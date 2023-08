MINI Interaction Unit una pantalla OLED con Android para coches

Samsung domina el mercado de las pantallas para móviles. La marca surcoreana se encarga de la producción de los paneles OLED que usan la gran mayoría de los smartphones del mercado, incluidos los iPhone. Por ello, no es novedad que BMW haya colaborado con Samsung para la pantalla que llevarán los coches de su filial MINI.

Así es, se acaba de hacer oficial la MINI Interaction Unit, una pantalla inteligente circular de 9,4 pulgadas que ejecuta el sistema operativo MINI 9 basado en Android Open Source Project (AOSP). A continuación, te contamos todos los detalles de esta novedad que traerá el «Mini Cooper» de 2025.

La MINI Interaction Unit es una pantalla OLED circular de 9,4 pulgadas que se ubicará en el centro del tablero de los coches de MINI (donde habitualmente se encontraba el velocímetro redondo característico de los «Mini Cooper»). Esta funcionará como una especie de ordenador inteligente, ya que trae el sistema operativo MINI 9 basado en Android que ofrece un montón de funciones interesantes.

La pantalla circular tiene sistema de navegación GPS, el asistente de voz inteligente «Hey MINI» con el que puedes controlar la reproducción de música, enviar mensajes, cambiar la ruta, etc. También tiene un centro de control en el que se mostrará toda la información del vehículo. Además, cuenta con una interfaz muy personalizable para que el usuario pueda seleccionar el diseño de su preferencia.

Talk about coming full circle ⭕. Here’s your sneak peek of the new MINI Interaction Unit – coming soon to the new MINI family.​ #MINI #BIGLOVE pic.twitter.com/aaHwXh9De2

— MINI (@MINI) July 19, 2023