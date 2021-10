Aunque un Smart TV es algo muy tentador para tener en casa, pensar en un proyector con Android TV es incluso una mejor opción. Philips sabe que eso es así y por ello acaban de presentar el PicoPix MaxTV, un proyector portátil con Android TV que es genial.

Características del proyector PicoPix MaxTV de Philips con Android TV

En los últimos años los proyectores han dado un salto increíble entre calidad de imagen, potencia y tamaño. Tanto, que logran ofrecer resultados excelentes en un formato pequeño, incluso en condiciones adversas de iluminación. Prueba de ello es el nuevo proyector de Philips, el PicoPix MaxTV. ¿Quieres conocerlo un poco más? Sigue leyendo, pero primero mira su ficha técnica:

Características Philips PicoPix MaxTV

Dimensiones y peso 158 x 150 x 119 mm. 1,96 kilogramos. Tecnología de pantalla Hasta 120″ con resolución Full HD+ (1920 x 1080 píxeles), lámpara DLP de Texas Instruments con certificación HDRm autoenfoque, corrección trapezoidal y brillo automático.

Procesador Procesador AMLOGIC (especificaciones desconocidas). Sonido 2 altavoces de 12 W c/u. Conectividad y extras

USB C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, HDMI y puerto Ethernet. Tiene modo altavoz Bluetooth (sin imagen). Batería Autonomía de 4 horas en modo proyección y hasta 12 horas en modo altavoz Bluetooth.

Sistema operativo Android TV. Lee también: Google TV ahora está en móviles: sustituye a Play Películas y añade nuevas funciones

El PicoPix MaxTV es pequeño, pero matón en calidad

Con un peso de menos de 1,96 Kg y un formato que cabe en la palma de tu mano, podrías llegar a pensar que el PicoPix MaxTV no tiene mucho para dar. No obstante, no hay nada que se aleje más de la realidad, porque este proyector puede con todo esto:

Es capaz de proyectar imágenes y vídeos en resolución Full HD (1920 x 1080).

(1920 x 1080). Su lente con tecnología DLP ofrece una calidad de imagen alucinante, con un contraste de 1000:1 y un tiempo de vida útil de más de 30000 horas .

. Es capaz de proyectar pantallas de 30 a 120 pulgadas fácilmente.

fácilmente. Incorpora 2 altavoces con potencia de 12 W para cada uno.

con potencia de 12 W para cada uno. Tiene enfoque automático, corrección trapezoidal, ajuste de brillo automático y bastante más.

Por desgracia Philips no anunció nada respecto a la potencia en lúmenes de este proyector, pero sí aseguran que tendrá un buen rendimiento en condiciones adversas. ¿Pasamos a las funcionalidades?

Android TV, modo altavoz Bluetooth y conectividad de primera línea

Aunque lo que tiene que ver con la imagen es lo más importante de un proyector, no podemos negar que contar con características adicionales es algo genial. Philips sabe lo importante de esto, así que equipó a su PicoPix MaxTV con un montón de ellas.

De ellas, la más llamativa definitivamente es la incorporación de Android TV. Este sistema operativo añade numerosas funciones al proyector, así que no quedarás limitado a reproducir algunas series y poco más. ¿Algunas de ellas? Estas:

Podrás navegar por Internet .

. Podrás instalar juegos de Android en Android TV, así como emuladores de consolas retro.

Tendrás a tu disposición un montón de apps de productividad.

de productividad. Tu proyector también pasará a ser parte de la domótica de tu hogar.

Si lo deseas, podrás personalizar Android TV con Kodi para tener todo un centro multimedia en casa.

¿Es lo único que tiene de especial el PicoPix MaxTV de Philips? Para nada, porque también puedes usarlo como altavoz bluetooth únicamente (sin imagen), e integra Chromecast para transmitir contenidos desde tu móvil al proyector sin cables. ¿Necesitas más? También incorpora Bluetooth 5.0, WiFi 5 de doble banda, conector USB-C, HDMI y puerto Ethernet por si no tienes WiFi.

¿Y la autonomía? Es otra característica genial para el tamaño. El PicoPix MaxTV ofrece 4 horas de autonomía en modo proyección y hasta 10 horas en modo altavoz Bluetooth. Sí, incluso podrás verte las películas de El señor de los anillos sin conectar el proyector al tomacorrientes.

Precio y disponibilidad del proyector Philips PicoPix MaxTV con Android TV

El nuevo proyector de Philips ya fue presentado, pero por desgracia la compañía no dio una fecha ni precio exacto para la venta. Aun así, es buena idea que le sigas la pista en Amazon para cuando esté disponible. Eso, o que le eches un ojo a toda la gama de proyectores PicoPix de Philips de una vez, capaz terminas llevándote uno a casa ahora mismo: