Mazos para el Torneo de doble evolución de Clash Royale marzo 2024

Al parecer, el Torneo de doble evolución ha gustado y mucho entre los jugadores de Clash Royale, pues la compañía encargada de haber desarrollado el título de cartas en cuestión, Supercell, ha lanzado nuevamente este torneo para que todos puedan participar del mismo de forma gratuita.

Si aún no has llegado al nivel 15 de la Torre del Rey para poder hacer uso de dos evoluciones en todos los modos de juego, pues deberías darle una oportunidad a este evento. Para que tu participación no sea en vano, aquí vamos a mostrarte 5 mazos para el Torneo de doble evolución de marzo, mazos que te ayudarán a ganar varias partidas.

Mazos para ganar el Torneo de doble evolución de Clash Royale de marzo

Al igual que en cualquier otro desafío, evento o torneo, no necesitarás desbloquear todas las cartas que posee Clash Royale para poder hacer uso de las mismas en el Torneo de doble evolución, pues las mismas están disponibles para todos los jugadores.

Eso sí, es importante que posiciones las cartas que pueden evolucionar dentro de la arena en la primera y segunda posición del mazo, ¿por qué? Por el simple motivo de que las mismas no podrán evolucionar si no se encuentran en los respectivos slots.

Mazo 1 – Excavadora de ciclado rápido

Caballero (evolucionado).

Esqueletos (evolucionados).

Excavadora de duendes.

Principito.

Veneno.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Torre Tesla.

Consumo promedio de elixir: 2.8 unidades.

Mazo 2 – Go Sparky

Caballero (evolucionado).

Murciélagos (evolucionados).

Duende gigante.

Chispitas.

Principito.

Mini P.E.K.K.A.

Flechas.

Furia.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 3 – Evolución de esqueletos

Rompemuros (evolucionados).

Bombardero (evolucionado).

Excavadora de duendes.

Principito.

Veneno.

Duendes.

Paquete Real.

Torre bombardera.

Consumo promedio de elixir: 3 unidades.

Mazo 4 – LavaLoon con refuerzos

Bombardero (evolucionado).

Caballero (evolucionado).

Sabueso de lava.

Globo bombástico.

Dragón infernal.

Dragones esqueléticos.

Flechas.

Bola de nieve.

Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades.

Mazo 5 – Gigante implacable

Arqueras (evolucionadas).

Murciélagos (evolucionados).

Cementerio.

Gigante.

Principito.

Príncipe oscuro.

Flechas.

Bola de nieve.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Finalmente, en caso de que te esté costando mucho trabajo ganar partidas dentro de este Torneo, te recomendamos echarle un vistazo a estos trucos para Clash Royale, los mismos te permitirán mejorar tu forma de juego.