdas de vista.

cada personaje tiene tres grados y en ellos, una habilidad por subir de nivel. Todos comienzan con el grado de bronce, pasando después al grado de oro y por último el diamante. A medida que avances en el juego y subas a tu equipo, . No los pierdas de vista. Extender el nivel de un jugador: esto es lo último en lo que debes centrarte. Al tener a tu personaje en su nivel máximo, puedes extender el número de niveles que tendrá para así darle más oportunidades de subir en sus estadísticas.

Incrementa los niveles de las habilidades de tu entrenador

Paralelo a la subida de nivel de tus personajes, debes ir incrementando las habilidades del entrenador, y es aquí donde le darás un buen uso a las estrellas al comienzo. Cada una de las habilidades está disponible en los diferentes modos de juego, lo que quiere decir que debes subirlas en estas diferentes secciones. Para ello necesitarás gastar 100 estrellas por cada vez que subes una.

Entre las mejoras que posee el entrenador y que a su vez incrementará las capacidades de tu equipo se encuentran: mejoras físicas, mejoras para el control de habilidades, mejoras de tiro, mejoras de rebote, así como mejoras defensivas. Para subir a tu entrenador, debes dirigirte a la sección de Coach.

Recupera la condición de tu equipo antes de embarcarte en un partido de liga

A medida que juegas varios partidos seguidos, el rendimiento de tu equipo puede irse deteriorando, simulando el cansancio que en la vida real sienten los jugadores. Para recuperar su condición, o bien puedes esperar (se recupera un punto de condición por cada 30 minutos) o utilizar las tarjetas de recuperación de condición.

Estas últimas las obtienes como recompensas o las puedes comprar en la tienda. Son ideales para recuperar la condición de tu equipo antes de ir a partidos de liga o desafíos similares en donde la dificultad requiere de tus personajes en sus máximas capacidades.

No desperdicies los consumibles, dáselos a tus mejores jugadores

En el juego también obtendrás recompensas en forma de consumibles. Estos pueden ser otorgados a los personajes para mejorarles ciertas capacidades. Existen consumibles que proporcionan mejoras para los atacantes específicamente, o los defensas, entre otros, con efectos más generales. Puedes encontrarlos en estas formas.

Vitaminas : ayudan al subir las habilidades de tiro de los personajes atacantes.

: ayudan al subir las de los personajes atacantes. Bebidas energéticas : sirven para aumentar la condición física del personaje.

: sirven para aumentar la del personaje. Spray: este ítem puede ayudar a cualquier jugador, y funciona para mejorar el control del balón sin importar la posición que tenga el personaje.

este ítem puede ayudar a cualquier jugador, y funciona para sin importar la posición que tenga el personaje. Cintas : ideal para los jugadores que se especializan en la defensa. Mejora sus capacidades defensivas .

: ideal para los jugadores que se especializan en la defensa. Mejora sus . Chocolates: también pueden proporcionársele a cualquier jugador. Se encargan de incrementar la capacidad de rebote del mismo.

Ahorra espacio y gana un mejor jugador combinando a los que no uses

Si tienes varios jugadores que por algún motivo no usas, o simplemente no son de tu estilo, siempre puedes sacarles provecho. El juego te permite combinar de dos a seis jugadores para que de ellos salga un solo jugador de rango similar o superior.

Así te aseguras de ir haciendo espacio, desapareciendo lo que no sacas a la cancha, mientras te ganas a la vez nuevas unidades que pudieran ser una mejor opción. Esta opción la consigues en el menú del equipo, seleccionando la pestaña de Jugador y luego yendo al apartado de Combinar.

Raciona tus estrellas sabiamente desde el comienzo

Las estrellas son la moneda rara del juego, y por ende, no resultan fáciles de conseguir. Ayudan a acelerar actividades, como aumentar el nivel de los jugadores rápidamente, así como en otras opciones. Aun si te faltan puntos para hacer algo, existirá la opción de utilizar estrellas para lograr lo mismo. Sin embargo, es preferible que evites emplear las estrellas si no son para actividades determinadas. Allí es donde mostrarán su verdadero valor.

Al comenzar a jugar, el principal uso de las estrellas es para subir las habilidades del entrenador. Concentra todas las que vayas recolectando en esta actividad hasta completarlo. Luego, cuando estés más avanzado en NBA Now 23, podrás invertirlas en el Draft de jugadores premium, con lo cual ganarás mejores recompensas para aumentar las capacidades de tu equipo.

Algunas cosas que debes evitar y podría resultarte tentador para gastar las estrellas son:

Cuando te quedas sin espacio en tu almacén de jugadores . En vez de utilizar estrellas para aumentar la capacidad de este sitio, es preferible que combines jugadores que no uses para sacar uno de mayor categoría. De esta forma ahorrarás espacio y ganarás mejores unidades.

. En vez de utilizar estrellas para aumentar la capacidad de este sitio, es preferible que combines jugadores que no uses para sacar uno de mayor categoría. De esta forma ahorrarás espacio y ganarás mejores unidades. En el momento en que debes subir de nivel a tus jugadores. Mejor recolecta puntos de experiencia para luego aumentar sus niveles de esta forma, así no tocarás las estrellas.

Mantente al día con el bono de inicio de sesión diario, las misiones semanales, las especiales y el Pase de Juego

Como en todo juego de este estilo, cada vez que hagas login en un nuevo día, recibirás una recompensa. De la misma forma, todas las semanas tendrás misiones que, al cumplir, te otorgarán recompensas variadas. Pueden ser tarjetas, consumibles, puntos de experiencia, entre otros. Como son recursos que puedes obtener dentro de cierto marco de tiempo, es importante que lo aproveches y estés siempre puntual.

También encontrarás misiones especiales que, a diferencia de las semanales, suelen durar alrededor de 20 días. Además, existe un Pase de Juego en el que, por cada actividad que realices dentro de las que indica, ganarás puntos y junto a ellos, recompensas. Asegúrate de completar todas las misiones junto al pase.

Existen tres trucos básicos que puedes usar durante el juego para anotar

Ahora que conoces los consejos más cruciales a la hora de empezar a jugar NBA Now 23, llega la hora de conocer algunos trucos que te ayudarán a ganar los partidos. Son muy fáciles de seguir y, de hecho, es bueno tenerlos siempre presentes, pues la oportunidad de usarlos siempre se dará.

Prioriza anotar dentro de la línea

Aunque siempre parece tentador lucirse e intentar anotar un triple fuera de la línea, en este juego es más fácil anotar un dos. Al conseguir esquivar la defensa del equipo contrario y ver la oportunidad, no dudes en hacer la anotación dentro de la línea y, si puedes, prioriza siempre esta jugada, pues es más sólida.

Es cierto que de cualquier forma, si te bloquean, será imposible anotar sea de la manera que sea. No obstante, hay cierta facilidad cuando se trata de hacerlo dentro de la línea que no te servirá si decides hacer un triple.

No te guíes por lo que conozcas de los jugadores para realizar mates

Todos los jugadores en NBA Now 23 pueden realizar machaques. Todos. No importa qué clase de jugador sea o cuáles sean las habilidades que tengan en la vida real. El juego permite que cada uno tenga la capacidad de, al llegar cerca del aro, ejecutar un slam magnífico que podría quedar para la posteridad.

En este sentido, NBA Now 23 ha mejorado tanto en gráficos como en jugabilidad para dicho momento específico. La jugada estelar se verá en cámara lenta siempre que la ejecutes, y además, es fácil de accionar. Solo tienes que acercarte lo suficiente y presionar la opción en el tiempo adecuado.

Pon atención a las habilidades de pase y para hacer dribles

Aunque pareciera que basta con tener jugadores capaces de hacer tiros espectaculares para anotar donde sea, la verdad es que detenerte a jugar con buenos pases y dribles también te ayudará no solo a sacar jugadas épicas, sino también a anotar.

Para ello, asegúrate de que tus jugadores con buenas habilidades para hacer dribles se encuentren en sus máximas capacidades. Todos deben saber hacer buenos pases, pero hay algunos que tienen mayor soltura que otros, y estos son los que te interesa tener en la cancha si planeas jugar con un estilo más estructurado.

Con estos consejos y trucos, seguramente se te hará más fácil avanzar en NBA Now 23. ¡Intenta probarlos todos!