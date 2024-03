Need for Speed: No Limits es sin dudas uno de los mejores juegos de coches para Android. Sin embargo, tiene un problema que no podemos obviar y es el hecho de que puedes conseguir muchos coches muy fácil sin ni siquiera jugar demasiado. Eso hace que tengas un garaje con un montón de coches que no quieres utilizar y a los que no les estás sacando provecho.

De ahí a que muchos jugadores de Need for Speed: No Limits se planteen vender los autos en el juego. A continuación, te contamos cómo hacerlo de ser posible.

¿Puedes vender autos en Need for Speed: No Limits?

Lastimosamente, vender autos en Need for Speed: No Limits no es una función oficial del juego, ya que el juego está diseñado para que en algún momento casi todos los coches sean utilizables en los eventos especiales / torneos que se lanzan periódicamente.

No obstante, existen algunos métodos no oficiales que puedes utilizar. Aquí tienes algunas opciones:

Casa de subastas : aunque no es una función nativa del juego, algunos jugadores han utilizado la casa de subastas para vender coches con dinero real. Sin embargo, ten en cuenta que esto no es parte del juego original y puede no ser seguro.

: aunque no es una función nativa del juego, algunos jugadores han utilizado la casa de subastas para vender coches con dinero real. Sin embargo, ten en cuenta que esto no es parte del juego original y puede no ser seguro. Negociar con otros jugadores: puedes buscar jugadores que estén vendiendo sus coches y negociar un trato con ellos. Esto podría implicar intercambiar coches o acordar un precio en el chat del juego.

Recuerda que estos métodos no son parte oficial del juego y pueden tener riesgos asociados. Siempre ten cuidado al interactuar con otros jugadores y considera las implicaciones antes de intentar vender tus autos en Need for Speed: No Limits.

Ten en cuenta que tampoco puedes vender las piezas, pero hay una forma de convertirlas en chatarra o transferirlas a otros coches. Consiste en comprar la pieza más barata en la tienda, ir al coche e instalar la pieza. Te preguntará si quieres desguazar la pieza previamente instalada o quedártela.

Si quieres quedártela, tienes que gastar algo de dinero y luego puedes instalar esta pieza en otro coche. Deben ser de la misma clase, eso sí.

En fin, si tienes más preguntas o necesitas más detalles, no dudes en preguntar. ¡Buena suerte en las carreras!