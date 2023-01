Las marcas normalmente no comparten información acerca del hardware interno de sus dispositivos, pero estamos ante un caso especial. Google se ha visto obligada por las autoridades francesas a publicar los manuales de reparación de los Pixel 6a y Pixel 7 y 7 Pro que muestran con lujo de detalles cómo están hechos los dispositivos por dentro. Con ellos, cualquier persona con un mínimo de conocimiento técnico al respecto puede reparar algún fallo que presenten estos smartphones.

¿Por qué Google ha tenido que publicar los manuales de reparación de los Pixel 6a, 7 y 7 Pro en Francia? Por una nueva ley llamada «derecho a reparar» que faculta al consumidor con la capacidad de autorreparar sus propios dispositivos, lo cual hace que sea obligatorio que los fabricantes publiquen las puntuaciones de reparabilidad y los respectivos manuales de reparación. Esperemos que el resto de Europa (y del mundo) siga el ejemplo de Francia, pues este es un gran paso para alargar la vida útil de los móviles y minimizar la generación de chatarra electrónica.

Descarga los manuales de reparación oficiales de los Google Pixel 6a, 7 y 7 Pro

¿Tienes un Google Pixel 6a, 7 o 7 Pro y quieres repararlo tú mismo? Entonces descarga los manuales de reparación que necesitas utilizando los siguientes botones:

Como puedes ver, todos los manuales están en francés, por lo que te tocará usar el Traductor de Google o DeepL para entenderlo. De momento, Google no los ha publicado en otro idioma y no se espera que lo haga si no es obligado por las autoridades de otros países.

Por otra parte, ten en cuenta que estos manuales solo están disponibles en formato PDF. Si no sabes cómo abrir estos archivos, aquí te dejamos una guía de cómo ver y abrir archivos PDF desde el móvil. En fin, esperamos que estos manuales te resulten de utilidad y logres reparar el fallo que tenía tu móvil Pixel 6a, Pixel 7 o Pixel 7 Pro. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario.