Si hablamos de FPS para móviles, hay 3 juegos que están en el podio y son Fortnite, COD Mobile y PUBG Mobile. Pero… ¿cuál es el mejor FPS? En este artículo nos gustaría destriparte ambos juegos para mostrarte sus características y puntos fuertes o débiles mediante una comparativa. De esta forma, podrás elegir el que más te guste.

Estructuraremos el artículo en seis apartados cruciales para cualquier shooter: mapas, gráficos, movilidad, comunidad, armas/habilidades y precio. Cada juego tiene sus puntos fuertes y débiles. Así que eres tú el que decide cuál de estos shooters se adapta mejor a lo que buscas.

Empezaremos analizando los juegos por separado, aunque antes encontrarás una tabla comparativa con el resumen.

Diferencias entre Call of Duty Mobile vs PUBG Mobile vs Fortnite

Características COD Mobile PUBG Mobile Fortnite Mapa Mapas clásicos y muy detallados. Mapas enormes y cambios de clima. Mapas de tamaño medio personalizables. Gráficos Excelentes gráficos con buen realismo. Bien optimizado para móviles. Excelentes gráficos con buen realismo. Bien optimizado para móviles. Gráficos originales y con una estética muy atractiva. Necesita móviles potentes. Movilidad Fluida, sencilla y práctica. Con vehículos aéreos y terrestres. Fluida, sencilla y práctica. Solo vehículos terrestres. Básica, sencilla y dinámica. No tiene vehículos (normalmente). Comunidad Amplia comunidad. Oponentes competitivos. Amplia comunidad. Susceptible a hackers. Comunidad grande y poco tóxica. Armas – habilidades Amplia selección de armas y dispositivos. Amplia selección de armas y accesorios. Selección de armas reducida. Combate uno a uno muy dinámico. Micropagos Gratuito con micro pagos. Gratuito con micro pagos. Gratuito con micro pagos. Descargalos aquí Call of Duty®: Mobile Price: Free PUBG MOBILE: Locura en Miramar Price: Free Fortnite Price: Free

Como puedes ver, COD Mobile y PUBG Mobile se parecen muchísimo, en parte porque comparten desarrollador. Sin embargo, Fortnite es un poco diferente pero no te vayas antes de repasar cada juego por separado y ver las conclusiones del final.

Todo lo que debes saber sobre Call of Duty Mobile

Esta saga gigante ahora está disponible para Android e iOS. En Call of Duty Mobile encontrarás los clásicos modos de juego como Dominio, Buscar y destruir, Duelo por equipos y Primera línea. Sin embargo, la clave está en el nuevo modo Battle Royale, algo nuevo para esta franquicia, que busca adaptarse a las versiones populares de este tipo de juegos para móvil.

Los mapas de COD Mobile no defraudan

En este apartado el juego se muestra muy fuerte. Encontrarás mapas clásicos de Black Ops y Modern Warfare, que cuentan con muchos escenarios adorados por los fans. También tendrás acceso a un nuevo mapa para el modo battle royale con vehículos de tierra, aire (hasta helicópteros) e incluso la posibilidad de bucear. Los mapas están muy bien recreados y son un punto fuerte de este juego.

Los gráficos de este juego para móvil son impresionantes



Los gráficos son peores que en consolas, pero no dejan de impresionar. La reducción en la calidad de los gráficos busca que más modelos de móviles puedan correr el juego, pero aún así no es para nada mala. De hecho, es uno de los juegos con mejores gráficos para móviles. Y si usas este MOD podrás jugar a COD Mobile en juegos de gama baja sin mayores problemas. Es un punto a favor que, con gráficos realmente buenos, hayan conseguido crear un juego que funciona en móviles que no son demasiado potentes.

Los controles son buenos, pero no tan ágiles en el Battle Royale

La movilidad del juego es muy buena, adaptada a la perfección a móvil. Con suficiente práctica puedes adaptarte sin problema. Incluso puedes escoger un mando para COD Mobile.

En cuanto a los controles tienes la posibilidad de configurarlos. Puedes ajustar el joystick para utilizarlo fijo, usar el 3D touch y reconfigurar toda la pantalla para ajustar tu visión. Si tienes dudas acerca de los controles y tus habilidades, no te preocupes, tienes la opción de jugar en modo de práctica antes de aventurarte en el modo online.

La comunidad de jugadores es muy grande, sobre todo en competitivo

Existe un gran interés por jugar a Call of Duty Mobile, así que no tendrás problema para encontrar adversarios dispuestos a competir contra ti. Esta comunidad crece exponencialmente, lo cual puede provocar que te encuentres con oponentes muy experimentados. Así que el nivel de dificultad es alto, lo que representará un gran reto y adicción al juego.

Armas y habilidades personalizables

Este juego ofrece muchas posibilidades de personalización: personajes, armas, equipos y dispositivos que puedes configurar para tus partidas. Los gráficos ayudarán a disfrutar más de las herramientas ya que se ven muy reales, y en el combate cara a cara se sentirá muy real.

Micropagos algo elevados en un juego para móvil, pero gratis

El juego ofrece un Pase de temporada bastante caro, pero con habilidad se pueden conseguir cajas con monedas gratis en COD Mobile y ahorrarse parte de lo que cuesta.

El pase Premium te da monedas, logos, un marco para tu avatar y recompensas o cofres a lo largo de la temporada. Lo bueno es que también lo podrás jugar sin gastar ni un solo duro.

Todo lo que debes saber sobre PUBG Mobile

El battle royale de moda para ordenadores llegó a los móviles. Tencent y Lightspeed fueron los encargados de ayudar a que este juego fuese adaptado para móvil, logrando una versión muy fiel a la original. Este juego te presenta una realidad menos futurista, no tan lejos de la realidad como la de Call of Duty Mobile.

Mapas enormes en comparación con los de los demás juegos

En el caso de PUBG Mobile encontrarás mapas enormes que a la larga pueden tornarse aburridos. Pero acertaron de manera contundente al incluir cambios de clima que modifican constantemente los escenarios. Es un juego con mucha más estrategia que los demás, al tornarse más real y con menos interacción a lo largo de la partida que los otros juegos. Pero toda la acción dependerá mucho de tu forma de jugar.

Gráficos con varios modos para personalizar la experiencia del juego

PUBG Mobile tiene gráficos que buscan realismo pero con la baja resolución se nota la falta de detalles. Aun así, los gráficos son muy buenos y similares a los de COD Mobile (ya que fueron hechos por el mismo estudio).

Lo bueno es que, como en COD Mobile, puedes escoger entre cuatro modos de nivel gráfico: Bajo, Medio, HD y Ultra HD. Según la potencia de tu dispositivo puedes jugar con mejores o peores gráficos.

También puedes escoger la velocidad en los cuadros por segundo: Baja, Media o Alta. Este aspecto afecta el rendimiento, calentamiento y duración de la batería de tu dispositivo móvil.

Movilidad práctica y sencilla en PUBG Mobile

PUBG Mobile es muy sencillo y práctico de manejar, adaptado de manera excelente para móvil. Encuentras una movilidad muy fluida, con cambios de cámara, movimientos para agacharse, saltar y tumbarse, todo con mucha rapidez. Es fácil conducir los vehículos, pero solo cuenta con vehículos terrestres. En el combate uno a uno es fácil apuntar pero nos recuerda a los controles de COD Mobile, aunque un poco menos ágil al ser un juego un pelín más lento.

En cuanto a los controles tienes la posibilidad de utilizar un botón que sigue las pulsaciones en la pantalla para desplazarte o utilizar el joystick fijo. Puedes unificar el botón de disparo y el movimiento de la cámara, o utilizarlos por separado.

Tiene muchos jugadores, pero también muchos hackers

Aunque PUBG Mobile cuenta también con una amplia comunidad de jugadores, esto se ve opacado por la problemática constante con los hackers. Te puede provocar algunos dolores de cabeza el tener que lidiar con algunos oponentes tóxicos que no dudarán en sacar ventaja del juego sucio.

Armas y habilidades reducidas pero suficientes

Encontrarás un buen catálogo de armas y accesorios, pero como todo battle royale te hará buscar todo por el mapa y no empezarás con nada. En ese sentido cuando no encuentras las armas que te gustan o buenos accesorios te puedes desesperar un poco pero a medida que juegues irás sabiendo dónde caer para lootear bien.

PUBG Mobile es completamente gratuito, pero tiene pase de batalla

Este es un juego gratuito, no tienes que gastar nada para tener la mejor experiencia. Puedes obtener ventajas al usar tu cuenta de Facebook y desbloquear logros conforme avanzas en el juego. Al igual que el juego anterior, también tienes un pase de batalla bastante “caro” para nuestro gusto que te ayudará a ganar skins extra y más cosas.

Todo lo que debes saber sobre Fortnite

En el caso de Fortnite debemos mencionar que es muy diferente a las opciones anteriores, con características básicas en común, pero llevadas a otro nivel. Aquí la experiencia de juego te exige algo más que habilidades para disparar. Y en cuanto al universo visual y estético, rebasa a las anteriores a pesar de que los gráficos no sean realistas. El problema, como te puedes imaginar, es que son muchos menos los móviles compatibles.

Mapas frenéticos y entretenidos

En realidad los mapas de Fortnite son bastante extensos, pero la forma de moverse por el juego es mucho más rápida lo que termina en mucha más acción que otros battle royale como el de COD o PUBG. La acción de la batalla es constante al reducirse los escondites.

Lo más interesante del juego es que tienes la posibilidad de alterar los mapas construyendo y destruyendo plataformas. Podrás adquirir materiales y utilizarlos para construir muros, casas, puentes, etc. Algo así como un mini-minecraft dentro de un battle royale.

Y si no fuese suficiente también debes considerar que existe una tormenta cuyo centro es el escenario en el que juegas. Este ojo de la tormenta se va reduciendo conforme avanza el tiempo, provocando que tus oponentes y tú estéis cada vez más cerca (al igual que en PUBG o COD).

Tiene unos gráficos futuristas y divertidos

Con gráficos más caricaturizados no buscarás fallos en las texturas. De inmediato puedes entender que estás en un juego donde la acción es lo que cuenta. Además, la estética de los gráficos caricaturizados crea un universo visual muy agradable y ayuda con la optimización del juego, haciéndolo menos pesado y mucho más ágil. A pesar de esto, en móviles necesita más potencia que sus contrincantes de esta comparativa.

Movilidad directa y práctica

La movilidad también se ve afectada, para bien, por el área de juego reducida y la posibilidad de construir y destruir cosas. Aunque la falta de vehículos le resta posibilidades, el andar a pie hace que la acción del combate sea más directa. Los controles son básicos y sencillos, cuentas con un joystick fijo y botones para saltar, agacharte y apuntar. El problema aquí, sobre todo en móvil, es que construir es bastante complejo al principio, sobre todo si no habías jugado nunca antes a Fortnite. Es un conocimiento extra que otros FPS no tienen y que debes adquirir para poder ganar.

Tiene una gran comunidad, con pocos hackers

La comunidad de jugadores para este juego es enorme, pero quizás no tanto como la de COD o PUBG. Esto puede ser una ventaja si lo que buscas es pasar un buen rato lejos de jugadores tóxicos. Encontrarás oponentes mucho más amables y te alejarás de los adversarios crueles y despiadados que puedes encontrar en Call of Duty Mobile o en PUBG Mobile. De hecho, matar por primera vez en Fortnite es mucho más fácil que hacerlo en PUBG, el cual tiene una curva de aprendizaje mucho más elevada.

Armas y habilidades complementadas con la construcción

Aunque el catálogo de armas es reducido, esto pasa a segundo término, ya que para ganar no solo debes dominar las armas, también los sistemas de construcción y destrucción. El combate uno a uno es constante por el espacio reducido y muy entretenido.

Fortnite Mobile es gratuito

Al igual que los demás, es un juego gratuito con opciones de pago. No te otorga ninguna ventaja pagar, solo te permite personalizar a tus personajes al igual que en PUBG Mobile.

¿Cuál es el mejor de los 3 juegos?

Depende, aquí en realidad lo que importa es lo que buscas. Deberás fijarte en:

Buscas un juego fácil de comprender, rápido y compatible con muchos móviles: debes irte a COD Mobile .

. Quieres un juego realista, cargado de retos y en el que la estrategia pese mucho: deberás elegir PUBG Mobile .

. Te gustan los juegos divertidos y animados, además de futuristas: deberás escoger Fortnite.

Si tienes alguna duda, siempre podrás aprovechar los comentarios y te la resolveremos. Esperamos que pronto entre en juego el próximo battle royale importante para móviles, uno que llevamos meses esperando. Hablamos de Apex Legends para Android.