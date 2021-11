10 trucos para ganar todos los partidos en eFootball PES 2022

Si eres fanático del fútbol de seguro conoces la legendaria franquicia Pro Evolution Soccer o PES que este año cambió de nombre para ahora llamarse eFootball. Konami ha hecho una apuesta arriesgada al lanzar esta nueva versión de forma gratuita. Este nuevo título está enfocado en micro-transacciones que te permitirán tener a los mejores jugadores del mundo en tu equipo, al más puro estilo del Ultimate Team de FIFA.

¿Pero tienes que gastarte una buena pasta para ser el mejor en eFootball PES 2022? No. Aunque puedes encontrarte en el multijugador online con usuarios que tengan a Johan Cruyff, Messi y Cristiano Ronaldo en la delantera, esto no les asegura la victoria.

En este juego de fútbol para Android no solo debes tener un equipo lleno de estrellas, además necesitas una buena táctica, buenos regates y jugadas estratégicas. Por eso hemos preparado para ti los 10 mejores trucos y consejos para ganar todos los partidos en eFootball PES 2022.

No te preocupes si en tu equipo solo tienes jugadores regulares (nosotros también los tenemos), ya que con estos consejos y trucos lograrás exprimir al máximo el potencial de tu plantilla para ganar todos los partidos. Aquí encontrarás desde regates que pueden ayudarte a evadir a tus rivales, hasta consejos para el modo online, jugadas a balón parado y recomendaciones tácticas. ¿Ya estás preparado para ser el mejor en eFootball PES 2022? Pues empecemos.

¿Tienes un saque de esquina a tu favor? Juégalo en corto

Los saques de esquina no siempre deben ser centros para buscar el gol de cabeza. En el futbol el factor sorpresa siempre es importante, y por eso aquí te traemos un truco que te dará una ventaja sobre tu oponente. El saque de esquina en corto, al estilo Barcelona, es una excelente jugada que te permitirá marcar muchos goles en eFootball PES 2022.

Cuando tengas este tipo de jugada a balón parado a tu favor, verás en la pantalla la opción de jugar en corto. Al presionarla uno de tus jugadores se acercará a la esquina para recibir el balón. Lo siguiente será presionar rápido el botón de pase corto, para no darle tiempo al defensa de marcarte. Esta jugada desordena la defensa rival, dejando siempre a un jugador libre en el borde o en el centro del área, como se ve en la imagen de arriba. Ahora solo tienes que darle el pase para que pueda disparar y anotar el gol.

Prueba suerte en el Matchday

Aunque en eFootball PES 2022 empezarás sin ninguna estrella en tu equipo, mientras juegas puedes obtener puntos que te permitirán fichar a los cracks. Uno de los modos que debes aprovechar es el Matchday, el cual tiene eventos que enfrentan a dos grupos de jugadores durante un tiempo limitado. ¿Lo bueno del Matchday? Sus recompensas, ya que si tu equipo gana puedes recibir desde una gran cantidad de puntos, hasta jugadores o leyendas como Maradona o Ronaldinho que harán más competitivo tu equipo.

Aprende el clásico regate en una baldosa

Konami ha añadido una gran cantidad de regates en este juego, incluso algunos regates especiales específicos para ciertos jugadores. Pero, aunque no es el más espectacular, el regate en una baldosa es sin duda alguna el más útil. Al usarlo puedes deshacerte de la marca de tus rivales fácilmente si logras dominarlo.

Hacer el regate en una baldosa en eFootball PES 2022 es muy sencillo. Con el joystick con el que mueves a tus jugadores debes hacer un rápido movimiento hacia abajo o arriba, y luego deslizar hacia adelante. Te recomendamos que lo practiques mucho, ya que para que funcione debes hacer el regate en el momento exacto en que se acerca tu rival.

Si te gusta el futbol ofensivo, siempre juega con un MP

Si tu juego se caracteriza más por la ofensiva, debes alinear en tu equipo a un mediapunta. Los jugadores MP se adaptan bien a cualquier tipo de alineación, ya sea que juegues con uno, dos o tres delanteros. Lo ideal es colocar al mediapunta detrás de tu delantera. ¿Por qué es importante este tipo de jugadores? Porque te generarán una gran cantidad de jugadas ofensivas.

Existen muy buenos mediapuntas en eFootball PES 2022, desde Bruno Fernandez hasta Ruud Gullit, Ronaldinho o Johan Cruyff. Pero no tienes que tener al mejor MP del juego para aprovechar las ventajas que ofrece este tipo de jugador. Todos los mediapuntas tienen una configuración que les permite realizar de forma automática movimientos ofensivos para crear jugadas en ataque, lo que aumenta las probabilidades de que anotes un gol.

La velocidad es necesaria en la delantera

¿Cuáles son los mejores delanteros en eFootball PES 2022? Los veloces. Sabemos que existen otras características a tener en cuenta al elegir un jugador para la delantera, pero en este juego la velocidad es esencial. Con delanteros rápidos puedes tener una ofensiva letal. Una jugada que siempre podrás hacer será lanzar desde el medio campo pases largos para los delanteros, ya que por su velocidad siempre se anticiparán a los defensas.

Para saber las características de tu delantero tienes que ir a tu plantilla y tocar sobre el jugador. Así se desplegará un menú donde lo siguiente será presionar la opción Detalles del jugador. Luego ve a la sección Atributos y busca las características Velocidad y Aceleración. Lo ideal es que tus delanteros tengan una puntuación por encima de 80 en estos dos atributos.

Entrena a tus mejores jugadores

Otro de los consejos tácticos que te traemos es que aproveches la función Entrenadores. Con ella puedes sacrificar a uno de los jugadores de tu equipo que no sea tan bueno, para entrenar a los mejores. Para hacerlo tienes que ir al menú Mi equipo, y luego pulsar sobre el botón Entrenadores. Aquí buscarás a tus peores jugadores y los seleccionarás. Ten en cuenta que después de que los conviertas a entrenadores ya no los podrás usar.

Tras tener a tus entrenadores, lo próximo será regresar al menú y pulsar sobre la opción jugadores. Ahora busca a tu mejor jugador, selecciónalo y luego elige la opción entrenamiento para ponerle a un entrenador. De esta forma subirás el nivel de tus cracks a costa de los jugadores malos del equipo.

No dispares, haz un amague

¿Quieres aprender otro regate que te ayude a ganar en eFootball PES 2022? Pues aquí te traemos otro clásico: amagar un disparo. Es uno de los más fáciles, pero pocas veces se logra hacer de manera efectiva. Es sencillo realizarlo. Si juegas con el mando avanzado, debes presionar dos veces en la parte derecha de la pantalla, e inmediatamente deslizar en el lado izquierdo. Con esto se cancelará el tiro y el jugador amagará un disparo.

Si juegas con el mando clásico este regate es mucho más fácil, sin embargo, debes hacerlo más rápido. Tienes que presionar el botón Disparo y al mismo tiempo deslizar el joystick. Ten en cuenta que si tardas en hacerlo el jugador terminará disparando y no hará el regate.

Cambia de ritmo y sorprende a tu oponente

No siempre tienes que estar corriendo con tus jugadores. Si lo haces, tu juego será muy predecible. Tienes que intentar sorprenderlo para ganar el partido. Una de las formas de hacerlo es cambiando el ritmo de tus jugadas. Cuando recepciones un pase con un jugador, y no tienes espacio libre hacia adelante, no corras. Un truco es acercarte caminando al defensa de tu rival, este de seguro vendrá a toda velocidad para quitarte el balón. Cuando lo tengas cerca, cambia de ritmo con un sprint diagonal y así lograrás evadirlo.

En el multijugador online, juega simple

Como en muchos juegos para Android, eFootball PES 2022 puede tener momentos molestos de lag. Esto sucede incluso cuando tienes una buena conexión a Internet, ya que se trata de un problema de los servidores de Konami. Esta demora en la conexión puede influir en ciertas jugadas del partido, como en los pases o en los tiros al arco.

Pero sin lugar a dudas, las jugadas que más son afectadas por el lag son los regates. Por ello un truco para que no pierdas tus partidos online es jugar más simple. Centra tus jugadas en los pases, centros y balones largos y desiste de hacer muchos regates, sobre todo si tienes un partido con mucho lag.

Defiende bien las jugadas a balón parado

No nos hemos olvidado del aspecto defensivo. Este último truco que te recomendaremos es muy útil para defenderse en uno de los momentos del partido donde es más probable que recibas un gol: las jugadas a balón parado. ¿Y cómo defenderse de ellas? Fácil, asignando a tus defensas la responsabilidad de defender a un rival.

Para ello debes ir a tu plantilla y tocar sobre el escudo de tu equipo, aquí te aparecerá un panel de opciones donde debes pulsar Posiciones en partido. En este apartado puedes elegir quién cobra los tiros libres, quién es el capitán, entre otras cosas. Debes buscar la función Designar atacantes en jugadas a balón parado. En ella tendrás tres opciones y en cada una deberás poner a un defensa de tu equipo. Con esto mejorarás mucho la forma en la que defiendes este tipo de jugadas.

Con estos trucos podrás ganar todos los partidos que juegues en eFootball PES 2022. Y, si eres muy fan de este deporte y quieres probar otros títulos, te recomendamos estos 10 juegos de fútbol para móviles gratis que te encantarán.