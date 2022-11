Anbernic, el popular fabricante de consolas portátiles basadas en Android, Linux y hasta Windows, acaba de hacer oficial su nueva consola retro con carcasa de metal y diseño compacto. Se trata de la Anbernic RG353M, una portátil que es básicamente la misma Anbernic RG353P que aquí analizamos, pero con distinto factor de forma. Y es que usa el mismo procesador de 4 núcleos y el mismo sistema Dual Boot con Android y Linux instalado en dos micro SD separadas.

Evidentemente, no estamos ante una competencia para las recién lanzadas Razer Edge 5G y Logitech G Cloud, pues la Anbernic RG353M no está enfocada en el juego en la nube, sino en la emulación de juegos retro de consolas antiguas como las Nintendo 64, Dreamcast Saturn, PSP, Nintendo DS, etc. Aunque también sirve para jugar a juegos de Android no muy exigentes como Honor of Kings.

Todas las c aracterísticas de la Anbernic RG353M

La Anbernic RG353M viene de fábrica con dos sistemas operativos (Android y Linux) que están instalados en las micro SD insertadas en la parte inferior de la consola. Para cambiar entre los dos sistemas, solo hay que pulsar el botón de encendido y el botón F al mismo tiempo cuando la consola esté apagada. Aquí te dejamos sus especificaciones técnicas.

Características Anbernic RG353M Dimensiones y peso 14,5 x 7,05 x 1,59 cm. 232 gramos. Materiales Carcasa de aleación de aluminio hecha con el proceso CNC. Pantalla 3,5″ con resolución HD (640 x 480 píxeles), relación de aspecto 4:3, cristal laminado OCA y panel táctil IPS LCD. Procesador RK3566 de 4 núcleos Cortex A55 de 64 bit con velocidad de reloj de hasta 1,8 GHz y gráfica Mali G52 MP2. RAM 2 GB LPDDR4. Almacenamiento 32 GB en formato eMMC 5.1 con Android + 16 GB en micro SD con Linux. Soporta dos tarjetas micro SD para una capacidad de hasta 512 GB. Compatibilidad Juegos de Android, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC, WIN, NGG, entre otros. Conectividad y extras Dos puertos USB C para cargarla y conectarle periféricos, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 4.2, entrada mini HDMI, dos ranuras para tarjetas micro SD, un jack de 3.5 mm para auriculares, altavoces duales y un motor de vibración. Batería 3500 mAh para una autonomía máxima de 7 horas. Sistema operativo Android 11 y Linux de 64 bit (compatible con apps de 32 bit). Contenido de la caja La consola, cable USB de carga, protector de pantalla, manual de usuario, micro SD con Linux y caja de regalo.

Una genial consola de metal para jugar a Nintendo 64, PSP, Android y más

Toda la carcasa de la Anbernic RG353M está fabricada con una aleación de aluminio que le aporta resistencia y un acabado de lujo. Sin embargo, hace que sea más pesada que una consola de plástico. Su pantalla IPS mide 3,5 pulgadas y ofrece una resolución de 640 x 480 píxeles que te permitirá ver todos los juegos en HD. La relación de aspecto de este panel es 4:3, por lo que es genial para ver los juegos retro tal y como fueron diseñados originalmente.

Utiliza el procesador RK3566 de 64 bit que funciona con una frecuencia base de 1,8 GHz y 4 núcleos Cortex A55. Su gráfica es la integrada Mali G52 MP2. Y viene con 2 GB de RAM en formato LPDDR4 y 32 GB de almacenamiento eMMC 5.1. En definitiva, es lo suficientemente potente para emular juegos del nivel gráfico de la Nintendo 64 y PSP, pero no más que eso.

Ofrece los típicos botones de cualquier mando de consola, incluyendo dos joysticks y cuatro botones traseros. Además, tiene unas gomas en la parte trasera para hacer más cómodo el agarre. En cuanto a conectividad, se puede conectar a Internet por WiFi 5 de doble banda y es compatible con periféricos externos por Bluetooth 4.2. Dicho sea de paso, es compatible con la app MoonLight para jugar a tus juegos de PC por streaming.

Asimismo, puedes conectarle auriculares de cable mediante su puerto de 3.5 mm. También tiene dos puertos USB-C: uno de carga y otro para conectar periféricos. Por si fuera poco, trae un puerto mini HDMI para proyectar su pantalla a monitores externos. ¡Ah! Y cuenta con dos altavoces en la parte inferior para brindarte un sonido estéreo. ¿Y qué hay de su autonomía? Su batería de 3500 mAh te garantiza hasta 7 horas de juego de forma ininterrumpida (varía según el juego).

Precio de la Anbernic RG353M y disponibilidad

El precio oficial de las distintas variantes de la Anbernic RG353M es el siguiente:

Con una micro SD de 16 GB: 145,716 €

Con dos micro SD (16 + 64 GB): 153,701 €

Con dos micro SD (16 + 256 GB): 175,66 €

Está disponible en dos colores: azul y morado oscuro. De momento, solo se puede comprar directamente en la web oficial del fabricante. Esperamos verla pronto por Amazon.