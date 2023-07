En China no paran de salir productos interesantes en crowdfunding (campañas de financiación colectiva). Y en GREENFUNDING (el Kickstarter de China) acaba de aparecer la que pretende convertirse en la cámara más pequeña y ligera del mundo. Se trata de la MiniCa, una cámara diminuta con pantalla de casi 1 pulgada que graba a 1080p. A continuación, te contamos todos los detalles de este atractivo producto.

MiniCa: la cámara más pequeña y ligera del mundo, ¡pesa 17 gramos!

Si creías que la Insta360 Go 3 era una cámara pequeña, entonces no has conocido la MiniCa. Este es un prototipo de mini-cámara que tiene dimensiones minutas (4 x 4,7 x 3,6 centímetros) y que pesa tan solo 17 gramos. Además, tiene una pantalla de 0,96 pulgadas en la que puedes ver en tiempo real lo que estás grabando o fotografiando.

Además, tiene la capacidad de fotografiar en 4K (3760 x 2128 píxeles) y grabar en Full HD+ (1920 x 1080 píxeles) durante 60 minutos, que es la autonomía que ofrece su diminuta batería de 180 mAh. Asimismo, hay que mencionar que trae una ranura para microSD, por lo que puedes transferir fácilmente tus fotos y vídeos al ordenador.

Ahora bien, se desconoce la calidad de imagen que pueda tener la cámara, ya que no mencionan el tipo de sensor que tendrá. Sin embargo, en el vídeo que dejamos aquí arriba puedes ver algunos ejemplos de las fotos y vídeos que puedes hacer con ella.

Finalmente, debes saber que de momento la cámara es solo conceptual y no se encuentra a la venta. Por suerte, aunque aún quedan unos 25 días para que finalice la campaña de financiación colectiva de la MiniCa, sus desarrolladores ya han logrado conseguir más de la cifra monetaria establecida, por lo que es probable que se anuncie su llegada al mercado en los próximos meses.

Y tú… ¿Te comprarías la cámara MiniCa de menos de 4 centímetros?