Kodi es una de las aplicaciones más geniales que hay para Android porque convierte tu dispositivo, ya sea móvil, tablet o Smart TV, en un centro multimedia. Desde esta app puedes reproducir música, vídeos, la TDT, la radio, emuladores de juegos y mucho más… Es capaz de hacer tantas cosas gracias al uso de Addons o complementos que se descargan desde la propia aplicación y que le añaden funciones nuevas fácilmente. Lo único malo de Kodi es su interfaz que para los tiempos que corren resulta poco atractiva, sobre todo en el televisor.

Por suerte, Kodi es una aplicación muy personalizable precisamente gracias a los Addons. Si quieres ponerle un aspecto diferente para que luzca mejor en tu Android TV, puedes hacerlo con solo descargarle un tipo de Addon llamado Skin. Las Skins (si juegas a videojuegos online seguramente ya sabes de lo que hablamos) son básicamente temas que cambian por completo la interfaz y los colores de Kodi.

Enseguida te mostraremos una lista de Addons recomendamos para personalizar Kodi en tu Android TV, no sin antes explicarte dónde encontrarlos y cómo instalarlos. ¿Estás listo? Vamos allá…

Cómo cambiar el tema de Kodi en Android TV: así puedes instalar nuevas Skins

Cómo cambiar el tema de Kodi y descargar nuevos 1 de 6

Para cambiar el tema, skin o aspecto de Kodi en tu Android TV solo debes seguir estos pasos:

En la pantalla inicial, toca el botón de la rueda dentada .

. Ve a Interfaz .

. Toca en Skin y selecciona el tema que quieras.

y selecciona el tema que quieras. Cuando te pregunten si quieres mantener el cambio, pulsa en Sí y listo. ¡Ya has cambiado el tema!

Ahora bien, si los temas que tienes no te gustan y quieres descargar otros, entonces vuelve a la sección Skin y presiona en Conseguir más. Allí puedes ver una lista con muchos temas oficiales para Kodi. Elige el que quieras, espera unos segundos a que se instale (la primera vez se descargarán automáticamente unos Addons necesarios) y luego selecciónalo como te enseñamos antes desde la opción Skin.

Y no olvides que desde esa misma sección puedes cambiar el color, la fuente y otros detalles del tema que has elegido para Kodi. ¿No sabes qué Skin quedará bien en tu Android TV? A continuación, te recomendamos algunas.

Los 8 mejores Addons para personalizar Kodi en Android TV

Considerando que en el televisor necesitamos que todas las opciones de Kodi aparezcan en grande y se pueda navegar cómodamente con la cruceta del control remoto, hemos seleccionado 8 Skins de Kodi que se adaptan perfectamente a tu Android TV. La mayoría son compatibles con Kodi 19 Matrix, así que échales un vistazo.

Aeon Nox: SiLVO, perfecto para ver tu catálogo de contenido en grande

Esta Skin es una de las más populares por su rendimiento fluido en todo tipo de dispositivos. Sin embargo, para nosotros también es de las que mejor se ve, ya que muestra tu catálogo de películas, series y demás contenido con imágenes grandes para que puedas identificar lo que buscas con solo un vistazo. Además, navegar a través de ella es muy fácil, pues generalmente solo tendrás que moverte de forma lateral.

Pellucid, más minimalista y elegante

Pellucid es otro tema muy guapo para Kodi. Como ves en la imagen, es mucho más sencillo que la mayoría de Skins y muestra los accesos directos con un tamaño menor para que lo que luzca sea el fondo de pantalla. No es de los más cómodos para navegar, pero sin duda alguna es de los que mejor queda en un televisor.

Unity, dale un toque Google a tu centro multimedia

Este tema está basado en la normativa de diseño Material Design de Google para dispositivos Android, por lo que sigue el mismo estilo de la interfaz principal de tu Android TV. Es colorido, simple y ofrece navegación lateral por las opciones iniciales. Y también es de las que más rápido funciona. Así que, si tu televisor está algo lento, quizás esta sea la Skin que más te convenga.

Amber, un cambio profundo de la interfaz

Si quieres cambiar por completo el estilo original de Kodi, el tema Amber te encantará. Ofrece un menú principal con navegación horizontal, aunque cuando entras en una opción cambia a vertical. Lo genial de este tema es que de fondo te muestra imágenes en HD basadas en el contenido de tu biblioteca a medida que navegas por las opciones. Además, casi todos los detalles de esta Skin se pueden personalizar desde su configuración, así que pruébala.

FTV, una Skin basada en la interfaz de los Fire TV

Pero si te gusta mucho la interfaz de los dispositivos Fire TV de Amazon, puedes «copiarla» y ponerla en Kodi con el tema FTV. Al estar basado en una interfaz hecha para televisores, puedes estar seguro de que navegar con esta Skin es muy cómodo y fácil. Además, muestra el contenido de una forma muy atractiva con muchos detalles de la serie o película que estás a punto de ver.

Quartz, de las mejores para presumir posters de películas

Quartz es una Skin que intenta emular la experiencia de ir al cine. En su pantalla de inicio, verás todas las películas que tienes en forma de carátulas estilo cartelera de cine. Los álbumes de música también los exhibe de esta genial manera. Pero lo que más nos gusta de esta Skin es que si tu contenido no tiene las carátulas integradas, te permite descargarlas automáticamente.

Eminence, rápida y ligera

En cuanto a rendimiento, Eminence es probablemente la mejor Skin para Kodi. Es ligera, superfluida y realiza la transición entre las distintas secciones de la plataforma de forma muy rápida. La interfaz de este tema es similar a la que usa Samsung en sus Smart TV, que es de navegación lateral y no resulta para nada incómoda. Todas las opciones se ven bastante claras y no es nada complicado ir de un lado a otro.

Embuary (Matrix), como el de las aplicaciones de streaming

Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ y prácticamente cualquier otra app para ver vídeos en streaming usan una interfaz donde el contenido se ordena en carátulas grandes. Si navegas de forma horizontal verás contenido relacionado entre sí, pero si te mueves de forma vertical irás saltando entre diversas categorías de contenido. Pues bien, así justamente es el tema Embuary para Kodi. Incluso, tiene la clásica fila de «Seguir viendo» y hasta carpetas.

¡Eso es todo! Esperamos que te hayan gustado estos Addons o Skins para personalizar Kodi en tu Android TV. Antes de irte, pásate por este artículo con los 10 mejores Add Ons para Kodi. ¡Hay varios que son muy útiles!