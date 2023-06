Insta 360 Go3, la nueva cámara 360 que tu móvil necesita

La Insta360 Go 3 es la tercera generación de estos impresionantes accesorios para tu móvil y es, para la fecha, una de las cámaras para lifelogging o registros de vida, más versátil que hay en el mercado. Además, su versión anterior, la Go 2 tuvo una excelente recepción entre los amantes de las cámaras compactas, razón por lo cual, muchos fanáticos de la tecnología de punta, esperaban la salida de este modelo.

Esta cámara trae consigo un conjunto de mejoras impresionantes tanto en su interior como en los accesorios que la acompañan, estamos hablando de mayor duración de la batería, mejor calidad de vídeo, un Action Pod y por supuesto, todo tipo de monturas. Esta pequeña cámara de tan solo 32 gramos tiene la capacidad de grabar material en calidad 2.7K30, soporta profundidades submarinas de hasta casi 5 metros, dura hasta 40 minutos grabando lo cual es bastante impresionante para su tamaño, haciendo de esta cámara una excelente opción. Vamos a conocerla un poco más a fondo.

Pero antes, permítenos recordarte tambien que tenemos artículos para ti con otros accesorios muy útiles, como accesorios para gaming y accesorios para llevar tu movil en el coche. Si esto te interesa recuerda echarles una mirada a esos articulos.

Si bien es cierto que este modelo pesa 10 gramos más que su predecesora, también es cierto que las ventajas de la Insta360 Go 3 superan por mucho el poco peso agregado. Por otra parte, gracias a sus accesorios, puedes colocar la cámara en su soporte imantado y cargarla como un collar, montarla en tu gorra, en tu casco, en el collar de tu mascota, las opciones son infinitas. Sin dejar de mencionar que, gracias a su tecnología de estabilización, el vídeo siempre es estable, enfocado y centrado.

Un lado no tan positivo del Insta360 Go 3 es el hecho de que no se puede extraer la batería ni se puede ampliar la memoria integrada. Sin embargo, para su tamaño, hay que considerar que 128 GB, que es lo máximo en almacenamiento que puede tener una GO 3, es en realidad bastante espacio. Y por la batería no deberías preocuparte, ya que el dispositivo es bastante resistente a las caídas, soporta hasta 5 metros de profundidad bajo el agua y gracias a la tecnología de refrigeración, no hay riesgo de que la batería sufra por vídeos muy largos.

Accesorios que vienen con la Insta360 GO 3

Algo que quiere dar a entender Insta360 con el Go 3 es que no necesitas usar las manos en lo absoluto y no estamos hablándote del control por voz (de eso hablaremos un poco más adelante), estamos hablando de los accesorios que trae la Go 3 consigo. Tanto el Action Pod que es una mejora increíble como las diferentes monturas que incluye el Go 3 que harán que puedas colocar la cámara en cualquier lado y dejar que ella haga todo el trabajo.

Action Pod, el complemento perfecto para la Go 3

El Action Pod es básicamente como ver el cuerpo de una cámara, pero sin la cámara dentro, puesto que tiene un espacio al frente donde se conecta con la Go 3 de forma magnética. Ahora, el Action Pod no es algo que debas usar siempre, pero es un complemento maravilloso que hace que la Go 3 sea una cámara mucho más útil que lo que fueron sus predecesoras.

El Action Pod cuenta con una pantalla de alta resolución con un diseño abatible para que puedas previsualizar lo que estás grabando desde atrás del lente o voltearla y usarla para verte y grabarte a ti mismo. Además, la pantalla es táctil, lo que significa que, en conjunto con sus botones externos, puedes usarla para cambiar las configuraciones de la cámara, escoger el modo de foto o vídeo y acceder a las opciones de captura preestablecidas.

Y lo que para nosotros es la mejor parte del Action Pod es que cuando está desconectado de la cámara, puedes usarlo como un control remoto de la cámara. Esto es gracias a que el Action Pod se conecta por Bluetooth a la cámara y te permite previsualizar lo que la cámara está grabando, te permite realizar los mismos ajustes como si la cámara estuviera aún conectada y cuenta con comandos activados por voz, es decir, que puedes iniciar tu grabación con solo decirle, «empieza a grabar» al Action Pod.

Collar magnético, montura para gorras y soporte pivotante con montura de liberación rápida

Los otros tres accesorios que vienen con la Insta360 GO 3 son diferentes tipos de monturas, para que tú te dediques a hacer tus actividades mientras la cámara graba por ti:

El colgante magnético: este es básicamente un imán con una cuerda ajustable que te colocas en el cuello como un collar y a la hora de usarlo lo único que tienes que hacer es colocar el imán por dentro de tu camiseta. Ahora puedes adherir la Go 3 a tu camiseta como si fuera por arte de magia y realizar cualquier actividad mientras grabas y obtienes un excelente vídeo en primera persona.

La Insta360 Go 3 cuenta con un montón de modos de grabación, fotografía y estabilización digital

El principal problema en todas las cámaras de acción, es sin duda el movimiento, ya que, con una cámara normal, si te la amarras al pecho y empiezas a correr, podrás ver que el resultado final es imposible de ver. Pero gracias a la estabilización digital Flowstate de la Insta360 Go 3 se eliminan por completo las sacudidas, golpes o balanceos. Incluso puedes voltear la cámara horizontalmente mientras grabas y la imagen se mantendrá centrada gracias a su sistema Horizon Lock 360.

Modos de grabación de lnsta360 Go 3

En cuanto a los modos, permítenos decirte que la Insta360 Go 3 cuenta con una gran cantidad de modos de grabación, que incluyen:

Modo de vídeo normal: este es el estilo regular que graba en alta definición en un solo formato, ideal para una gran mayoría de tomas que no planeas hacerle grandes ediciones posteriormente.

Timeshift: también conocido como un hyperlapse, es el estilo de grabación muy similar al Timelapse, la única diferencia es que aquí la cámara está en movimiento. El producto final por lo general tiene un objeto centrado en la pantalla mientras el mundo a su alrededor se desplaza con velocidad, creando un efecto que simula que el tiempo y el espacio se acelera.

Modos de fotografía de la Go 3

Porque no todo es vídeo, este dispositivo viene con opciones para tomar fotos también y como es de esperarse, la Insta360 Go3 cuenta con dos tipos de modos de fotografía, los cuales son:

Modo HDR: el modo ideal para cuando quieres tomar una foto en la cual hay una gran exposición de luz y de sombras al mismo tiempo. Las fotografías tomadas con este modo muestran una resolución impresionante y resalta automáticamente los colores.

el modo ideal para cuando quieres tomar una foto en la cual hay una gran exposición de luz y de sombras al mismo tiempo. Las fotografías tomadas con este modo muestran una resolución impresionante y resalta automáticamente los colores. Modo Fotografía normal: para las fotos más sencillas en lugares con una iluminación más uniforme, basta con el estilo de foto normal. El resultado es igualmente de alta resolución y de seguro te encantara.

Precio y disponibilidad de la Insta360 Go 3

El precio de la Insta360 Go 3 en Amazon España es de aproximadamente 450 €, por la versión de 64 GB, que es la que tiene mayor disponibilidad en el mercado. Sin embargo, te invitamos a visitar también la tienda oficial de Insta360 en Amazon para que te mantengas al pendiente de los nuevos accesorios para personalizar y mejorar tu Go 3.

Eso ha sido todo por ahora, esperamos que hayas disfrutado de este artículo sobre las diferentes especificaciones, accesorios y funciones de la Insta360 Go 3. Si tienes alguna duda sobre este novedoso gadget, déjala en los comentarios y estaremos felices de poder ayudarte lo antes posible.