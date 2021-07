La mítica saga de juegos de fútbol de Konami acaba de cambiar de nombre y de modelo de negocio. Pro Evolution Soccer (PES) ahora se llama eFootball y no será un juego de pago, sino uno gratuito con micro-transacciones. Además, ya no tendrá edición física en consolas. Será un juego completamente digital que llegará a Android, iOS, PC, PS4/PS5 y Xbox One/Series X|S este mismo otoño.

Konami ha aclarado que la versión para móviles de eFootball contará con los mismos modos de juego de la versión de consolas y PC, pero con una jugabilidad y gráficos retocados por razones obvias.

Asimismo, se ha confirmado que el juego recibirá actualizaciones constantemente para añadir nuevos eventos, torneos y características, así como para actualizar las plantillas. Eso significa que no veremos una nueva versión de eFootball cada año, como hace FIFA y hacía PES. Será más bien una plataforma en continua evolución como Fortnite, LoL, Genshin Impact y demás juegos free-to-play similares.

Como todo juego gratuito de este nivel, eFootball Mobile estará monetizado con micropagos que aún no han sido revelados del todo. Al parecer, solo permitirán comprar equipación, extras y monedas del juego que no garantizarán una ventaja para el jugador en los partidos. Konami aclaró que eFootball no llegará a su lanzamiento con todas las funciones que tienen planeadas.

Algo muy interesante de eFootball es que será el primer juego de fútbol de calidad con juego cruzado entre consolas, PC y móviles. Sin embargo, habrá que esperar un tiempo para probar esta función. Y es que el plan de lanzamiento de eFootball es el siguiente:

Principios de otoño : lanzamiento del juego con 9 equipos licenciados, juego cruzado entre generaciones de consolas y partidos locales.

: lanzamiento del juego con 9 equipos licenciados, juego cruzado entre generaciones de consolas y partidos locales. Finales de otoño : llegada de la primera gran actualización que introducirá las ligas online, un modo para construir tu equipo, juego cruzado entre consolas y PC y un sistema “match pass” que será como un pase de temporada.

: llegada de la primera gran actualización que introducirá las ligas online, un modo para construir tu equipo, juego cruzado entre consolas y PC y un sistema “match pass” que será como un pase de temporada. A partir de invierno: se habilitará el juego cruzado definitivo entre consolas, PC y móviles. Además, se lanzará el torneo eSports oficial del juego.

Cuando se utilice el juego cruzado, los jugadores de móviles tendrán que conectar un mando a su Android, iPhone o iPad. Por cierto, es curioso que Konami no haya mencionado una versión para Nintendo Switch, pero no descartamos que exista una en desarrollo considerando que eFootball es una plataforma en evolución.

Las licencias en los juegos de fútbol son una de las cosas más importantes para los jugadores, pues hacen que la simulación sea más realista. En este caso, eFootball tendrá las licencias oficiales del Barcelona, Manchester United, Juventus, Bayern Munich, Arsenal, River Plate, Corinthians, Sao Paulo y Flamengo. Es posible que haya más, pero esas son las únicas que Konami ha revelado hasta ahora.

En el tráiler también podemos ver que las caras oficiales del juego serán Leo Messi y Neymar. Dicho sea de paso, el juego está construido con el motor Unreal Engine 4 (de los creadores de Fortnite) que se ha elegido no precisamente por permitir una mayor calidad gráfica, sino por su capacidad demostrada de ser mejor al trabajar en juegos multi-plataforma con actualizaciones constantes.

Por último, hay que destacar que en el desarrollo del juego participaron dos leyendas del FC Barcelona, Gerard Piqué y Andrés Iniesta, como asesores de la jugabilidad. Asimismo, eFootball usa una tecnología llamada Motion Matching para lograr animaciones más realistas en los movimientos de los jugadores. En resumen, eFootball será la evolución más interesante de PES hasta ahora, así que lo esperamos con ansias.