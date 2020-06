¡Finalmente está entre nosotros! Luego de exactamente un año de espera, muchos rumores en el camino, y hasta una smartband económica como la Redmi Band, Xiaomi presentó la Mi Band 5.

Una de las familias más exitosas del mercado de bandas inteligentes recibe una nueva integrante, que llega cargada de novedades. Esto es todo lo que debes saber de la Xiaomi M Band 5.

Todas las características de la Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi y Huami nos mantuvieron esperando una sucesora de la fabulosa Mi Band 4 un año entero, y vaya que ha valido la pena. La Mi Band 5 es una pulsera inteligente con la que Xiaomi hace una declaración de intenciones clarísima: quieren convertirla en un éxito de ventas, y marcar tendencia en el mercado. Sus características son fabulosas, y si no nos crees puedes echarle un ojo a su ficha técnica:

Características Xiaomi Mi Band 5

Dimensiones y preso 47.2 x 18.5 x 12.4 mm con un peso de 11,9g / 12,1g (versión NFC) Pantalla Rectangular de 1,1″ con panel OLED de 24 bits y resolución de 126×294 píxeles. Brillo de 450 nits, cristal 2.5D resistente y protección oleofóbica. Módulo y correas

Módulo fabricado en policarbonato de alta resistencia, con marcos de acero inoxidable y certificación de 5 ATM + correas fabricadas en silicona. Conectividad y extras Bluetooth 5.0, sensor de ritmo cardiaco, medidor de presión arterial, sensor SpO2 (oxímetro), NFC, acelerómetro 3D y giroscopio 3D. Batería 125 mAh con autonomía de 14 días usándola normal o 20 días en modo bajo consumo. Compatibilidad Smartphones con Android 6.0 o superior, o iOS 10.0 o posterior

La Mi Band 5 apuesta por una gran pantalla, pero un diseño continuista

Al tener la nueva smartband de Xiaomi frente a ti, lo primero que notarás es que tiene una pantalla más grande que la Mi Band 4. Sí, Xiaomi quiere asegurarse de que puedas ver toda la información claramente, algo que mostró por primera vez en el Amazfit X.

De esta manera, la Mi Band 5 tiene una pantalla OLED de 1,1 pulgadas con resolución de 294 x 126 píxeles. Esto representa un aumento del 20% respecto al modelo anterior, lo que nos parece una gran decisión, especialmente porque seguirá siendo cómoda.

Y hablando de comodidad, Xiaomi decidió no variar demasiado el diseño en la Mi Band 5. Este nuevo modelo sigue siendo muy parecido al anterior, con un módulo en forma de cápsula que se integra a unas correas fabricadas en silicona de alta resistencia. ¿Es resistente a la inmersión? Sí, la Mi Band 5 es capaz de sumergirse hasta 50 metros (durante 30 minutos) sin que la presión le afecte y se filtre agua al interior.

Los únicos cambios apreciables en el diseño de la Mi Band 5 son que el módulo es un poco más grande, y que no es tan redondeada como la Mi Band 4. En la nueva smartband de Xiaomi, los ángulos se dejan ver mucho más. Además de eso esta pulsera añade más de 100 watchfaces nuevos y permite personalizar los diales.

La Xiaomi Mi Band 5 estrena sensor SpO2, y tiene 11 modos deportivos

Junto a la pantalla, dos características adicionales que Xiaomi decidió mejorar para la Mi Band 5 fueron los sensores y el software. Con respecto a los primeros, esta smartband estrena un sensor SpO2 de alta precisión para que puedas medir el nivel de oxígeno en tu sangre. Incluso puede medir la presión arterial.

Por supuesto, también mantiene el sensor de frecuencia cardiaca Biotracker PPG, así como contador de pasos y acelerómetro. Además, gracias al sistema “Upgraded Professional Sensor”, Xiaomi asegura que todos los sensores de monitoreo de actividad de la Mi Band 5 son los mejores y más precisos.

En lo referente al software, la Mi Band 5 llega con 11 modos deportivos diferentes, que abarcan disciplinas como: yoga, salto de cuerda, natación, elíptica, footing, entrenamiento libre y más. Aparte, también tiene sistema de monitoreo de sueño, que se encargará de avisarte si dormiste bien y suficiente (capaz de monitorizar siestas y mejorando el visto en la Mi Band 4). Tiene funciones curiosas como uno que te permite entrenar la respiración.

Estrena el índice de vitalidad PAI (ya visto en otros smartwatch Amazfit) para decirte cómo es tu nivel de bienestar y ejercicio, así como la recuperación necesaria

Como no podía ser diferente, la Mi Band 5 también puede ser utilizada para controlar la música de tu móvil o para leer notificaciones de aplicaciones, mensajes y llamadas. Para eso, solo necesitas emparejarla a través de su conexión Bluetooth 5.0, y podrás hacerlo con cualquier móvil que tenga Android 6 o iOS 10 como mínimo.

Entre sus otras funcionalidades, la nueva smartband de Xiaomi estrena un modo de cuidado para la mujer, especialmente diseñado para supervisar su ciclo menstrual. Aparte, la Mi Band 5 también puede administrar alarmas, utilizarse para ubicar tu móvil, tomar fotografías a distancia e incluso como control remoto (por Bluetooth)

NFC para que pagues con tu Mi Band 5, autonomía de 14 días y sistema de carga mejorado

Además de todo lo que ya te mencionamos, la Mi Band 5 estrena chip NFC con el que podrás realizar pagos electrónicos. De momento solo funcionará en China, pero seguramente se habilite para otros mercados muy pronto.

En lo que respecta a energía, la Mi Band 5 equipa una batería de 100 mAh capaz de ofrecer hasta 14 días de autonomía. ¿Y la carga? El nuevo gadget de Xiaomi estrena un sistema de carga magnética con el que no tendrás que sacar el módulo de la correa para cargarlo. De ahora en adelante, solo conectarás el pin magnético en la parte posterior de tu Mi Band y listo.

Precio y disponibilidad de la Mi Band 5

La Mi Band 5 ya está disponible en China por unos precios al cambio muy interesantes:

23€ sin NFC.

28€ con NFC.

No obstante, su precio de lanzamiento oficial en versión global rondará los 30 euros, y el primer lote de envíos no se realizará hasta el 20 junio. La smartband de Xiaomi llega en múltiples colores: negro, verde, naranja, amarillo, azul, vino, y rosa. No sabemos si para España llegará sin NFC y con Alexa integrado. En China llegará con el asistente Xiao AI de Xiaomi.

Sin lugar a dudas, la Mi Band 5 es una smartband fabulosa, y la competencia contra la recién estrenada Oppo Band será encarnizada. ¿Cuál se quedará con la corona?