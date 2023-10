Los relojes inteligentes de Xiaomi son una opción muy popular para los usuarios que buscan un dispositivo con buena relación calidad-precio, funciones útiles y diseño atractivo. Entre los modelos más recientes de la marca se encuentran el Redmi Watch 3 y el Redmi Watch 3 Active, dos smartwatches que comparten muchas características, pero también tienen algunas diferencias importantes.

¿Cuál de ellos es el más adecuado para ti? En este artículo te mostramos una comparativa detallada entre el Redmi Watch 3 y el Redmi Watch 3 Active, analizando sus especificaciones, prestaciones, ventajas e inconvenientes. Así podrás elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.

Tabla comparativa entre los Redmi Watch 3 y Redmi Watch 3 Active

De forma muy resumida, podemos decirte que la diferencia entre estos dos relojes es que el Redmi Watch 3 tiene GPS y el Watch 3 Active no. Además, aunque es un poco más pequeña, la pantalla del Watch 3 es de mayor calidad que la del Watch 3 Active, lo cual justifica los 70 euros de diferencia que existe entre ambos.

Ahora la pregunta es… ¿vale la pena gastarse más del doble en el Watch 3 o es mejor conformarse con lo que ofrece el Watch 3 Active? Esto es lo que analizaremos en los siguientes párrafos. Mientras tanto, echa un ojo a la ficha técnica comparativa de estos dos smartwatches que aquí te dejamos:

Especificaciones Redmi Watch 3 Redmi Watch 3 Active Dimensiones y peso 42,58 x 36,56 x 9,99 mm. 37 gramos sin correa. Longitud de la correa ajustable: 135~200 mm. 46,94 x 38,88 x 10,94 mm. 41,67 gramos con correa. Longitud de la correa ajustable: 135~200 mm. Sensores Sensor de frecuencia cardiaca (con sensor de oxígeno en sangre), acelerómetro, giroscopio y sensor geomagnético. Sensor de frecuencia cardiaca (con sensor de oxígeno en sangre) y acelerómetro. Pantalla 1,75″ con panel AMOLED, resolución de 390 x 450 píxeles, brillo de hasta 600 nits y cristal con revestimiento antihuellas. Más de 200 esferas. 1,83″ con panel LCD, resolución de 240 x 280 píxeles y brillo de hasta 450 nits. Más de 200 esferas. Conexiones Bluetooth 5.2, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo y QZSS. Bluetooth 5.3. Modos deportivos +120 +100 Extras Altavoz y micrófono integrado. Resistencia al agua 5 ATM. Batería 289 mAh para 12 días de autonomía con un uso normal. Con carga magnética. Funciones Medición de frecuencia cardiaca 24/7 y SpO₂, monitorización de estrés, monitorización del sueño, ejercicio de respiración, gestión de salud femenina, asistente deportivo y modo Always On Display. Medición de frecuencia cardiaca 24/7 y SpO₂, monitorización de estrés, monitorización del sueño, ejercicio de respiración y gestión de salud femenina. Compatibilidad Android 6.0, iOS 12 o superior. Precio 119,99 €. 46,99 €. Lee también: Descubre el potente sonido de los OnePlus Nord Buds 2 con drivers de 12,4 mm y BassWave

La pantalla del Redmi Watch 3 es la mejor, pese a su tamaño

Empecemos por la pantalla, que es uno de los aspectos más visibles de un reloj inteligente. El Redmi Watch 3 tiene una pantalla AMOLED de 1,75 pulgadas con una resolución de 390 x 450 píxeles y un brillo máximo de 600 nits. Por su parte, el Redmi Watch 3 Active tiene una pantalla LCD de 1,83 pulgadas con una resolución de 240 x 280 píxeles y un brillo máximo de 450 nits.

En definitiva, el Redmi Watch 3 tiene una pantalla más pequeña, pero de mayor calidad (más resolución, más brillo y mejor contraste), mientras que el Redmi Watch 3 Active tiene una pantalla más grande, pero de menor calidad. Además, solo el Redmi Watch 3 soporta el modo «Always On Display» que permite mantener la pantalla encendida siempre para que en todo momento esté mostrándote la hora.

Misma batería, pero mejor autonomía para el Redmi Watch 3

Según la hoja de especificaciones, el Redmi Watch 3 y el Redmi Watch 3 Active tienen la misma autonomía típica de 12 días porque ambos montan una batería de 289 mAh. No obstante, debido a que el panel AMOLED del Watch 3 consume menos energía que el panel LCD del Watch 3 Active, en el uso real sus baterías no duran lo mismo.

El Redmi Watch 3 puede durar hasta 14 días con un uso normal y hasta 10 días con un uso intensivo. Por otro lado, el Redmi Watch 3 Active puede durar hasta 12 días con un uso normal y hasta 8 días con un uso intensivo. La diferencia no es muy grande, pero hay que tenerla en cuenta si queremos evitar cargar el reloj con frecuencia.

El GPS del Redmi Watch 3 hace la diferencia

Otra diferencia importante es la conectividad. El Redmi Watch 3 cuenta con GPS integrado, lo que le permite registrar la ubicación y la distancia recorrida sin necesidad de llevar el teléfono encima. El Redmi Watch 3 Active no tiene GPS, por lo que requiere que lo mantengas conectado a tu móvil para la medición de datos que necesiten del GPS.

Aparte del GPS, el Redmi Watch 3 soporta los sistemas de navegación Beidou, GLONASS, Galileo y QZSS. Es un smartwatch mucho más independiente que el Watch 3 Active, aunque ninguno de los dos tiene soporte para tarjetas SIM.

El Redmi Watch 3 Active tiene poco que envidiarle a su hermano mayor en cuanto a funciones

En lo que respecta a las funciones deportivas y de salud, ambos relojes son muy completos y ofrecen más de 100 modos deportivos, entre los que se incluyen 10 modos profesionales como pádel, tenis, golf o salto de comba. Además, ambos relojes pueden medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, el sueño, los pasos y otras variables relacionadas con el bienestar. También cuentan soporte para llamadas por Bluetooth y resistencia al agua de 5 ATM.

Es sorprendente que el Watch 3 Active ofrezca prácticamente las mismas funciones que el Watch 3. Eso sí, cabe aclarar que el Watch 3 tiene un par de sensores extra (giroscopio y sensor geomagnético) que le permiten ofrecer un asistente deportivo avanzado que funciona como entrenador personal y algunos modos de entrenamiento adicionales.

¿Cuál compro entre el Redmi Watch 3 y el Redmi Watch 3 Active?

En resumen, tanto el Redmi Watch 3 como el Redmi Watch 3 Active son opciones sólidas en el mercado de los relojes inteligentes. Ambos ofrecen un diseño precioso, funciones de salud y deporte muy útiles y una duración de batería impresionante a precios asequibles. La elección entre ambos dependerá de tus necesidades específicas.

Si quieres un smartwatch con GPS y una pantalla más nítida y brillante, el Redmi Watch 3 debe ser tu elección. Cuesta 119,99 € en Amazon, aunque en ofertas ya se puede conseguir por menos de 100 €.

Pero si no te molesta llevar el móvil contigo para entrenar y, por lo tanto, no es problema para ti que el smartwatch no tenga GPS, el Redmi Watch 3 Active no te decepcionará. Es cierto que su pantalla no se ve tan bien como la del Watch 3 (sobre todo en exteriores), pero su precio de solo 46,99 € nos parece una locura. ¡Es el mejor en calidad-precio!

Y tú… ¿con cuál de los dos te quedas?