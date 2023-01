Aunque los smartphones desplazaron por completo a los reproductores de audio digital como los iPods y Xiaomi ShangLing M0, todavía hay grandes compañías que siguen fabricando este tipo de dispositivos. Sony acaba de lanzar el Walkman NW-A306, un reproductor de música local y online potenciado por Android 12 que te permite escuchar tus canciones favoritas por hasta 36 horas. Eso sí, desde ya te advertimos que tiene un precio bastante prohibitivo.

Cuenta más de 300 €, pero a su favor debemos decir que es uno de los pocos dispositivos en su rango de precio capacitado para reproducir audio de alta resolución Hi-Res (tanto por cable como inalámbrico), así como el códec LDAC. Además, hay que decir que Sony no ha escatimado en gastos al momento de elegir los materiales de fabricación de este Walkman.

Características del Sony Walkman NW-A306: un reproductor de música con Android 12

El Sony Walkman NW-A306 es un dispositivo que no se diferencia mucho de un móvil Android tradicional. Tiene una pantalla táctil de 3,6 pulgadas con resolución 720p (más que suficiente para su tamaño), 32 GB de almacenamiento, WiFi, Bluetooth, puerto USB-C y jack para conectarle auriculares. Viene con Android 12 instalado de fábrica e incluye Google Play Store para que le instales tus apps de música favoritas, como Spotify, YouTube Music, Amazon Music, etc.

La principal diferencia con un smartphone Android es que no tiene conectividad móvil (no puede conectarse a redes 3G, 4G o 5G para hacer llamadas o usar datos móviles). Además, a diferencia de los móviles en su rango de precio, ofrece compatibilidad con sonido de alta resolución (algo que actualmente solo encontramos en teléfonos de gama alta, y no en todos). Aquí te dejamos su ficha técnica para que compruebes sus especificaciones.

Características Sony Walkman NW-A306 Dimensiones y peso 56,5 x 98,4 x 11,8 mm. 113 gramos. Pantalla 3,6″ HD (1280 x 720 píxeles) con panel TFT de color. Almacenamiento 32 GB (18 GB disponibles de fábrica) ampliable con micro SD. Tecnologías de sonido Fuente directa (Direct), ecualizador de 10 bandas, DSEE Ultimate, linealizador de fase DC, normalizador dinámico, ClearAudio y procesador de vinilo. Frecuencias (mini jack) 20 – 40,000 Hz. Conectividad USB-C (USB 3.2 Gen 1), mini jack, WiFi 5 de doble banda y Bluetooth 5.0 (códecs soportados SBC, LDAC, aptX, aptX HD y AAC). Autonomía Hasta 36 horas por cable y 22 horas por Bluetooth. Tiempo de carga 3,5 horas para la carga completa. Sistema operativo Android 12 sin capa de personalización.

Lo más destacado del Walkman NW-A306 es su increíble autonomía. Usando la app predeterminada para reproducir música en formato MP3 (128 kbps) a través del mini jack de audio, te garantiza una duración de batería de 36 horas. ¡1 día y medio de autonomía! De la misma forma, pero escuchando música en formato FLAC sin pérdidas, la duración se acorta a 32 horas, lo cual no está nada mal tampoco. Eso sí, si reproduces música en streaming por Bluetooth, la autonomía se reduce a un máximo de 18 horas aproximadamente.

Otra de las grandes razones de elegir un Walkman como este en vez de tu móvil para escuchar música es su carcasa fabricada con un marco fresado de aluminio de primera calidad que, según la compañía, «proporciona una rigidez superior para una baja impedancia y un sonido claro y estable y unos graves sólidos«. Además, es un dispositivo súper compacto que puedes llevar a cualquier parte sin que ocupe mucho espacio en tu bolsillo.

Por si fuera poco, este reproductor utiliza lo que Sony denomina DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) para mejorar los archivos de música digital comprimida (funciona tanto con música descargada como con la música en streaming).

Precio del Sony Walkman NW-A306 y disponibilidad

De momento, este Walkman NW-A306 solo se encuentra disponible en la web oficial de Sony para Reino Unido, aunque todavía no está a la venta. Se venderá en los colores azul y negro por un precio de 400 € en Europa y 350 £ en Reino Unido. No sabemos si llegará a Estados Unidos y otras regiones, pero te mantendremos informado acerca de cualquier anuncio al respecto.