Si realizaste todos los ajustes necesarios en COD Mobile para reducir el lag y no te han dado resultado, no te preocupes, no todo está perdido. Aquí te vamos a mostrar una app que hará todo este trabajo por ti, y que además te permitirá tener una experiencia de juego mucho más optimizada.

Cómo reducir el lag en COD Mobile para Android

No hace falta que seas un experto en Android para jugar Call of Duty Mobile en un móvil de gama baja sin lag, pues hay una app que puedes descargar de forma gratuita y que te permitirá reducir el lag dentro de este popular juego de disparos en primera persona.

La app en cuestión se llama GFX Tool for Call of Duty Mobile, y además de ser gratuita es extremadamente simple de utilizar. Lo que hace esta aplicación para que el lag sea mucho mejor al momento de jugar en un móvil de gama baja es realizar cambios en los siguientes ajustes dentro del juego:

Optimizar los gráficos .

. Bajar la resolución de pantalla al momento de ejecutar el juego.

de pantalla al momento de ejecutar el juego. Bajar la calidad de los gráficos.

de los gráficos. Aumentar los FPS (cuadros por segundo) sin importar del tipo de móvil en el que se ha instalado COD Mobile (30, 40 y hasta 60 FPS).

Cómo usar GFX Tool for Call of Duty Mobile

Si descargaste la aplicación y no sabes cómo utilizarla, no te preocupes, a continuación te vamos a mostrar todos los pasos que tienes que realizar para que el juego funcione sin lag en tu móvil Android:

Una vez abierta la app, pincha en la resolución que se muestra debajo de SET RESOLUTIONS y selecciona la menor de todas: 960 x 540 .

y selecciona la menor de todas: . Pincha sobre SET GRAPHICS y elige la opción que dice Smooth .

y elige la opción que dice . En SET FPS selecciona el número 50.

Dale al botón APPLY para que los cambios se guarden.

para que los cambios se guarden. Luego pincha en Advance Setting .

. Y, por último, selecciona LOW en RENDERING y Enable en GPU OPTIMIZATION.

Cuando hayas terminado de seleccionar estas opciones, deberás abrir COD Mobile en tu móvil Android y probar si los ajustes se han podido aplicar de forma correcta. Te recomendamos jugar una partida rápida para que puedas comprobar si el juego tiene menos lag. Si COD Mobile sigue teniendo lag, tendrás que reiniciar el móvil para que GFX Tool aplique los cambios gráficos que has seleccionado.