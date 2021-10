La versión beta del modo PvP de Plant vs Undead ya es una realidad y si quieres tener éxito en este modo de juego es importante que conozcas las plantas NFT más poderosas de este modo. Igualmente debes conocer cómo será el modo PvP de Plant vs Undead.

Tener las mejores plantas en el modo PvP te ayudará a aumentar tus probabilidades de ganar en este modo de juego. Además, seguramente cuando leas este artículo tus plantas NFT ya hayan sido clonadas del modo Farm al PvP de Plant vs Undead así que si quieres mejorar tu equipo en el modo PvP tendrás que comprar nuevas plantas NFT.

Las mejores plantas del modo PvP de Plant vs Undead

Antes de enseñarte cuáles pueden ser las plantas NFT que más te ayuden a ganar en el modo PvP de Plant vs Undead tienes que saber que elegir entre una planta u otra es cuestión de tus gustos y de tu estrategia. Además, tienes que considerar que las plantas más importantes del modo PvP son los Árboles Madre porque le dan más habilidades a las demás plantas.

Recuerda, las plantas de las que te hablaremos a continuación son una recomendación y lo ideal es que tú pruebes cuáles plantas te funcionan mejor en el PvP de este juego.

Por otro lado, en general las mejores plantas para el PvP de Plant vs Undead son las que en la parte superior derecha tienen una espada con los números más altos. Por ejemplo, la mayoría de las plantas tienen una espada con 200 de ataque, pero las que tienen 400 son mucho más poderosas.

Los tipos de plantas más poderosos del PvP de Plant vs Undead

En Plant vs Undead existen 9 tipos de plantas y no solo es importante conocer su tipo para usar de la forma correcta los invernaderos, sino también para jugar al PvP. Cada tipo de planta tiene habilidades y ataques diferentes en el modo PvP de Plant vs Undead y conocerlos te ayudará a determinar qué tipo de planta te ayudará más.

Las Plantas de Fuego y Luz son muy buenas atacando, por ejemplo la Planta de Fuego que está en la parte superior gana un 20 % de ataque cuando lucha en contra de los No Muertos. Mientras que las Plantas de Agua les dan más vida o energía a las demás plantas.

Por su parte las Plantas Electro atacan rápidamente, aunque no son tan poderosas. Mientras que las Plantas Parásitas como la que está a la izquierda de la imagen superior le dan vida al Árbol Madre y la que está en la derecha de la imagen le quita las defensas a los No Muertos. Por otro lado, las Plantas de Aire son las mejores para atacar a los No Muertos que vuelan y las Plantas de Metal son las mejores defendiendo.

Además, las Plantas de Hielo resultan buenas para defender porque algunas como la de la imagen superior crean paredes de hielo para evitar que los No Muertos lleguen al Árbol Madre. Recuerda que los no muertos llegan hasta el Árbol Madre y lo atacan.

Los mejores Árboles Madre del modo PvP de Plant vs Undead

Los Árboles Madre son los más importantes para luchar en el PvP y los más poderosos son los Árboles de Fuego, Hielo y Luz. De hecho estas son las habilidades que tienen los Árboles Madre más fuertes del modo PvP de Plant vs Undead:

Los Árboles de Fuego son los más completos porque son los que atacan más , tienen más vida y les dan 20 % más de ataque a las Plantas de Fuego.

, tienen más vida y les dan 20 % más de ataque a las Plantas de Fuego. Los Árboles de Luz le dan 20 % más de ataque a las plantas de Luz para que ataquen con más fuerza a los No Muertos.

para que ataquen con más fuerza a los No Muertos. Por su parte los Árboles de Hielo le dan 10 % más de ataque a todas las plantas.

Si quieres tener un equipo que te permita ganar en el PvP de Plant vs Undead las dos mejores opciones son las siguientes:

Puedes tener un equipo fuerte con un Árbol Madre de Fuego, 4 Plantas de Fuego y 1 Planta de Hielo, 1 de Agua, 1 Parásita y 1 de Luz . Así tendrás mayor ataque porque tu Árbol Madre le dará más poder a las 4 Plantas de Fuego.

. Así tendrás mayor ataque porque tu Árbol Madre le dará más poder a las 4 Plantas de Fuego. Puedes tener un equipo equilibrado con plantas de varios tipos y usar un Árbol Madre de Hielo que les suba un 10 % el ataque a todas las plantas.

Si armas un equipo como el primero que te indicamos tendrás mayor ataque y menos defensa, pero si armas un equipo como el segundo tendrás un equipo bastante equilibrado. De cualquier forma es importante que recuerdes que lo ideal es que tú armes un equipo de plantas acorde con la estrategia que tengas.

Por otro lado, si quieres optimizar tus ganancias para poder comprar más plantas NFT puede usar la mejor plantilla de Excel para gestionar tus ganancias en Plant vs Undead. Ahora sí estás listo para comenzar en el modo PvP de Plant vs Undead.