Sudoku es sin duda uno de los juegos clásicos más conocidos, sobre todo porque se popularizó su implementación en los periódicos. Y es que hay diversas razones para jugar a Sudoku, como aumentar tu concentración, mejorar tu memoria, reducir la ansiedad, o simplemente jugar para distraerte.

Sudoku anteriormente se jugaba en físico con papel y lápiz, pero eso es cosa del pasado. Estamos en la época digital donde puedes jugar a tus juegos favoritos en tus dispositivos. Sin embargo, ¿no quieres descargar nada en tu móvil o PC para poder jugar? Entonces prueba estas páginas web para jugar Sudoku en línea.

Sudoku.com

Sudoku.com es sin duda una de las mejores páginas para jugar a Sudoku online, ya que aparte de las funciones básicas, también cuenta con herramientas útiles como «Pista», o la guía visual de números presentes al seleccionar un número. Además de ello, dispone de eventos en los que podrás participar. ¿Quieres más? Prueba la modalidad Killer Sudoku.

Por otro lado, Sudoku.com también cuenta con una aplicación oficial para Android que puedes descargar si te ha gustado su versión web.

Enlace | Jugar a Sudoku.com

Enlace | Jugar a Killer Sudoku

Sudoku Table

Sudoku Table es una página muy completa. Dispone de las herramientas básicas, diferentes niveles de dificultad, anotado de números muy particular, e incluso una función para intercalar entre modo oscuro y claro. De igual manera, cuenta con una aplicación para Android por si quieres descargarlo.

Enlace | Jugar a Sudoku Table

Sudoku Online

La página web de Sudoku Online presenta una apariencia y herramientas bastante similar a Sudoku.com. Una de las características que lo diferencian es la de poder imprimir el Sudoku por si lo queremos hacer físicamente. Por otro lado, también cuenta con una aplicación para móviles.

Enlace | Jugar a Sudoku Online

Lovatts Crosswords & Puzzles

Lovatts Crosswords & Puzzles cuenta con la interfaz más curiosa de la lista, bastante limpia e intuitiva si no quieres enredarte con tantas opciones. Al tener por un costado los números a colocar y por el otro los números a anotar, facilita las anotaciones. Sin embargo, dos cosas en contra a tener en cuenta es que no se encuentra en español y tampoco dispone de una aplicación para móviles.

Enlace | Jugar a Sudoku en Lovatts Crosswords & Puzzles

New York Times

La famosa revista New York Times llevan años brindando diversos puzles a sus consumidores, y lo hacen de igual manera en su página web, donde disponen de una sección para juegos en la cual se encuentra Sudoku. Con una interfaz bastante sencilla, tendremos las herramientas necesarias y justas. Al igual que la anterior página, no se encuentra en español y no cuenta con aplicación para móviles.

Enlace | Jugar a Sudoku en New York Times

Sudoku.game

Sudoku.game presenta una de las interfaces más sencillas de la lista, sin muchas herramientas de ayuda, con solo un selector de dificultad y la posibilidad de tomar notas. Por lo tanto, no es una opción recomendable para novatos, pero para quien quiera una experiencia de Sudoku limpia puede ser una perfecta opción. Lamentablemente, no está en español ni dispone de aplicación para móviles.

Enlace | Jugar a Sudoku.game

Live Sudoku

En Live Sudoku, además de poder jugar solo y con las herramientas comunes, también podrás competir contra otros jugadores en vivo. Gracias a esto tienes la posibilidad de añadir la presión de competencia mientras resuelves tu Sudoku. Sin duda una característica peculiar que resalta en la lista. No cuenta con aplicación para móviles, pero por suerte sí se encuentra en español.

Enlace | Jugar a Live Sudoku

Sudoku-online

La página web de Sudoku-online es bastante sencilla y va al grano: jugar a Sudoku, sin ningún tipo de distracción ni añadido. Tienes los niveles de dificultad al lado y algunas herramientas más. Además, si estás algo perdido puedes leer las reglas abajo, sin embargo, la página se encuentra únicamente en inglés.

Enlace | Jugar a Sudoku-online

FunBrain

FunBrain es una página con distintos juegos, incluyendo Sudoku. Su interfaz si bien es colorida e incluso cuenta con sonido, es de las más sencillas y con menos opciones de la lista, destacando únicamente el botón para pantalla completa. Sin embargo, cuenta con un curioso personaje que nos dará pistas si así lo pedimos.

Enlace | Jugar a Sudoku en FunBrain

Web Sudoku

Si las anteriores páginas tenían un diseño sencillo, Web Sudoku las supera. Sin embargo, Web Sudoku cuenta con múltiples opciones que varias no disponen, como opción para imprimir, configuración de cronómetro, estadísticas personales, y configuración de «¿Qué tal voy?». Por si fuera poco, se encuentra en español y también cuenta con aplicación para móviles. Sin duda las apariencias engañan.

Enlace | Jugar a Web Sudoku

En cambio, si buscas aplicaciones de sudoku para tu móvil, tal vez te interesen estas 5 mejores aplicaciones gratuitas para hacer sudokus en tu móvil. Por otro lado, ¿Te atascaste en un Sudoku? Prueba estas aplicaciones para resolver Sudokus.