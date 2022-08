Ya ha pasado más de una década desde su lanzamiento y aun así Minecraft continúa siendo de los juegos más populares del mercado. Los fanáticos de este título no se cansan de explorar el mundo de posibilidades que ofrece. Y es que, tanto en su versión para ordenadores como en la de móviles, es posible modificar ciertos aspectos del juego gracias a los llamados MODs o Addons.

Los MODs de Minecraft son extensiones creadas por la comunidad que modifican algunos apartados del juego agregando nuevos mobs, cambiando aspectos del escenario o añadiendo nuevas mecánicas.

Además, aunque en un principio solo se podían instalar MODs en la versión para PC del juego, actualmente es posible usar estas modificaciones en Minecraft Pocket Edition (Bedrock​), es decir, la versión para Android e iOS. ¿Te gustaría saber cuáles son los mejores MODs que puedes probar? Pues te invitamos a que le eches un vistazo a la siguiente lista que preparamos para ti.

Los 10 mejores MODs para Minecraft de Android e iOS

Las modificaciones de esta lista son totalmente gratuitas y se encuentran disponibles en la mejor web de MODs para Minecraft: MCPEDL. Además, todas son compatibles con las últimas actualizaciones del juego para Android e iOS, es decir, Minecraft Pocket Edition 1.19 y 1.18. ¿No sabes cómo instalar un MOD? Pues descuida, aquí te dejamos un tutorial sobre cómo instalar MODs y Addons en Minecraft para Android.

Origins Mod, convierte a Minecraft en un RPG y obtén superpoderes

Si te gustan los juegos de rol y quieres convertir a Minecraft en uno de ellos, entonces el MOD que tienes que probar es Origins Mod. Este modifica el juego para que no solo puedas jugar como Steve o Alex, los humanos comunes y corrientes, sino que ahora tendrás la posibilidad de elegir entre toda una amplia gama de clases de personajes, cada uno de ellos con sus respectivas habilidades y poderes.

Así, tienes la oportunidad de ser un Enderian, el heredero de los Enderman que puede teletransportarse cuando quiera, o ser un Elytrian, una especie que puede volar y surcar los cielos del mundo de cubos. ¿Te gustaría vivir en las profundidades del océano? Pues entonces puedes convertirte en un Merling que tiene la habilidad de respirar bajo el agua. Te invitamos a que pruebes este MOD para que descubras el resto de personajes disponibles.

Enlace | Origins Mod

Remon Furniture, el MOD para los fanáticos del diseño de interiores

Ahora bien, si lo tuyo es el modo creativo y quieres lucirte con el diseño de interiores de tu casa en Minecraft, entonces tienes que probar Remon Furniture. Este MOD añade un montón de muebles decorativos que puedes craftear fácilmente para darle un toque único y diferente al interior de tu base, hogar o refugio.

Si estás cansado de tener que usar escaleras como muebles (porque la versión «Vanilla» carece de objetos decorativos) pues entonces tienes que saber que con Remon Furniture tendrás de todo para decorar tu cocina, sala o habitación. Y además, muchos de estos objetos no solo decorativos, sino que también son bastante funcionales.

Enlace | Remon Furniture

Minecraft Tornado, lleva los fenómenos meteorológicos más hostiles al pacífico mundo de cubos

Salvo por los mobs que aparecen durante las noches y los temibles creeper, el mundo de Minecraft es bastante tranquilo. De hecho, tiene un clima estupendo en el que predominan los días soleados. ¿Te gustaría cambiar esto? Pues entonces tienes que saber que existe un MOD que lleva los peores fenómenos meteorológicos a este mundo.

Por supuesto, nos referimos a Minecraft Tornado, una modificación que, como lo indica su nombre, lleva a juego los tornados más temibles. Este es un MOD muy recomendado para los que buscan un reto y mucha adrenalina, ya que deberán sobrevivir a este peligroso fenómeno de la madre naturaleza que tiene la capacidad de destruir todos los bloques que se encuentre a su paso.

Enlace | Minecraft Tornado

yDino Craft, transforma Minecraft en un mundo jurásico

¿Eres fanático de las películas de Jurassic Park? Pues tienes que saber que hay un MOD con el que puedes plagar este mundo de cubos con más de 20 especies diferentes de dinosaurios. Se trata de yDino Craft, un Addon que le dará mucha vida a tu servidor de Minecraft.

Con yDino Craft no solo puedes toparte con criaturas jurásicas con las cuales puedes enfrentarte en un PvP sumamente peligroso, sino que además vivirás toda la experiencia de estar en un mundo prehistórico. Tienes la posibilidad de construir tu propio laboratorio para crear máquinas capaces de revivir especies de dinosaurios a partir de su ADN, o aventurarte en la excavación de minas en búsqueda de fósiles.

Enlace | yDino Craft

Shin Godzilla, el MOD con el que te puedes enfrentar al kaiju más famoso de todos

El kaiju más famoso de todos tiene un MOD increíble que no te puedes perder en la versión de Minecraft para móviles. Se trata de Shin Godzilla, un Addon que añade al popular monstruo japonés al mundo de Minecraft para que vivas una asombrosa aventura.

Y no te confundas, el Godzilla que agrega este MOD no es solo decorativo. Este gigantesco kaiju tiene la capacidad de atacar usando un poderoso rayo que destruye todo y hacer ataques de área con sus temibles pisadas. Además, esta modificación ofrece todas las formas evolutivas de Godzilla y se trata de un MOD muy recomendable para los que buscan un jefe final para su servidor de Minecraft.

Enlace | Shin Godzilla

Abandoned Structures and Ruins, para que te sientas un aventurero como Indiana Jones

Si eres de los que no les gusta el PvP ni enfrentarse contra criaturas peligrosas y prefieres la exploración, pues hay un MOD que tienes que probar. Estamos hablando de Abandoned Structures and Ruins, una modificación de Minecraft que te hará sentir como en una peli de Indiana Jones.

Este MOD agrega al mapa un montón de edificaciones abandonadas y ruinas de antiguas civilizaciones que se encontrarán dispersas por todo el mundo. Además, en cada una de estas estructuras antiguas podrás encontrar objetos especiales y botines diferentes que te invitarán a no parar de explorar.

Enlace | Abandoned Structures and Ruins

The Cordyceps, si te gustó The Last of Us este es el MOD que tienes que probar

No podíamos dejar de incluir en esta lista de MODs a una versión apocalíptica de Minecraft. Y, si eres fanático de la saga The Last of Us, de seguro que este MOD te dará muchas horas de diversión. Se trata de The Cordyceps, una modificación inspirada en la popular saga de videojuegos que plagará tu servidor de Minecraft de los más terroríficos zombis.

Los muertos vivientes te perseguirán por todo el mapa y deberás ir mejorando tus armas si quieres sobrevivir. Una de las cosas más destacas de este MOD es su progreso en cuanto a dificultad. Las primeras hordas de zombis que enfrentarás son los típicos monstruos que solo corren detrás de ti. Pero a medida que avanzas se irán desbloqueando tipos de zombis mucho más peligrosos y difíciles de vencer.

Enlace | The Cordyceps

Action Optimization Original, un mod que hace más realistas las animaciones de Minecraft

Si te gusta jugar a Minecraft tal y como es, con sus típicos mobs y escenarios, pues aquí te traemos una modificación que solo mejorará tu experiencia en lo que a animaciones respecta. Se trata de Action Optimization Original, un MOD que mejora significativamente las animaciones básicas de los personajes del juego. Así, puedes lograr que Steve o Alex dejen de ser esos personajes con movimientos rígidos y poco fluidos para que se muevan de una forma más natural.

Enlace | Action Optimization Original

Mount Creatures, añade criaturas fantásticas a Minecraft como si se tratara de Monster Hunter

En Minecraft es posible montar caballos para desplazarte por el mapa de una manera más rápida. Pero, si ya te aburriste de cabalgar estos animales, pues entonces tienes que probar Mount Creatures. Este MOD añade un montón de criaturas fantásticas al juego que no solo puedes enfrentar como si se tratará de la legendaria saga Monster Hunter, sino que además puedes domar para usarlos como tu medio de transporte.

Enlace | Mount Creatures

Craft Sims, el MOD que te permite jugar a los Sims en Minecraft

Muchos jugadores de Minecraft de PC conocen un popular MOD llamado Comes Alive el cual convierte a este juego en uno de los títulos de simulación social más populares de todos: Los Sims.

Pues bien, para la versión de Android e iOS de Minecraft también existe un MOD con el que puedes jugar a los Sims. Se trata de Craft Sims, una modificación que reemplaza a los aldeanos narizones y poco sociables por NPC capaces de interactuar. Así, no solo puedes hacer negocios con estos personajes, sino que además puedes crear amistades e incluso formar una familia.

Enlace | Craft Sims

Estos son solo algunos de los muchísimos MODs y Addons disponibles para la versión de Android del popular juego de cubos. Además, puedes usarlo para crear tu propio servidor de Minecraft personalizado y jugar con tus amigos. Y tú… ¿Cuál de todos estos MODs probarás en Minecraft?