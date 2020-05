Los videojuegos de fútbol tienen mucho éxito porque millones de personas en el mundo aman este deporte. Sin embargo, no todos tienen lo necesario para hacerte pasar un buen rato. Así que en esta oportunidad, te diremos 10 juegos de fútbol para móvil gratis que te encantarán. ¡Descarga el que más te guste y empieza a golear cuanto antes!

10 increíbles juegos de fútbol para móvil gratis

Estás por ver una lista con 10 juegos ideales para los fanáticos del deporte rey. Hay de varios tipos y para todos los gustos. Sea cuál sea el que descargues, la diversión está garantizada. Eso sí, recuerda que la práctica hace al maestro.

Stickman Soccer

El juego menos serio y más arcade de la lista es Stickman Soccer. Como su nombre lo indica, los jugadores son stickmen. Por si fuera poco, ofrece la posibilidad de comprar las versiones de palo de jugadores reales con la moneda del juego.

El juego es rápido y los controles simples, así resulta fácil de aprender y disfrutar. Ojo, los estándares del árbitro son bastantes bajos, por lo que puedes jugar más agresivo que en cualquier otro juego de fútbol. Stickman Soccer viene con un modo multijugador local ideal para jugar con un amigo y disfrutar un buen rato de divertidas partidas.

Soccer Cup 2020

Soccer Cup es un juego con gráficos y movimientos realistas, pero puede llegar a ser difícil de dominar. En ocasiones el balón se pega a los pies de los jugadores o a los guantes del portero como un imán.

También es necesario destacar que no hay jugadores ni equipos con licencia, así que prepárate para enfrentar a Massi y Ronalde. Sin embargo, viene con desafíos interesantes como “El piso es lava” que resultan muy entretenidos.

Score! Hero

En Score! Hero no jugarás partidas completas sino que te adentrarás en situaciones importantes de un partido de fútbol. El juego ofrece más de 700 desafíos, desde tiros de esquina hasta combinaciones ofensivas completas. Cuando logres tu primera jugada espectacular, te otorgará una satisfacción increíble y querrás seguir jugando para avanzar.

El modo historia resume todos los desafíos en una sola campaña avanzada, por lo que resulta una gran forma de distraerse con este peculiar juego de fútbol. ¡Ideal para quien busque una experiencia de fútbol distinta en su Android!

FIFA Mobile

Es imposible hacer una lista de juegos de fútbol para Android sin hablar de FIFA Mobile. Un título que cuenta con todos los nombres reales de equipos y jugadores. Sin embargo, gran parte del juego se basa en el modo “ataque VS” en el que puedes jugar diferentes ataques e intentar anotar mientras tu oponente hace lo mismo por su cuenta. Pero sea como sea, sigue siendo un juego que le encantará a cualquier verdadero fanático del fútbol.

Y si ya eres jugador habitual, entonces échale un ojo a este artículo que indica cuáles son los mejores jugadores baratos para FIFA Mobile. ¡Mejora a tu equipo cuanto antes!

Extreme Football:3on3 Multiplayer Soccer

Olvídate de estadios famosos y jugadores súper estrellas, en Extreme Football todo se recrea en el vecindario, el lugar donde ocurren las mejores partidas. En este juego de fútbol extremo jugarás partidos rápidos en los que manejas a un jugador y el resto está controlado por la IA del juego, por tus amigos, o por gente de todas partes del mundo. Además, puedes elegir entre 1 contra 1, 2 contra 2 o 3 contra 3, así que no necesitas tanta gente para disfruta del juego.

Dile adiós a las reglas, solo preocúpate por llevar la pelota al fondo de la red. Por si fuera poco, podrás personalizar a tu personaje y darle tu propio estilo. Si te gustan los juegos deportivos de tipo callejero, entonces este te gustará más que cualquier otro juego en la lista.

Dream League Soccer 2020

Dream League Soccer 2020 si mantiene un enfoque tradicional del fútbol. Además, incluye muchos jugadores con licencia y gráficos realmente buenos. Por si fuera poco, los movimientos de los jugadores son bastante fluidos y realistas. También es necesario destacar que el comentarista le da un interesante toque de emoción a cada partido.

Además de jugar jornada tras jornada para conseguir el campeonato, tendrás que ponerte en la piel del dueño del club y tomar todas las decisiones. Decide cómo expandir el estadio, haz los fichajes que consideres necesarios y vende a aquellos jugadores que ya no te rindan. ¡Vive una experiencia de fútbol completa y adictiva!

Football Strike

Este es otro juego en el que no tendrás que jugar un clásico partido de fútbol. Pues tu misión en Football Strike será convertirte en un experto de los tiros libres, al mejor estilo de Andrea Pirlo cuando jugaba en la Juventus.

Enfréntate a jugadores de todo el mundo en rápidas partidas de tiros libres, intenta marcar el mayor número de goles para salir victorioso. Por si fuera poco, incluye un modo llamado Carrera Profesional en el que podrás superarte hasta convertirte en el mejor. Un juego perfecto para que los fanáticos del fútbol se diviertan pateando tiros libres.

Soccer Star 2020 Top Leagues

Soccer Star 2020 es similar a Strike Hero. Decide los resultados de diferentes situaciones deslizando el dedo en la pantalla para apuntar la pelota. Pero cuando no logras concretar la jugada, el partido continúa con comentarios de texto hasta la próxima vez que el equipo necesite de tus habilidades. Esto te da la oportunidad de redimirte más tarde si tus jugadas iniciales fracasaron. Soccer Star 2020 es otro juego perfecto para los fanáticos del fútbol que quieran un juego distinto.

Champion of the Fields

Champion of the Fields es otra buena opción si buscas un título que tenga nombres reales de los jugadores. Este juego se ve bien y tiene controles precisos para que puedas hacer la jugada correcta en cada situación. Aunque incluya varios nombres reales de jugadores, no esperes que tenga las mismas licencias que FIFA. ¡Esfuérzate por formar el mejor equipo posible y lucha con honor durante cada partido!

eFootball PES 2020

Pro Evolution Soccer es un juego que sencillamente no necesita presentación. Y el eFootball PES 2020 Mobile es uno de los mejores simuladores de fútbol competitivos creados para móviles. Si eres de los que prefiere jugar PES antes que FIFA, entonces este juego no puede faltar en tu smartphone.

eFootball PES 2020 es la combinación perfecta entre los deportes electrónicos y el fútbol. Pues se trata de un juego que incluye formas divertidas y creativas de competir, tanto en modo multijugador en línea como local. Así que si quieres poner a prueba tus habilidades, descárgalo y empieza a jugar cuanto antes.

Y tú, ¿cuál de todos los juegos vas a descargar?