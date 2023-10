Si bien Google es la principal responsable detrás de Wear OS, quien ostenta el liderato de ventas con este SO es Samsung. Los surcoreanos dominan el mercado de los smartwatches con Wear OS cómodamente, pero desde 2022 viene un tren con toda la intención de arrollarlos. Hablamos de Google y sus Pixel Watch, que ahora con la segunda generación han demostrado que van muy en serio.

En nuestra comparativa del Pixel Watch 2 vs. Pixel Watch demostramos que es así, pero ahora toca enfrentar al nuevo reloj de Google con su verdadero contendiente: el Galaxy Watch 6. Comparamos el Pixel Watch 2 vs. Galaxy Watch 6 para determinar cuál es el mejor que puedes comprar. ¿El resultado de esta batalla? El que leerás a continuación en las distintas secciones de este artículo.

Tabla comparativa de especificaciones: Google Pixel Watch 2 vs. Samsung Galaxy Watch 6

Especificaciones Google Pixel Watch 2

Galaxy Watch 6 / Galaxy Watch 6 Classic

Dimensiones y peso 41 x 41 x 12,3 mm. 32 gramos (sin correas). Estándar (sin correas): 40 mm: 39,3 x 40,4 x 9,8 mm. 28,7 gramos.

39,3 x 40,4 x 9,8 mm. 28,7 gramos. 44 mm: 43,3 x 44,4 x 9,8 mm. 33,3 gramos Classic (sin correas): 43 mm: 42,5 x 42,5 x 10,9 mm. 52 gramos.

42,5 x 42,5 x 10,9 mm. 52 gramos. 47 mm: 46,5 x 46,5 x 10.9 mm. 59 gramos. Pantalla 1,2″ con resolución de 450 x 450 píxeles, panel AMOLED circular, cristal curvado 3D, 320 ppp, brillo máximo de 1000 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. Versiones pequeñas (40 y 43 mm): 1,3″ con resolución de 432 x 432 píxeles, panel AMOLED circular, 453 ppp y cristal de zafiro. Versiones grandes (44 y 47 mm): 1,5″ con resolución de 480 x 480 píxeles, panel AMOLED circular, 453 ppp y cristal de zafiro. Procesador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (W5100) de 4 nm con gráfica Adreno A702 + Coprocesador ARM Cortex M55. Samsung Exynos W930 de 5 nm con gráfica Mali-G68. RAM 2 GB en formato LPDDR4. 2 GB en formato LPDDR4. Almacenamiento 32 GB en formato eMMC. 16 GB en formato eMMC. Compatibilidad Android 9.0 o superior (1,5 GB de RAM como mínimo). Android 10.0 o superior (1,5 GB de RAM como mínimo). Sensores Sensor ECG (frecuencia cardíaca, señal eléctrica cardíaca, bioimpedancia eléctrica), medidor de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), sensor cEDA, temperatura de la piel , acelerómetro, brújula, giroscopio, altímetro y sensor de luz ambiental. Sensor ECG BioActive de Samsung (frecuencia cardíaca, señal eléctrica cardíaca, bioimpedancia eléctrica), medidor de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), temperatura de la piel , acelerómetro, brújula, giroscopio, altímetro y sensor de luz ambiental. Conectividad WiFi 4, LTE (opcional), Bluetooth 5.0, NFC, GPS + Glonass + Beidou + Galileo + QZSS y Ultra WideBand (solo Pixel Watch 2). WiFi 4, LTE (opcional), Bluetooth 5.3, NFC y GPS + Glonass + Beidou + Galileo. Batería 306 mAh con autonomía de 24 horas (ECG y AOD activados) y carga magnética. Versiones pequeñas (40 y 43 mm): 300 mAh con autonomía de 40 horas (ECG activado) y carga magnética. Versiones grandes (44 y 47 mm): 425 mAh con autonomía de 40 horas (ECG activado) y carga magnética. Sistema operativo WearOS 4.0. WearOS 4.0 con OneUI Watch 5. Resistencia 5 ATM e IP68. 5 ATM, IP68 y MIL-STD-810H . Extras 40 modos deportivos, integración con los servicios de Fitbit y las aplicaciones de Google, micrófono y altavoces integrados, Emergencia SOS, detección de caídas, compatibilidad con Safety App, llamadas por Bluetooth (todas las versiones) y llamadas autónomas (solo LTE), compatibilidad con el Asistente de Google y mucho más. +90 modos deportivos, integración con los servicios Samsung y las aplicaciones de Google, micrófono y altavoces integrados, Emergencia SOS, detección de caídas, llamadas por Bluetooth (todas las versiones) y llamadas autónomas (solo LTE), compatibilidad con el Asistente de Google y Bixby y mucho más. Precio Desde 399 €.

Desde 319 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

Pantallas: bastante igualadas, aunque el Galaxy Watch tiene cristal de zafiro

Si bien la pantalla del Pixel Watch 2 es curva en los laterales y la del Galaxy Watch 6 es totalmente plana, son similares en este apartado: utilizan paneles AMOLED circulares y sus resoluciones van muy de la mano, pese a ser distintas por el tamaño de las pantallas.

Sin embargo, las cosas comienzan a cambiar cuando tocamos el punto de la resistencia. El Pixel Watch 2 apuesta por una protección Corning Gorilla Glass 5, que es muy buena. Pero el Galaxy Watch 6 se va por el zafiro en ambas versiones de su reloj, un material más resistente. Por esta razón, el punto se lo queda Samsung.

Diseño: mejor resistencia y mayor variedad en el Galaxy Watch 6

Siguiendo la onda de la resistencia de la sección anterior, algo similar sucede cuando nos trasladamos al cuerpo. Los relojes de Google y Samsung tienen certificación IP68 y una resistencia al agua de 5 ATM. No obstante, los Galaxy Watch 6 tiene certificación MIL-STD-810H, un nivel de protección superior de grado militar. También están fabricados en acero inoxidable, un metal más pesado que el aluminio del Pixel, pero más resistente.

Ahora bien, puede que te estés preguntando por qué repentinamente hablamos en plural al referirnos al Galaxy Watch. La respuesta es sencilla y solo lo haremos en esta sección: hay dos versiones, la estándar y la clásica. Esto es importante para el resto de esta sección, pues ahora vamos a hablar de la estética.

Lo primero que debes saber es que cada versión del Galaxy Watch 6 se vende en dos tamaños diferentes: 40 mm / 44 mm para la versión estándar y 43 mm / 47 mm para la Classic. Mientras, el Pixel Watch solo está disponible en 41 mm. Así, el reloj de Samsung es capaz de adaptarse a más muñecas a través de sus distintos tamaños, mientras que Google apuesta a uno solo para gobernarlos a todos.

Y ya centrándonos en lo estrictamente estético, debemos decir que estos relojes apuntan a gustos muy diferentes. Por un lado, el Pixel Watch 2 apuesta a un estilo minimalista y muy futurista, aunque tiene como ventaja su corona giratoria que facilita la navegación. También cuenta con un botón de acción.

Por el otro, los Galaxy Watch 6 se lanzan hacia un estilo más tradicional. El modelo estándar es más deportivo, mientras que el Classic nos recuerda más a los relojes de toda la vida. Ahora bien, los relojes de Samsung tienen dos botones de acción en los laterales, una opción más limitada que la corona del Pixel. Eso sí, el Galaxy Watch 6 Classic compensa eso con el bisel giratorio, que está muy bien pese a ser un poco menos preciso.

Y para cerrar con esta sección, falta hablar de las correas. Tanto el reloj de Google como las dos versiones de Samsung ofrecen numerosas opciones oficiales. Sin embargo, el mecanismo de liberación utilizado por Google es patentado, lo que limita un montón las opciones de terceros. En cambio, el sistema de liberación rápida usado por Samsung no tiene este problema, lo que da rienda suelta a las correas de otros fabricantes.

Rendimiento y batería: más potencia para el Pixel Watch 2 y mejor autonomía para el Galaxy Watch 6

El Pixel Watch 2 significó un buen salto en rendimiento respecto al Pixel Watch original. El Snapdragon W5 Gen 1 es una bestia gracias a sus cuatro núcleos, además de ser muy eficiente al ser fabricado en 4 nm. Esto le permite manejar con soltura los nuevos y mejorados sensores del reloj de Google, así como ejecutar Wear OS 4 con total fluidez.

Sin embargo, no podemos dejar de lado el gran trabajo que ha hecho Samsung en la optimización de su reloj. Pese a llevar una capa de personalización (One UI Watch 5) encima del SO y un SoC de solo dos núcleos (Exynos W930), el Galaxy Watch 6 ofrece una experiencia muy fluida.

¿Cómo es esto posible teniendo menos recursos y ejecutando software extra? Sencillo, recuerda que Samsung es aliada de Google en el desarrollo de Wear OS, así que pueden jugar mucho con la optimización. De hecho, Wear OS 4 se estrenó con los relojes de Samsung, así que imagina el nivel de compromiso.

Ambos relojes cuentan con 2 GB de RAM, pero el Pixel Watch 2 dobla el almacenamiento de su rival al llevar 32 GB. Esta capacidad extra es totalmente bienvenida para nosotros, pues permite almacenar más música para reproducir sin el móvil, así como mayor cantidad de mapas sin conexión.

Y ya hablando de la autonomía, debemos decir que el Pixel Watch 2 tiene una batería ligeramente más grande que la de los Galaxy Watch 6 más pequeños (306 mAh vs. 300 mAh). Sin embargo, es muy inferior a la de los modelos grandes (306 mAh vs. 425 mAh).

Samsung promete hasta 40 horas de autonomía en sus relojes (con ECG activado), mientras que Google se queda en 24 horas (con ECG y AOD). En el caso de los Galaxy Watch más grandes la razón de tal diferencia parece obvia, pero ¿cómo es posible en las versiones pequeñas? Sencillo: optimización, menor resolución y un SoC con menos núcleos.

Por cierto, por si te lo estás preguntando:

Ambos smartwatches ofrecen versiones WiFi y WiFi + LTE .

. Los dos incluyen conectividad GPS + GLONASS + Galileo + BDS , aunque el Pixel Watch 2 tiene QZSS.

, aunque el Pixel Watch 2 tiene QZSS. Tienen NFC para pagos contactless (Google Pay en ambos y Samsung Pay adicional en el Galaxy).

(Google Pay en ambos y Samsung Pay adicional en el Galaxy). El Bluetooth del Galaxy Watch 6 es superior (5.3 vs 5.0).

(5.3 vs 5.0). Los dos tienen acceso a la Google Play Store para descargar aplicaciones.

Funcionalidades: parecidas, pero la precisión del Pixel Watch 2 y algunas exclusividades le ponen adelante

Siendo de los mejores smartwatches del mercado, es esperable que este par tenga características de seguimiento físico y de salud típicas: monitoreo completo de frecuencia cardiaca, lectura de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), calidad de sueño, niveles de estrés, salud femenina, contador de pasos y calorías, etc.

Además, los dos cuentan con sensores de temperatura corporal, algo que no está presenten en muchos relojes. Así, la experiencia tiende a ser bastante parecida en este apartado, pero hay algunas diferencias y cuando estas entran en juego el Pixel gana terreno.

La única ventaja del Galaxy Watch 6 son sus modos deportivos (más de 90). El Pixel Watch 2 puede que tenga solo 40 modos deportivos, pero compensa muy bien eso.

¿Cómo? Primero, porque los sensores del Pixel son más precisos que los de su rival (especialmente por los auxiliares). Segundo, porque próximamente el Pixel Watch 2 se apoyará en la Inteligencia Artificial para ofrecer información personalizada.

Tercero, porque tiene compatibilidad completa con las apps de salud de Fitbit, mucho mejores que las de Samsung. Y cuarto, porque es compatible detección de caídas y Emergencia SOS como el Galaxy, pero también lo es con Safety App, una herramienta fantástica.

Por supuesto, al llevar Wear OS estos relojes tienen acceso a notificaciones, aplicaciones independientes, llamadas autónomas (versiones LTE) o por Bluetooth, control y reproducción musical, disparador de cámaras y demás. También son compatibles con el Asistente de Google, aunque el Galaxy Watch 6 adicionalmente tiene Bixby.

¿Algo más que decir para cerrar? Sí, los dos relojes ofrecen funcionalidades exclusivas cuando los juntas con algún móvil Pixel o Galaxy. Sin embargo, el reloj de Samsung es más dependiente que el de Google en este sentido.

Conclusiones: ¿es mejor el Pixel Watch 2 o el Galaxy Watch 6?

Hasta ahora, la balanza está bastante equilibrada entre este par de relojes, aunque se inclina ligeramente a favor del Galaxy Watch 6. ¿Las razones? Si bien su rival tiene mejores funcionalidades exclusivas y su propio encanto, el smartwatch de Samsung es más resistente, con mejor autonomía y diseño. Entonces, ¿qué es lo que definirá todo? Al parecer será el precio.

El Pixel Watch 2 WiFi se vende en España por 399 € y esperamos que la versión LTE cueste 449 €. ¿Por qué decimos “esperamos”? Porque todavía no estaba a la venta al hacer esta comparativa y solo tenemos la esperanza de que la diferencia de precios entre cada versión sea igual que en Estados Unidos (50 $) y Reino Unido (50 £).

Por su parte, el Galaxy Watch 6 tiene muchísimas opciones de precio adicionales, pues recuerda que hay: dos diseños, cada uno en dos tamaños y cada cual en versiones WIFI y LTE. Dicho de otra forma, el reloj de Samsung tiene ocho precios diferentes, divididos de la siguiente forma:

Galaxy Watch 6 de 40 mm : 319 € (WiFi) o 369 € (LTE).

: 319 € (WiFi) o 369 € (LTE). Galaxy Watch 6 de 44 mm : 349 € (WiFi) o 399 € (LTE).

: 349 € (WiFi) o 399 € (LTE). Galaxy Watch 6 Classic de 43 mm : 419 € (WiFi) o 469 € (LTE).

: 419 € (WiFi) o 469 € (LTE). Galaxy Watch 6 Classic de 47 mm: 449 € (WiFi) o 499 € (LTE).

En general, el Pixel Watch 2 (WiFi) es más caro que todas las versiones del Galaxy Watch 6 estándar (incluso las LTE). Esto definitivamente termina de jugarle el contra al de Google. Además, es solo un poco más barato que los Galaxy Watch 6 Classic, especialmente si hablamos de Pixel Watch 2 (LTE).

Con esto la balanza termina de inclinarse a favor de Samsung, que termina alzándose con la corona del smartwatch más equilibrado con Wear OS. Ojo, el reloj de Google es una bestia, tiene su propio atractivo y es una gran compra, pero queda de segundo en esta comparativa.