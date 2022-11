Football Manager 2023 Mobile llega a Android con la Champions League

La nueva edición del título de gestión futbolística más popular del mercado acaba de lanzarse oficialmente para Android. Así es, Football Manager 2023 Mobile ya está disponible en la Play Store y por tan solo 11,99 € puedes disfrutar de este juego de futbol que de seguro te encantará.

¿Nunca has jugado a Football Manager? Pues lo primero que tienes que saber es que este no es título similar al FIFA 23 Mobile Vive Le Football . ¿Por qué? Pues porque no controlarás a los jugadores, sino quey del director deportivo. De esta manera, tendrás que elegir los fichajes, la alineación y tomar muchas otras decisiones técnicas para hacer de tu equipo el mejor.