El año está a punto de acabarse y siempre es bueno recapitular las mejores cosas que nos dejaron estos últimos 12 meses. Hace poco, hicimos una lista con los mejores móviles de 2022 que puedes regalar en Navidad, Año Nuevo o Reyes.

Por su parte, Google Play presentó las listas de las mejores aplicaciones y juegos del 2022. En este último grupo es en el que nos volveremos a enfocar hoy, porque te mostraremos los mejores juegos para Android de 2022, según Reddit. Es una lista armada desde una óptica muy diferente a la cantidad de descargas, así que seguramente te lleves varias buenas sorpresas.

Un redditor lista los mejores juegos de 2022 para Android tras probar cientos de títulos

Desde varios años, el redditor NimbleThor se dedica a probar juegos móviles, bien sea como parte de su trabajo o por puro ocio. Desde hace 3 años, aprovecha toda su experiencia para crear un top anual con sus títulos favoritos y 2022 no será la excepción.

Durante los últimos 12 meses, el redditor analizó más de 100 juegos para Android e hizo una lista de los 43 que más le gustaron. Aquí solo mencionaremos los 10 primeros, pero te aseguramos que encontrarás una variedad de títulos muy amplia y con mecánicas muy distintas entre sí.

Tal como el mismo NimbleThor anuncia en su publicación, la lista es totalmente subjetiva y adaptada a sus gustos. Tomando en cuenta eso, puede que no estés de acuerdo con muchos de los juegos que aparecen en el top.

Sin embargo, definitivamente es una buena guía para adentrarte en este mundillo y matar el tiempo libre que te quede antes de iniciar el 2023 con todo. Además, es una lista que da para todos los gustos, ¿empezamos?

Súper Auto Pets, un juego muy adictivo que engaña por su propuesta gráfica

Un juego con unas mecánicas sencillísimas en el que tendrás que crear un equipo de mascotas para luchar contra otros jugadores. Parece un juego para niños de 5 años, pero es absurdamente divertido, desafiante y nada repetitivo. Puedes descargarlo gratis.

Gunfire Reborn, un shoorter con trazas de Roguelike del que no querrás despegarte

un juego de aventuras que mezcla mecánicas de FPS, Roguelike y RPG en un solo lugar. Elige tu héroe favorito según sus habilidades especiales, ármalo hasta los dientes y sal a conquistar el campo de batalla en modo solitario o multijugador. Cuesta 6,8 euros.

Vampire Survivors, un roguelike frenético que triunfa en todas las plataformas

¿Te gustan los juegos en los que debes superar oleadas inmensas de enemigos y sobrevivir tanto como puedas? Vampire Survivors explota esta idea hasta su máximo nivel. Te enfrentarás a miles de enemigos en un título donde cada partida es diferente y solo tu estrategia y agilidad te permitirán seguir adelante.

Es un juego que triunfó en PC y en la Steam Deck durante 2022 y ahora hace lo propio en Android e iOS. Puedes descargarlo gratis en la Google Play Store.

Hot Lap League, un juego de carreras que no envidiaría nada a las pistas de Hot Wheels

¿Te gustan los juegos de carreras con mecánicas arcade y pistas que ponen a prueba todos tus sentidos? Entonces Hot Lap League es para ti. Cuenta con más de 150 pistas para disfrutar, decenas de coches para probar y un sinfín de rivales contra los que competir. Y sí, sus circuitos alcanzan niveles de locura que ni los creadores de pistas Hot Wheels se imaginarían. Puede ser tuyo por 4,73 euros.

20 minutes Till Dawn, el juego que le pisa fuerte a Vampire Survivors

¿Te ha gustado Vampire Survivors? Entonces amarás 20 minutes Till Dawn. Sus mecánicas son básicamente las mismas (un roguelike con miles de enemigos a vencer), aunque hay mayor variedad de personajes con distintas armas y habilidades a explotar. El juego puede descargarse gratis, pero deberás pagar para eliminar los anuncios.

Apex Legends Mobile, el battle royale más importante para móviles lo podía quedar fuera

Tras coronarse como el GOTY 2022 (Game of the Year) en los Google Play Awards, era de esperar que Apex Legends Mobile estuviese en esta lista. No solamente es uno de los títulos más descargados del año, también es absurdamente entretenido e incluso cuenta con competencias eSports. Honestamente, es un videojuego que no necesita presentación alguna. Puedes descargarlo gratis.

Dicey Dungeons, un juego de mazmorras donde literalmente eres un dado andante

Este es otro título roguelike que se cuela en la lista, pero sus mecánicas son mucho más clásicas. Seguirás enfrentándote a mazmorras cambiantes y deberás mejorar tus habilidades. Sin embargo, también tendrás que administrar tus recursos y pelear contra enemigos mucho más complejos (aunque sean menor cantidad). Cuesta 4,23 euros en la Play Store.

Streets of Rage 4, la secuela más esperada de este legendario beat em’ up ya está en Android

Si tienes unos 30 años, probablemente conozcan la saga Streets of Rage que nació por allá por 1991. El beat ‘em up con scroll lateral de Sega es un juego de culto y luego de casi 20 años recibió una cuarta secuela con sus gráficos y mecánicas de toda la vida. No fue hasta 2022 que aterrizó en Android, pero Streets of Rage 4 es un título que debes probar obligatoriamente si te encanta machacar a golpes a tus enemigos. No es un juego económico, pues cuesta 9,57 euros, pero es altamente adictivo.

Wreckfest, una oda a la destrucción de coches

¿Eres fanático de las carreras de demolición? Entonces Wreckfest te encantará, porque tu objetivo será destruir todos los coches de tus rivales y mantenerte en pie. No será sencillo porque ellos deben hacer lo mismo, pero te aseguramos que la locura, los choches y la destrucción están garantizados. Está disponible en la Google Play Store por 8,88 euros.

Road Redemption Mobile, ¿y si le metemos violencia a una carrera de motocicletas?

¿Te gustó la recomendación anterior? Entonces Road Redemption Mobile también te encantará. Es un juego de carreras de motos, pero con una alta carga de violencia. ¿La razón? No basta con ganar las carreras, pues para ganar buen dinero también deberás acabar con las motos de tus rivales (o directamente eliminarlos a ellos). ¿Cómo? A través de mamporrazos, empujones, sablazos, explosiones y más. Está disponible gratis en la tienda, aunque no es un juego apto para menores de edad.

¿Cambiarías alguno de estos títulos de la lista para agregar otro? Te esperamos en la caja de comentarios para conversar.