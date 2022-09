Nadie se esperaba que en 2011 un pequeño estudio sueco hiciera historia en la industria, pero así fue. Dicho año Mojang Studios lanzó al mercado el título que se convertiría en el juego más vendido de todos los tiempos: Minecraft. El mundo abierto de exploración y construcción llegó con una estética inconfundible y mecánicas innovadoras que rápidamente atrajeron a un montón de jugadores de todo el mundo.

Pues bien, aunque inicialmente solo era para ordenadores, Minecraft es un título que actualmente puede jugarse tanto en PC como en consolas y por supuesto, en móviles. Esto es gracias a su versión Bedrock que está disponible en múltiples plataformas. ¿Eres jugador de Minecraft en Android o iOS y quieres jugar con tus amigos de otras plataformas? Pues debes saber que esto es posible y a continuación te explicamos cómo hacerlo.

Minecraft (versión Bedrock) tiene crossplay en móviles: cómo activarlo

Gracias a la actualización «Better Together» que llegó en 2017, la versión Bedrock de Minecraft es la única que permite el juego cruzado entre PC, consolas y móviles. Esto significa que puedes jugar en cooperativo con tus amigos, independientemente del dispositivo que usen, mientras que sea esta versión y no la de Java. Y… ¿Cuáles son los dispositivos en los que existe Minecraft Bedrock Edition? Pues los siguientes:

Android.

iOS.

PlayStation 5.

PlayStation 4.

PC (versión Bedrock).

Xbox One Series X/S.

Xbox One.

Nintendo Switch.

Una vez aclarado esto, debes saber que es bastante sencillo jugar con amigos de otras plataformas en Minecraft desde el móvil. Para hacerlo, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Abre Minecraft e ingresa en tu mundo o crea uno nuevo.

e ingresa en tu mundo o crea uno nuevo. Una vez dentro de la partida, debes acceder al menú de pausa del juego.

del juego. Lo siguiente es presionar en Invitar al juego .

. Ahora debes presionar en Añadir amigo .

. Finalmente, solo tienes que introducir el gamertag (ID) de tu amigo de otra plataforma para invitarlo al juego y listo.

Como ves, es realmente fácil jugar con usuarios de otras plataformas en Minecraft Bedrock Edition. Así, puedes enseñarle el mundo que has creado con los diferentes MODs disponibles.