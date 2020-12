Muchos usuarios piensan en un smartwatch Xiaomi a la hora de comprar un reloj inteligente. Gracias a los acuerdos con Amazfit, el fabricante asiático presume de un catálogo de altura, con todo tipo de funcionalidades para exprimir al máximo a este tipo de wearables.

El problema es que la familia Amazfit utiliza su propio sistema operativo, un SO muy completo, pero que tiene ciertas limitaciones. Una, es que no puedes instalar aplicaciones adicionales. Y el otro, que no puedes responder a mensajes de WhatsApp.

A no ser que tengas un smartwatch Xiaomi que sí que permite responder mensajes de WhatsApp y cualquier otra notificación.

El Xiaomi Mi Watch sí que te permite responder al WhatsApp

Hablamos del reloj más vitaminado del fabricante asiático, y que cuenta con todo tipo de funcionalidades para sacarle el máximo partido. ¿Lo mejor? Que funciona con Wear OS, el sistema operativo de Google para wearables.

De esta manera, vas a poder responder mensajes de WhatsApp, Telegram o cualquier otro servicio de mensajería instantánea directamente a través del reloj. Y ojo, que sus especificaciones son muy interesantes.

Evidentemente, este reloj cuenta con un diseño muy atractivo, como podrás ver en las diferentes imágenes que acompañan a este artículo. Un smartwatch Xiaomi resistente al agua y que presume de unas características técnicas que no te decepcionarán en absoluto.

Más que nada porque presume de una pantalla AMOLED de 1.78 pulgadas y que alcanza una resolución de 368 x 448. Por si no fuera suficiente, su capa Corning Gorilla Glass 3 se encarga de proteger la pantalla del Xiaomi Mi Watch ante posibles golpes o caídas fortuitas.

Bajo el capó de este wearable, nos encontramos con un procesador Snapdragon 3100 junto con 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Una configuración que garantiza una gran fluidez en el sistema, además de la posibilidad de poder almacenar música para no tener que llevar el teléfono mientras practicas deporte.

Y teniendo en cuenta que además tiene GPS, por lo que se encargará de monitorizar toda la ruta que hayas realizado de forma precisa, para luego vincularse con tu teléfono móvil cuando llegues a casa; hacen que el Xiaomi Mi Watch sea la mejor opción a tener en cuenta.

Además, ahora puedes comprar el Xiaomi Mi Watch a precio de derribo gracias a una oferta de AliExpress. Así que, no dejes escapar la oportunidad de tener el único smartwatch Xiaomi capaz de responder mensajes de WhatsApp.

Y si estás buscando opciones de otras marcas, aquí tienes otros smartwatch que permiten responder WhatsApp.