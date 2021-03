Se aproxima el Día del Padre, así que es momento de pensar en qué vas regalar a ese ser querido que junto con tu madre te dio la vida. Hay muchas opciones, pero sin dudas una de las mejores es una smartband. ¿Por qué? Porque es un gadget muy útil y económico que realmente puede mejorar la calidad de vida de tu padre. Ten en cuenta que las pulseras inteligentes están diseñadas para ayudar a las personas a llevar un ritmo de vida más activo y saludable, por lo que a tu padre seguramente le vendrá muy bien un dispositivo de este tipo.

Las smartbands de hoy en día pueden hacer cosas geniales como medir el ritmo cardíaco las 24 horas, contar los pasos, monitorizar el sueño y hasta evaluar los niveles de oxígeno en sangre. Incluso vienen con una app para móviles que analiza todos estos datos para decirte qué tan saludable está tu padre y qué puede hacer para mejorar. Por ello, no cabe duda de que una smartband es el regalo perfecto para el Día del Padre. ¿No sabes qué modelo elegir? Aquí abajo te dejamos 5 smartbands muy buenas a precios excelentes para regalar en este día tan especial.

Amazfit Band 5, una smartband muy completa con sensor SpO2 y Alexa

Si pensabas que íbamos a empezar recomendándote la popular Xiaomi Mi Band 5, te equivocas. Tal y como puedes ver en nuestra comparativa entre la Amazfit Band 5 y la Xiaomi Mi Band 5, estas dos pulseras son idénticas porque están hechas por el mismo fabricante (Huami), pero la de Amazfit es mejor ya que tiene dos cosas que la pulsera de Xiaomi no tiene: oxímetro y micrófono integrado para hablar con Alexa. Además, ahora mismo en Amazon la Amazfit Band 5 es unos 10 euros más barata. Así que esta pulsera de Amazfit es sin dudas la mejor smartband del mercado en relación calidad-precio actualmente.

Y es perfecta para tu papá, pues tiene todas las funciones y modos deportivos que necesitará. Échale un ojo a sus características principales:

Peso de 11,9 gramos .

. Pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas con resolución de 126 x 294 píxeles y protección de vidrio curvo 2.5D.

con resolución de 126 x 294 píxeles y protección de vidrio curvo 2.5D. Sensores para medir la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre .

. 11 modos de deporte .

. Funciones para contar los pasos, monitorizar el estrés, la respiración, la actividad y el sueño , enviar notificaciones inteligentes, disparar la cámara del móvil, controlar la reproducción multimedia, entre otras cosas.

, enviar notificaciones inteligentes, disparar la cámara del móvil, controlar la reproducción multimedia, entre otras cosas. Compatible con la Asistente Alexa .

. Resistencia al agua de 5 ATM .

. Autonomía normal de hasta 15 días .

. Bluetooth 5.0 y es compatible con Android e iOS.

Esta genial smartband de Amazfit apenas vale 28,9 € en Amazon… ¿vas a dejar pasar esta oportunidad de darle a tu papá un regalo de calidad por poco dinero? Como sabemos que no, usa el siguiente botón para hacerte con una Amazfit Band 5.

Realme Band, la pulsera de calidad más económica que puedes comprar

Si no quieres gastar más de 20 euros en la smartband, en el mercado encontrarás muchas opciones aunque la mayoría son imitaciones de mala calidad. Por suerte, existe la Realme Band que es una smartband muy cómoda y ligera, construida con materiales de calidad y con funciones geniales. Puede medir tu ritmo cardíaco, los pasos que das y llevar un seguimiento de hasta 9 deportes distintos. También monitoriza el sueño, te permite ver las notificaciones del móvil, cuenta las calorías quemadas, entre otras cosas.

En definitiva, la Realme Band es una pulsera básica, pero que realmente resultará muy útil para tu padre. ¿Quieres saber más sobre ella? Aquí tienes sus principales características:

Peso de 20 gramos .

. Pantalla OLED de 0,96 pulgadas con resolución de 80 x 160 píxeles y protección de vidrio curvo 2.5D.

con resolución de 80 x 160 píxeles y protección de vidrio curvo 2.5D. Sensor para medir la frecuencia cardíaca .

. 9 modos de deporte .

. Funciones para contar los pasos, monitorizar el estrés, contar las calorías , ver las notificaciones del móvil, establecer alarmas y recordatorios para beber agua, entre otras cosas.

, ver las notificaciones del móvil, establecer alarmas y recordatorios para beber agua, entre otras cosas. Resistencia al agua de 5 ATM .

. Autonomía normal de hasta 7 días .

. Bluetooth 4.2 y es compatible solo con Android.

Esta Realme Band está disponible en Amazon por apenas 19,9 €.

Honor Band 5, la mejor para tu papá si le gustan las pantallas con brillo potente

La Honor Band 5 es otra gran opción, sobre todo porque tiene una pantalla alucinante con mucho brillo, una alta resolución y animaciones geniales. De hecho, en nuestro análisis en profundidad de la Honor Band 5 ya te dijimos que nos parece una de las smartbands más atractivas que hemos probado, no solo por lo visual, sino también por sus funciones y lo ergonómica que es. Tiene oxímetro, medidor de frecuencia cardíaca, contador de calorías, controles multimedia y todo lo que puedes esperar que haga una smartband actual.

Si tu padre es de esas personas que usa el móvil con el brillo al máximo siempre, la Honor Band 5 le encantará. Si te interesa, aquí te dejamos con sus características más importantes:

Peso de 22,7 gramos .

. Pantalla AMOLED de 0,95 pulgadas con resolución de 240 x 120 píxeles y protección de vidrio curvo 2.5D.

con resolución de 240 x 120 píxeles y protección de vidrio curvo 2.5D. Sensores para medir la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre .

. 10 modos de deporte .

. Funciones para contar los pasos, monitorizar el sueño, contar las calorías quemadas , enviar notificaciones inteligentes, disparar la cámara del móvil, controlar la reproducción multimedia, entre otras cosas.

, enviar notificaciones inteligentes, disparar la cámara del móvil, controlar la reproducción multimedia, entre otras cosas. Resistencia al agua de 5 ATM .

. Autonomía normal de hasta 7 días .

. Bluetooth 4.2 y es compatible con Android e iOS.

¿Te interesa más esta pulsera? Puedes llevártela por solo 29,9 € en Amazon usando el siguiente botón:

Huawei Band 4 Pro, tiene GPS incorporado para que tu papá no lleve el móvil al salir a correr

El gran problema que tienen la mayoría de smartbands del mercado es que no incluyen GPS, que es necesario para registrar datos de actividad física. Esta limitación hace que las smartbands requieran estar sincronizadas con un móvil en todo momento para aprovechar todas sus funciones. Por suerte, eso no pasa con la Huawei Band 4 Pro que viene con un GPS incorporado y no necesita de un móvil para rastrear todo tipo de actividad deportiva o física.

Por esa razón, recomendamos esta smartband para los padres que les gusta salir a correr o practicar deporte. Con la Band 4 Pro de Huawei no tendrán que llevar el peso adicional que supone el móvil. Además, podrán disfrutar de las mediciones muy precisas de pasos y frecuencia cardíaca que la pulsera realiza. ¿Qué más ofrece? Mira sus principales características enseguida:

Peso de 25 gramos .

. Pantalla AMOLED de 0,95 pulgadas con resolución de 240 x 120 píxeles y protección de vidrio curvo 2.5D.

con resolución de 240 x 120 píxeles y protección de vidrio curvo 2.5D. Sensor para medir la frecuencia cardíaca .

. 9 modos de deporte .

. Funciones para contar los pasos, monitorizar el sueño , contar las calorías quemadas, medir la saturación de oxígeno en sangre (con algoritmos) , enviar notificaciones inteligentes, disparar la cámara del móvil, controlar la reproducción multimedia, entre otras cosas.

, , enviar notificaciones inteligentes, disparar la cámara del móvil, controlar la reproducción multimedia, entre otras cosas. GPS incorporado .

. Resistencia al agua de 5 ATM .

. Autonomía normal de hasta 7 días .

. Bluetooth 4.2 y es compatible con Android e iOS.

¿Te gusta más esta smartband para tu papá? Entonces llévatela por 49 € desde Amazon usando este botón:

Fitbit Inspire 2, la opción más premium por si quieres mediciones muy precisas

Ahora bien, si tu papá requiere una medición más precisa y un análisis más profesional de su actividad física, no encontrarás una mejor pulsera para regalarle que la Fitbit Inspire 2. Esta smartband tiene un diseño compacto, sensores de primer nivel y una aplicación de alta calidad para llevar un registro detallado de la salud de tu padre. Por si fuera poco, incluye 1 año gratis de la suscripción Fitbit Premium que crea un plan personalizado para ayudar a tu padre a mantenerse activo, dormir bien, gestionar el estrés, comer bien y mucho más.

Estas son sus principales especificaciones:

Peso de 30 gramos .

. Pantalla táctil AMOLED de 0,72 pulgadas monocromática.

monocromática. Sensor para medir la frecuencia cardíaca .

. 20 modos de deporte .

. Funciones para contar los pasos, monitorizar el sueño y la respiración , contar las calorías quemadas , calcular la zona activa, mostrar notificaciones en pantalla, entre otras cosas.

, , calcular la zona activa, mostrar notificaciones en pantalla, entre otras cosas. 1 año de Fitbit Premium .

. Resistencia al agua de 5 ATM .

. Autonomía normal de hasta 7 días .

. Bluetooth 4.0 y es compatible con Android e iOS.

En Amazon puedes conseguir esta pulsera inteligente por 99,9 € usando el botón que está aquí abajo:

Esas son las mejores opciones. Esperamos que hayas conseguido aquí la mejor smartband para tu papá y que pases un feliz Día del Padre con tus seres queridos.