Si estás construyendo algún nuevo proyecto en tu servidor de Minecraft, pero te encontraste con un río, una colina o un gran agujero, lo mejor será construir un puente. Ahora, en caso de que no tengas mucha experiencia en esto o estés cansado de hacer el mismo tipo de puentes todo el tiempo, te recomendamos que no dejes de leer para que conozcas los 5 mejores puentes para construir en Minecraft.

No es solo ser capaz de llegar al otro lado de un río, es poder hacerlo con estilo y darle a tus construcciones un toque de elegancia que se ajuste bien a lo que has hecho hasta ahora. Así que junta tus materiales y prepárate para conocer los 5 mejores diseños de puentes para construir en Minecraft.

Puente de piedra medieval

Empezaremos la lista con uno de los puentes más fuertes, útiles e imponentes, estamos hablando del diseño de puente medieval hecho completamente de piedra. Este puente cuenta con pilares ornamentales que brindan estabilidad, fuerza y un estilo robusto que te recordará a los alrededores de un castillo medieval o un fuerte del imperio romano.

Puente para jardín o puente de abeto

Este diseño de puente es ideal para el aire libre, está hecho a base de madera y piedra, en forma de arco y es la mejor forma de cruzar cualquier pequeña quebrada en tu mundo de Minecraft. Si quieres un puente encantador que se ajuste bien a la estética de la naturaleza, el puente para jardín o puente de abeto, es la mejor elección que puedes hacer.

Puente pequeño y simple

Si no quieres estresarte mucho con el trabajo y el espacio a cubrir no es muy grande, puedes construir un puente pequeño en tu mundo de Minecraft, perfecto para pasar por encima de un lago o un espacio reducido. Este está hecho principalmente de madera, piedra y ladrillos y si sigues al pie de la letra los pasos, no te tomará más que un par de minutos terminar el puente pequeño en Minecraft.

Puente medieval enorme con torres

Si tienes un espacio grande entre dos montañas y estás buscando un reto, te invitamos a construir un puente medieval grande. Este puente cuenta con 2 torres de vigilancia, tiene un diseño en arco, lo cual permite que se dividan bien las cargas, está hecho a base de madera y piedra y otorga una estética increíble a tu mundo de Minecraft.

Puente colgante de tablas

Si eres un amante del peligro y de lo minimalista, siempre puedes colocar un puente colgante o puente de cuerdas a tus construcciones. Perfecto para cuando quieres comunicar dos construcciones que están bastante lejos del suelo. Este diseño es muy sencillo y solo necesitas madera y cuerda o cadenas para hacerlo, así que no te compliques y coloca un puente colgante en tu proyecto de Minecraft.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre los mejores 5 diseños de puentes para hacer en Minecraft. Esperamos que te haya gustado y que te haya dado alguna idea de cómo hacer mejores y más atractivos puentes en tu mundo de Minecraft, si conoces algún otro estilo que no hayamos mencionado aquí y que valga la pena conocer, déjanoslo saber con un comentario.