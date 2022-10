Este año han llegado al mercado dos consolas portátiles que pretenden competir contra las consagradas Steam Deck y Nintendo Switch. Logitech lanzó hace un par de meses un dispositivo diseñado para jugar en la nube. La Logitech G Cloud Handheld llegó con una pantalla de 7 pulgadas y un procesador de Qualcomm para convertirse en la consola Android más potente hasta la fecha.

Sin embargo, la marca del mundo gaming por excelencia ha llegado para cambiar esto. La nueva Razer Edge 5G acaba de ser presentada y viene con características brutales. Esta consola, que también está pensada para disfrutar de videojuegos en streaming, llega para competirle a la consola de Logitech pero… ¿Cuál es la mejor? Pues enseguida te lo contamos.

Tabla comparativa de la Razer Edge 5G vs. Logitech G Cloud Handheld

Logitech y Razer llevan años siendo las mejores marcas de periféricos para gamers y, ahora, estos dos fabricantes han elegido el año 2022 para incursionar en el mercado de las consolas.

Además, casualmente ambas marcas han lanzado su primera consola portátil enfocándola en los servicios de videojuegos en la nube. Pues bien, claramente las Razer Edge 5G y Logitech G Cloud Handheld son rivales directas en el naciente mercado de las consolas Android y, a continuación, te presentamos la comparativa entre estos dos dispositivos.

Lee también: El MediaTek Dimensity 1080 llega para democratizar las cámaras de 200 MP Especificaciones Razer Edge 5G Logitech G Cloud Handheld Dimensiones y peso 259,7 x 84,5 x 10,83 mm. 263,8 gramos (400,8 gramos con mando). 256,84 x 117,24 x 32,95 mm. 463 gramos. Pantalla 6,8″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), panel táctil AMOLED y tasa de refresco de 144 Hz. 7″ con resolución Full HD+ (1920 x 1080 píxeles), panel táctil IPS LCD, relación de aspecto 16:9, tasa de refresco de 60 Hz y brillo máximo de 450 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1. Qualcomm Snapdragon 720G. RAM 8 GB de tipo LPDDR5. 4 GB de tipo LPDDR4. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 3.1. Ampliable hasta 2 TB con micro SD. 64 GB de tipo UFS. Ampliable con micro SD. Cámara Frontal de 5 MP. Graba en 1080p a 60 FPS. No tiene cámara. Conectividad y extras Dos USB-C (uno en la tablet y otro en el mando), WiFi 6E de doble banda, Bluetooth 5.2, 5G mediante eSIM (solo la variante con 5G), jack de 3.5 mm para auriculares (en el mando), altavoces duales con THX Spatial (variantes sin 5G) o Boomcloud360 (solo la variante con 5G) y micrófonos duales. Dos puertos USB-C para cargarla y conectarle periféricos, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.1, ranura para tarjetas micro SD, acelerómetros, giroscopios, sensor de luz ambiental, jack de 3.5 mm para auriculares, altavoces duales y micrófonos duales. Mando Mandos desmontables con 2 sticks analógicos, 8 botones, 1 D-pad, 2 gatillos, 2 botones traseros, 2 botones programables y sensores hápticos Razer HyperSense. 2 joysticks analógicos, 4 botones (A / B / X / Y), 1 D-pad, 2 gatillos, 2 botones traseros, 1 botón G, 1 botón de inicio, 2 botones de opciones y sensores hápticos. Batería 5000 mAh. 6000 mAh. Sistema operativo Android 12. Android 11. Precio Desde 399,99 €. 349,99 €. Tanto en la consola de Logitech como en la de Razer puedes jugar a lo mismo: títulos en la nube y juegos de Android No te confundas, la decisión de cuál de estas dos consolas elegir no pasa por los títulos que puedes disfrutar en ellas. A diferencia de los dispositivos de Nintendo, PlayStation y Xbox (consolas en las que te encuentras con títulos exclusivos), la Logitech G Cloud Gaming y la Razer Edge comparten el mismo catálogo de juegos. Esto se debe a que ambas ejecutan el mismo sistema operativo (Android) y están diseñadas para sacarle el máximo provecho a las plataformas de videojuegos en la nube. Lee también: Nokia mantiene vivos los teléfonos básicos con 3 nuevos lanzamientos Ambas consolas portátiles están optimizadas para jugar con Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming y otros servicios de juegos en streaming menos populares. Pero además, también cuentan con Google Play Store para que puedas instalar cualquier juego Android disponible en la tienda. La Razer Edge 5G es mucho más potente y tiene una mejor pantalla Ahora bien, al comparar las especificaciones técnicas de estas consolas empezamos a encontrar importantes diferencias. Para empezar, la Logitech G Cloud viene con una pantalla LCD de 7 pulgadas que ofrece resolución Full HD y tasa de refresco de 60 Hz. Además, trae bajo el capó un procesador para móviles de Qualcomm: Snapdragon 720G acompañado de 4 GB de RAM en formato LPDDR4. Por su parte, la Razer Edge 5G es superior en cada uno de estos aspectos. Esta consola trae una pantalla un poco más pequeña (6,8 pulgadas) pero que es de tipo AMOLED y es más rápida: 144 Hz de tasa de refresco. Asimismo, usa un chipset de Qualcomm con enfriamiento activo especialmente diseñado para jugar: el Snapdragon G3x Gen 1, ofreciendo más y mejor RAM: 8 GB de tipo LPDDR5. Más opciones de conectividad y versatilidad en la Razer Edge 5G, pero la Logitech G Cloud promete mejor autonomía

La consola de Razer no es solo superior en pantalla y rendimiento. También es notablemente mejor en sus funciones de conectividad y brinda más versatilidad. La de Logitech solo ofrece WiFi 5 y Bluetooth 5.1 como sus principales tecnologías inalámbricas. Esto hace que no puedas usarla para jugar en cualquier lado. Además, no trae cámara, por lo que no podrás stremear con ella.

Por su parte, la Razer Edge está disponible en una versión que admite 5G y viene equipada con WiFi 6E y Bluetooth 5.2. De esta manera, puedes usar este dispositivo para jugar en cualquier lugar en el que exista cobertura de datos móviles. Incluso, trae una cámara frontal de 5 MP que graba en 1080p a 60 FPS para que puedas transmitir en Twitch mientras juegas. ¿Algo a favor de la Logitech G Cloud? Pues que tiene 1000 mAh más de batería, por lo que, en teoría, ofrece más horas de autonomía.

En conclusión: la Razer Edge es la mejor consola portátil Android, aunque hay una razón para elegir la de Logitech

No cabe duda que al analizar las características de estas consolas Android, hay una que es claramente superior. La Razer Edge 5G ofrece mejor pantalla, rendimiento, versatilidad y opciones de conectividad, siendo la autonomía el único apartado en el que no supera al dispositivo de Logitech.

Sin embargo, existe una razón para elegir la consola menos potente: la Logitech G Cloud es más barata. Este dispositivo es 50 euros más económicos (349,99 €) tomando como referencia la versión más accesible de la Razer Edge que no trae tecnología 5G (399,99 €).

Y tú… ¿Con cuál de estas dos consolas Android te quedas?