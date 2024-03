Nothing nos sorprendió con el nuevo Nothing Phone (2a), un móvil que se come con patatas al Nothing Phone (2) gracias a su brutal relación precio/rendimiento. Sin embargo, esto no es lo único que nos trajo recientemente la compañía de Carl Pei, porque también presentaron dos juegos de auriculares geniales a través de su submarca CMF by Nothing.

Hablamos de los CMF Buds y CMF Neckband Pro. Los primeros son los clásicos auriculares TWS que se ven por montones en el mercado; mientras, los segundos son unos auriculares deportivos que puedes llevar colgados al cuello para mayor estabilidad. Te contamos todos sus detalles a continuación.

Ficha técnica y detalles de los CMF Buds: ANC, cuatro micrófonos y hasta 35,5 horas de autonomía

Hace algunos meses esta compañía nos regaló unos fantásticos auriculares TWS, sus CMF Buds Pro. Tras analizarnos nos dejaron boquiabiertos y ahora la marca filial de Nothing decidió ampliar su catálogo con una nueva versión más económica, pero no necesariamente más sencilla.

Los CMF Buds cuentan con drivers dinámicos de 12,4 mm, más grandes que los del modelo Pro y fabricados con bio-fibra + poliuretano (TPU). Con ellos, CMF asegura que estos auriculares son capaces de brindar un sonido muy rico, con graves profundos, medios bien equilibrados y agudos nítidos. Aparte, incluyen Ultra Bass 2.0 y tienen cinco modos de ecualización a través del sistema Dirac Optero, por lo que podrás ajustar tu experiencia auditiva según tus necesidades.

Estos auriculares cuentan con un sistema de cancelación activa de ruido (ANC) capaz de reducirlo hasta en 42 dB. Además, sus cuatro micrófonos y sistema Clear Voice prometen llamadas nítidas y con sonido en alta definición.

Si te preocupa usarlos al ejercitarte, debes saber que los CMF Buds tienen protección IP54 contra polvo y salpicaduras, así que no te preocupes por el sudor. Y si eres más de jugar videojuegos, quizás te interese saber que tienen un modo de baja latencia.

¿Te gustan las jornadas largas? No hay problema, pues cuentan con una autonomía de hasta 6,5 horas de forma independiente y hasta 35,5 horas con el estuche (ANC apagado). Y sí, también son compatibles con Fast Pair y pueden emparejarse con dos dispositivos diferentes al mismo tiempo. ¿No son geniales? Mira su ficha técnica:



Características CMF Buds Dimensiones y peso Auriculares: 32,6 x 20,4 x 24,4 mm. 4,57 gramos.

Caja: 54,7 x 54,7 x 22,9 mm. 43,7 gramos. Drivers Driver dinámico de 12,4 mm hecho de bio-fibra + poliuretano. Batería y autonomía Auriculares: 45 mAh para una autonomía de hasta 8 horas (sin ANC) o 5,6 horas (con ANC).

Caja: 460 mAh para una autonomía de hasta 35,5 horas (sin ANC) o 24 horas (con ANC). Tecnologías de audio Cancelación de ruido activa de hasta 42 dB, 4 micrófonos (cada auricular), Ultra Bass 2.0, Dirac Optero, códecs AAC y SBC, y modo de baja latencia. Conectividad y extras Bluetooth 5.3, controles táctiles, protección IP54 y compatibilidad con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair. Lee también: ¿Cuáles son los mejores routers WiFi 7 que puedo comprar en este momento?

Ficha técnica y detalles de los CMF Neckband Pro: con audio espacial, súper ANC y perfectos para hacer ejercicio

Si te gustaron los CMF Buds, entonces estos los Neckband Pro te fascinarán porque los mejoran en casi todo. Sus drivers son de 13,6 mm, por lo que son más grandes y potentes, además de mantener la compatibilidad con Ultra Bass 2.0. Además, sus modos de ecualización van más allá, porque los CMF Neckband Pro son compatibles Spatial Audio el sistema de sonido en 360º más genial que existe.

Sí, también hay cancelación activa de ruido, pero en este caso hablamos de una reducción de hasta 50 dB, una locura gracias a sus cinco micrófonos. Y por si todo esto no fuese suficiente, la autonomía asciende hasta 37 horas de reproducción, pudiendo lograr 18 horas con una carga de solo 10 minutos.

Estos auriculares están especialmente diseñados para los usuarios más activos, así que llevan protección IP55. ¿De dónde viene eso de “usuarios más activos”? Pues de su diseño con colgante al cuello. Esto no solo ayuda a mejorar la autonomía, también otorga un soporte adicional para que no se te caigan, aunque estés dándolo todo en la montaña, el asfalto o el gimnasio.

Como sus medios hermanos, en ellos también encontrarás modo de baja latencia para jugadores, compatibilidad con Fast Pair y capacidad para conectarse a dos dispositivos diferentes. ¿Te interesan? En lo que veas su precio querrás correr a comprarlos.

Lee también: Cuántos años de actualizaciones ofrece cada fabricante de móviles Android e iOS Características CMF Neckband Pro

Dimensiones y peso 937 x 13,2 x 22,8 mm. 29,6 gramos. Drivers Driver dinámico de 13,6 mm hecho de aleación de titanio + TPU. Batería y autonomía 220 mAh para una autonomía de hasta 37 horas (sin ANC) o 23 horas (con ANC). Tecnologías de audio Cancelación de ruido activa de hasta 50 dB, 5 micrófonos (cada auricular), Ultra Bass 2.0, Dirac Optero, Spatial Audio, códecs AAC y SBC, y modo de baja latencia. Conectividad y extras Bluetooth 5.3, controles táctiles, protección IP55 y compatibilidad con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair.

Precio y disponibilidad de los CMF Buds y CMF Neckband Pro

Los nuevos auriculares de CMF comenzarán a venderse India el próximo 8 de marzo a través de diferentes tiendas en línea. Ni sabemos cuándo llegarán a España, pero ojalá lo hagan en algún momento porque está muy bien de especificaciones y precio: